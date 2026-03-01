Парадокс рынка: Почему новая Lada Iskra в Беларуси стоит дешевле, чем на родине — названа причина

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

1 марта 2026, 06:21

В Беларуси стартовали продажи Lada Iskra, и цены на новинку оказались заметно ниже российских. Почему так происходит, какие версии доступны и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Разница в стоимости удивляет даже опытных автолюбителей.

Для российских автолюбителей новость о старте продаж Lada Iskra в Беларуси может стать настоящим поводом для размышлений. Пока в России цены на новые автомобили продолжают расти, у соседей та же самая модель продается значительно дешевле. Это не только вопрос выгоды, но и сигнал о том, как меняется рынок и какие возможности открываются для покупателей.

В Беларуси на выбор представлены все три версии Iskra: седан, универсал и кросс-версия SW Cross. Комплектации и моторы полностью соответствуют российским: базовый двигатель мощностью 1,6 литра выдает 90 л.с. и работает в паре с 5-ступенчатой ​​механикой. Более мощный вариант - 106 л.с. - возможен выбор с 6-ступенчатой ​​механикой или вариатором, причем коробка китайского производства.

Самое интересное - цены. Седан в комплектации Life с 90-сильным мотором стоит в Беларуси 42 900 белорусских рублей, что по современному курсу составляет примерно 1 147 000 российских рублей. Для сравнения, в России за аналогичную машину просят 1 347 000 рублей. Универсал с механикой обойдется белорусам в 51 400 рублей (1 374 500 российских), а в России - 1 527 000 рублей. Кросс-версия SW Cross в Беларуси стоит 56 900 рублей (1 521 500 российских), тогда как в России - от 1 657 000 рублей.

Если говорить о версиях с вариатором, то и тут разница ощутима сильнее. Седан с вариатором стартует от 47 400 белорусских рублей (1 267 500 российских рублей), универсал — от 56 400 (1 508 000), SW Cross — от 57 900 (1 548 000). В России за такие же комплектации просят минимум 1 497 000, 1 677 000 и 1 747 000 рублей соответственно. 

Причиной такой разницы в стоимости являются особые условия, таможенные пошлины и политика дистрибьюторов. Для белорусских покупателей это шанс получить свежую новинку по более выгодной цене, а для россиян — повод задуматься о перспективах параллельного импорта или даже самостоятельной покупки за границей. Как сообщает «Российская газета», подобная ситуация наблюдается не впервые: автомобили российских марок в Беларуси традиционно стоят дешевле, чем на родине.

Появление Lada Iskra на белорусском рынке — не просто очередной старт продаж. Это индикатор того, как меняется баланс сил на автомобильном пространстве СНГ. Для российских покупателей это еще и напоминание: иногда выгоднее смотреть на соседние рынки, чтобы не переплачивать за привычные модели.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
