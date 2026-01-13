Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 13:34

Почему новая Iskra стала хитом — секреты успеха АвтоВАЗа

Lada Iskra неожиданно оказалась в числе лидеров продаж. Модель быстро набирает популярность. Автомобиль уже заметно влияет на рынок. Эксперты отмечают интересные особенности новинки. Не все ожидали такого развития событий.

В декабре российский рынок автомобилей преподнес сюрприз: Lada Iskra впервые вошла в десятку самых востребованных моделей месяца. По информации «Российской Газеты», дилеры реализовали 3203 автомобиля этой модели, что позволило ей занять десятое место в рейтинге продаж. Такой результат стал неожиданностью даже для скептиков, ведь еще недавно о массовых поставках Iskra только мечтали.

Старт продаж Iskra пришелся на середину прошлого года, однако первые месяцы были отмечены острым дефицитом. До октября дилеры получали машины нерегулярно, что сдерживало спрос. Если бы логистика с завода была выстроена иначе, показатели могли бы быть еще выше. Тем не менее, даже в условиях ограниченных поставок модель быстро нашла своего покупателя.

Iskra построена на глубоко переработанной платформе, доставшейся АвтоВАЗу от бывших партнеров по альянсу. В линейке представлены седан, универсал и кросс-версия, что расширяет аудиторию. Базовая комплектация оснащается 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой механикой. Для тех, кто предпочитает больше динамики, предусмотрен 16-клапанный двигатель на 106 л.с., который агрегатируется с шестиступенчатой механикой или вариатором китайского производства.

С января текущего года АвтоВАЗ скорректировал рекомендованные цены на Iskra. Теперь стоимость варьируется от 1 277 000 до 1 827 000 рублей в зависимости от комплектации. Несмотря на это, интерес к новинке не ослабевает. Покупатели отмечают удачное сочетание цены, оснащения и свежего дизайна. В условиях, когда конкуренты либо ушли с рынка, либо подняли цены, Iskra выглядит особенно привлекательно.

Эксперты считают, что успех Iskra объясняется не только техническими характеристиками, но и грамотной маркетинговой стратегией. АвтоВАЗ сделал ставку на узнаваемый дизайн, современное оснащение и доступность. В результате модель быстро завоевала доверие покупателей, а дилеры отмечают стабильный поток заказов. Не исключено, что в ближайшие месяцы Iskra поднимется еще выше в рейтинге продаж.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
