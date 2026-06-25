Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 14:14

Lada Iskra универсал с механикой стал доступнее: новая комплектация и снижение цены

Lada Iskra универсал с механикой стал доступнее: новая комплектация и снижение цены

Теперь универсал Lada Iskra можно купить дешевле на 112 тысяч рублей

Lada Iskra универсал с механикой стал доступнее: новая комплектация и снижение цены

АвтоВАЗ удивил автолюбителей: теперь универсал Lada Iskra с 1,6-литровым мотором и механической коробкой стоит на 112 тысяч рублей меньше, чем версия с автоматом. Почему это решение может изменить выбор покупателей и что еще изменилось в комплектациях - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ удивил автолюбителей: теперь универсал Lada Iskra с 1,6-литровым мотором и механической коробкой стоит на 112 тысяч рублей меньше, чем версия с автоматом. Почему это решение может изменить выбор покупателей и что еще изменилось в комплектациях - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов, следящих за изменениями на рынке, новость о расширении комплектаций Lada Iskra универсал может стать настоящим поводом пересмотреть свои планы по покупке нового авто. АвтоВАЗ сделал шаг навстречу растущему спросу, предложив более доступную версию популярной модели, что особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на автомобили в стране.

Теперь универсал Lada Iskra с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. можно приобрести не только с автоматической, но и с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Эта версия получила обозначение «Драйв» и стала заметно дешевле: стартовая цена составляет 1 565 000 рублей, что на 112 тысяч рублей ниже стоимости аналога с автоматом. Ранее такой вариант был недоступен, и покупатели были вынуждены выбирать только автоматическую трансмиссию для универсала с этим мотором.

В базовое оснащение новой комплектации входят кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, зеркал и омывателей, круиз-контроль, датчик дождя, мультимедийная система Lada EnjoY Evo и телематика Lada Connect Start. Такой набор опций делает автомобиль привлекательным для тех, кто ценит комфорт и современные технологии, но не готов переплачивать за автоматическую коробку.

Как сообщает Российская Газета, базовая цена Lada Iskra в кузове седан начинается от 1 277 000 рублей. Таким образом, универсал с механикой занимает промежуточную позицию между седаном и более дорогими версиями универсала с автоматом. Это решение может привлечь внимание тех, кто ищет вместительный семейный автомобиль по разумной цене, не жертвуя при этом уровнем оснащения.

Интересно, что ранее АвтоВАЗ предлагал универсал Lada Iskra с 106-сильным мотором исключительно с автоматической коробкой, что ограничивало выбор для поклонников механики. Теперь же компания явно реагирует на запросы рынка, расширяя линейку и делая модель более доступной для широкой аудитории. Такой подход может стать трендом для других отечественных производителей, которые также ищут способы удержать покупателей в условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической ситуации.

Для справки: Lada Iskra - одна из ключевых новинок АвтоВАЗа последних лет, ориентированная на массового потребителя. Универсал традиционно пользуется спросом у семейных водителей и тех, кто ценит практичность. Введение новой комплектации с механической коробкой может не только увеличить продажи, но и укрепить позиции бренда на внутреннем рынке. Судя по имеющимся данным, подобные шаги позволяют автопроизводителям гибко реагировать на изменения спроса и поддерживать интерес к своим моделям даже в непростых условиях.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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