Сделанно в России, но с паспортом Франции: почему иностранцы спорят о Lada Iskra

28 февраля 2026, 05:39
Запад удивился «французскому ДНК» Lada Iskra: реакция США и Франции на новинку АвтоВАЗа
Запад удивился «французскому ДНК» Lada Iskra: реакция США и Франции на новинку АвтоВАЗа
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra - модель, которую сравнивают с Renault Logan. Зарубежные эксперты и пользователи обсуждают плюсы и минусы новинки, отмечая ее простоту и технические решения. Почему это важно - в нашем материале.
Старт продаж Lada Iskra вызвал неожиданный резонанс далеко за пределами России. Иностранные журналисты и автолюбители активно обсуждают техническую начинку и дизайн новой модели, находя в ней как следы ушедших технологий Renault, так и признаки возрождения отечественной школы автопрома.
Выход на рынок Lada Iskra стал одним из самых значимых событий в российском автопроме последних лет. Новая модель, представленная сразу в трех вариантах кузова — седан, универсал и его кросс-версия, — вызвала бурную дискуссию не только среди отечественных водителей, но и за рубежом. Несмотря на то что «Искра» вряд ли появится на западных рынках, ее активно обсуждают иностранные эксперты и рядовые пользователи, сравнивая с привычными для них моделями и внимательно следя за новостями из России.
Особое внимание привлекла техническая основа автомобиля. Lada Iskra построена на платформе CMF-B, хорошо знакомой по моделям Renault (в частности, Logan). Именно этот факт стал главным поводом для сравнения новинки с французскими и румынскими собратьями. Западные журналисты не скрывают своего любопытства: по их мнению, российский седан вобрал в себя французские технологии, но при этом сохранил самобытный характер. В иностранных обзорах часто звучит определение «русский автомобиль с французским ДНК».
Однако не обошлось и без критики. Эксперты отмечают, что моторная гамма «Искры» выглядит устаревшей на фоне современных экологических трендов. Отсутствие гибридных и электрических версий вызывает недоумение у западных обозревателей, привыкших к постоянно обновляющимся технологиям. Тем не менее, многие пользователи в комментариях справедливо замечают: простота и ремонтопригодность — это именно то, что ценят в машинах на российском рынке. В мире, где доминируют кроссоверы и сложная электроника, появление нового бюджетного седана воспринимается многими как глоток свежего воздуха.
Реакция в США и Франции оказалась неоднозначной. Одни называют «Искру» «идеальным вариантом для Америки» (разумеется, с иронией), другие сравнивают ее с Dacia Logan, третьи подчеркивают, что для суровых условий важна именно простота. В комментариях к статьям звучат мнения, что чем меньше электроники, тем меньше риск поломки, а старые проверенные моторы — залог долгой службы. Некоторые даже считают, что «Искра» — это своеобразный ответ западным брендам, ушедшим с российского рынка: мол, справляемся и без них.
Французские журналисты, анализируя дизайн и технические решения, отмечают, что АвтоВАЗу удалось создать автомобиль, внешне отдаленно напоминающий Logan, но при этом имеющий собственное лицо. В то же время они не скрывают разочарования отсутствием современных силовых установок и гибридов. Однако среди французских пользователей встречаются и те, кто поддерживает такой подход: по их мнению, автомобиль в первую очередь должен быть средством передвижения, а не набором дорогих опций.
По сути, запуск Lada Iskra стал поводом для глобальной дискуссии о том, каким должен быть современный массовый автомобиль. Российская новинка показала, что даже в эпоху тотальной электрификации и засилья кроссоверов на рынке есть место для простых, надежных и доступных машин. И хотя «Искра» вряд ли появится на дорогах Европы или США, ее обсуждают как символ самостоятельности российского автопрома и как пример того, что можно строить автомобили, ориентируясь на реальные потребности людей, а не только на моду.
Похожие материалы Лада
-
25.02.2026, 12:40
АвтоВАЗ запустил автоматическую линию сборки колес для моделей Lada Vesta и Iskra
АвтоВАЗ внедрил полностью автоматизированную линию сборки колес, которая уже обслуживает новые модели. Почему это событие может изменить подход к производству и что ждет будущие автомобили - объяснил эксперт.Читать далее
-
21.02.2026, 10:04
Не только Lada Azimut: АвтоВАЗ рассказал о планах на 2026 год и доработке Vesta и Niva Legend
АВТОВАЗ объявил о масштабных изменениях в модельном ряду на 2026 год. Впервые появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и опции. Компания делает ставку на экспорт и расширение дилерской сети.Читать далее
-
19.02.2026, 20:31
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
12.02.2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.Читать далее
-
10.02.2026, 05:42
Сравнение Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: какой автомобиль выигрывает в гонке за покупателя
В 2026 году на рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады - Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрались, чем они отличаются по оснащению, двигателям и ценам, и почему этот выбор стал особенно актуальным для российских водителей.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
25.02.2026, 12:40
АвтоВАЗ запустил автоматическую линию сборки колес для моделей Lada Vesta и Iskra
АвтоВАЗ внедрил полностью автоматизированную линию сборки колес, которая уже обслуживает новые модели. Почему это событие может изменить подход к производству и что ждет будущие автомобили - объяснил эксперт.Читать далее
-
21.02.2026, 10:04
Не только Lada Azimut: АвтоВАЗ рассказал о планах на 2026 год и доработке Vesta и Niva Legend
АВТОВАЗ объявил о масштабных изменениях в модельном ряду на 2026 год. Впервые появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и опции. Компания делает ставку на экспорт и расширение дилерской сети.Читать далее
-
19.02.2026, 20:31
Lada Iskra: почему российская новинка уступает китайским конкурентам
Lada Iskra стартовала с ограниченным тиражом и скромной комплектацией, что сразу вызвало ажиотаж. Китайские аналоги уже доступны в салонах, оснащены автоматическими коробками передач и современными опциями. Почему российская новинка не выдерживает конкуренции - в нашем материале.Читать далее
-
19.02.2026, 06:35
Lada Iskra против китайских конкурентов: плюсы и минусы новой модели
Lada Iskra пришла на смену Granta, но оказалась дороже и вышла с задержкой. Универсал, адаптация к российским условиям и доступность сервисов - сильные стороны модели. Но есть и недостатки, которые нельзя игнорировать.Читать далее
-
17.02.2026, 08:27
Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.Читать далее
-
12.02.2026, 20:31
Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении
Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
12.02.2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.Читать далее
-
10.02.2026, 05:42
Сравнение Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: какой автомобиль выигрывает в гонке за покупателя
В 2026 году на рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады - Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрались, чем они отличаются по оснащению, двигателям и ценам, и почему этот выбор стал особенно актуальным для российских водителей.Читать далее