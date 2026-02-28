Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 05:39

Запад удивился «французскому ДНК» Lada Iskra: реакция США и Франции на новинку АвтоВАЗа

Сделанно в России, но с паспортом Франции: почему иностранцы спорят о Lada Iskra

Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra - модель, которую сравнивают с Renault Logan. Зарубежные эксперты и пользователи обсуждают плюсы и минусы новинки, отмечая ее простоту и технические решения. Почему это важно - в нашем материале.

Старт продаж Lada Iskra вызвал неожиданный резонанс далеко за пределами России. Иностранные журналисты и автолюбители активно обсуждают техническую начинку и дизайн новой модели, находя в ней как следы ушедших технологий Renault, так и признаки возрождения отечественной школы автопрома.

Выход на рынок Lada Iskra стал одним из самых значимых событий в российском автопроме последних лет. Новая модель, представленная сразу в трех вариантах кузова — седан, универсал и его кросс-версия, — вызвала бурную дискуссию не только среди отечественных водителей, но и за рубежом. Несмотря на то что «Искра» вряд ли появится на западных рынках, ее активно обсуждают иностранные эксперты и рядовые пользователи, сравнивая с привычными для них моделями и внимательно следя за новостями из России.

Особое внимание привлекла техническая основа автомобиля. Lada Iskra построена на платформе CMF-B, хорошо знакомой по моделям Renault (в частности, Logan). Именно этот факт стал главным поводом для сравнения новинки с французскими и румынскими собратьями. Западные журналисты не скрывают своего любопытства: по их мнению, российский седан вобрал в себя французские технологии, но при этом сохранил самобытный характер. В иностранных обзорах часто звучит определение «русский автомобиль с французским ДНК».

Однако не обошлось и без критики. Эксперты отмечают, что моторная гамма «Искры» выглядит устаревшей на фоне современных экологических трендов. Отсутствие гибридных и электрических версий вызывает недоумение у западных обозревателей, привыкших к постоянно обновляющимся технологиям. Тем не менее, многие пользователи в комментариях справедливо замечают: простота и ремонтопригодность — это именно то, что ценят в машинах на российском рынке. В мире, где доминируют кроссоверы и сложная электроника, появление нового бюджетного седана воспринимается многими как глоток свежего воздуха.

Реакция в США и Франции оказалась неоднозначной. Одни называют «Искру» «идеальным вариантом для Америки» (разумеется, с иронией), другие сравнивают ее с Dacia Logan, третьи подчеркивают, что для суровых условий важна именно простота. В комментариях к статьям звучат мнения, что чем меньше электроники, тем меньше риск поломки, а старые проверенные моторы — залог долгой службы. Некоторые даже считают, что «Искра» — это своеобразный ответ западным брендам, ушедшим с российского рынка: мол, справляемся и без них.

Французские журналисты, анализируя дизайн и технические решения, отмечают, что АвтоВАЗу удалось создать автомобиль, внешне отдаленно напоминающий Logan, но при этом имеющий собственное лицо. В то же время они не скрывают разочарования отсутствием современных силовых установок и гибридов. Однако среди французских пользователей встречаются и те, кто поддерживает такой подход: по их мнению, автомобиль в первую очередь должен быть средством передвижения, а не набором дорогих опций.

По сути, запуск Lada Iskra стал поводом для глобальной дискуссии о том, каким должен быть современный массовый автомобиль. Российская новинка показала, что даже в эпоху тотальной электрификации и засилья кроссоверов на рынке есть место для простых, надежных и доступных машин. И хотя «Искра» вряд ли появится на дорогах Европы или США, ее обсуждают как символ самостоятельности российского автопрома и как пример того, что можно строить автомобили, ориентируясь на реальные потребности людей, а не только на моду.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
