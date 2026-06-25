Сенсация июня: бюджетная Iskra вытеснила внедорожники из тройки самых продаваемых LADA

Lada Iskra впервые вошла в тройку лидеров продаж LADA в России за неделю

LADA Iskra неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых моделей бренда, впервые обогнав по продажам внедорожники Niva. Эксперты отмечают, что спрос на новинку продолжает расти, а структура рынка меняется на глазах.

LADA Iskra неожиданно ворвалась в тройку самых продаваемых моделей бренда, впервые обогнав по продажам внедорожники Niva. Эксперты отмечают, что спрос на новинку продолжает расти, а структура рынка меняется на глазах.

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять. На 25-й неделе 2026 года семейство LADA Iskra впервые вошло в тройку самых продаваемых моделей бренда, сместив с пьедестала внедорожники Niva. За период с 15 по 21 июня дилеры реализовали 765 новых «Искр», что позволило модели обойти по продажам LADA Niva Travel и закрепиться среди лидеров.

По данным аналитиков «Автостат», ранее LADA Iskra не поднималась выше четвёртой позиции в текущих продажах «АвтоВАЗа», уступая Granta, Vesta и Niva Travel. Теперь ситуация изменилась: Granta по-прежнему удерживает первое место с 2771 проданным за неделю автомобилем, вторую ступеньку занял китайский кроссовер Haval Jolion (2018 штук). Третьим стал Tenet T7, собранный на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, с результатом 1594 проданных машин.

Четвёртое место досталось LADA Vesta (1317 машин), а пятёрку замкнул новый компактный кроссовер Tenet T4L — удлинённая версия T4, поступившая в продажу только в конце мая. LADA Iskra, занявшая шестую строчку с 765 проданными экземплярами, впервые обошла Niva Travel (756 штук). В десятку также вошли Geely Monjaro, Belgee X50+ и LADA Niva Legend.

Всего за 25-ю неделю в России было реализовано 28 013 новых легковых автомобилей — это на 27,2 % больше, чем неделей ранее, и на 18,8 % выше прошлогоднего результата. Подобный рост эксперты связывают с активизацией спроса в весенние месяцы и появлением новых моделей на рынке.

LADA Iskra — самая свежая разработка «АвтоВАЗа», занимающая промежуточное положение между Granta и Vesta. Модель построена на глубоко модернизированной платформе CMF-B-LS от Renault-Nissan, получившей более тысячи новых компонентов. Производство организовано сразу на двух заводах: в Тольятти и Санкт-Петербурге.

Ранее «Искра» уже преодолела месячный рекорд продаж, что обеспечило устойчивый интерес к новинке. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, продажи LADA в 2026 году могут остаться на уровне прошлого года, что позволит сохранить высокий спрос весной и обеспечить успешный запуск новых моделей.

LADA Iskra позиционируется как доступная и современная альтернатива в сегменте бюджетных автомобилей, отличающаяся улучшенной платформой, новыми опциями и сборкой на российских предприятиях. Рост продаж этой модели может привести к изменению покупательских предпочтений и укреплению позиций отечественных брендов на фоне западных компаний.

Интересно, что сохраняется тенденция к росту локализации и появлению новых игроков на российском рынке и в других сегментах. Например, началось производство рамного внедорожника Sollers S9 на базе JAC JS9, о чём недавно рассказывалось в отдельном материале о запуске нового проекта на УАЗе .