Сколько на самом деле продано Lada Iskra — сенсация или разочарование?

22 января 2026, 10:31
Lada Iskra ворвалась в топ продаж: АвтоВАЗ и эксперты не сошлись в цифрах
Lada Iskra ворвалась в топ продаж: АвтоВАЗ и эксперты не сошлись в цифрах
Продажи Lada Iskra в 2025 году вызвали споры. Официальные и неофициальные данные разнятся. Модель впервые попала в топ-10. Цены на Iskra уже выросли. Подробности - в нашем материале.
В автомобильной индустрии России разгорелся неожиданный спор вокруг реальных объемов продаж нового семейства Lada Iskra. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, в 2025 году на российском рынке реализовано более 7 тысяч этих автомобилей. Однако неофициальные источники настаивают: реальная цифра куда скромнее и составляет 5348 машин. Такая разница в данных сразу же вызвала бурю обсуждений среди экспертов и автолюбителей.
Интерес к Lada Iskra подогревается не только разногласиями в статистике. В декабре 2025 года эта модель впервые ворвалась в десятку самых продаваемых автомобилей страны. Для АвтоВАЗа это стало настоящим прорывом, ведь конкуренция на рынке сейчас крайне высока, а доверие к отечественным маркам еще недавно было под вопросом.
Старт продаж Lada Iskra пришелся на 20 июля 2025 года. Однако массовые поставки дилерам удалось наладить только к осени. С сентября к производству подключился и «Автозавод Санкт-Петербург», где сборка идет по крупноузловой схеме. На этом предприятии ранее выпускались автомобили Nissan и Xcite, а теперь конвейер освоил и новую Lada.
Техническая начинка Iskra выглядит довольно традиционно для российского рынка. В базовой версии установлен 8-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 90 лошадиных сил, в паре с 5-ступенчатой механикой. Для тех, кто предпочитает больше мощности, предусмотрен 16-клапанный мотор на 106 сил, который агрегатируется с китайскими коробками передач - шестиступенчатой механикой или вариатором.
С началом 2026 года цены на Lada Iskra ощутимо подросли. Теперь за базовую комплектацию просят минимум 1 277 000 рублей, а топовая версия обойдется уже в 1 827 000 рублей. Такой скачок стоимости объясняется не только инфляцией, но и растущим спросом на модель, а также удорожанием комплектующих.
Как пишет «Российская Газета», столь резкий интерес к Lada Iskra объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это одна из немногих новых моделей, которые появились на рынке в последние годы. Во-вторых, отечественный бренд активно поддерживается государством, что сказывается на лояльности покупателей. В-третьих, несмотря на все сложности, АвтоВАЗу удалось наладить стабильные поставки и быстро реагировать на запросы рынка.
Однако разница между официальными и неофициальными данными по продажам вызывает вопросы. Одни эксперты считают, что АвтоВАЗ мог включить в статистику не только реально проданные автомобили, но и те, что еще находятся на складах дилеров. Другие уверены: заниженные цифры - результат осторожности независимых аналитиков, которые не учитывают корпоративные закупки и спецпоставки.
В любом случае, Lada Iskra уже стала заметным явлением на российском рынке. Модель быстро набирает популярность, а споры вокруг ее реальных успехов только подогревают интерес публики. Остается следить за развитием ситуации и ждать новых официальных отчетов.
