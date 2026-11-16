Lada Iskra Comfort за 1,28 млн рублей: стоит ли переплачивать 150 тысяч за новизну

Зимний тест Lada Iskra выявил неожиданную проблему: примерзающая крышка бензобака превращает заправку в мороз в целую операцию. К этому добавляются звонкие двери, жесткий пластик в салоне, теснота на втором ряду и слабая шумоизоляция.

Зимний тест Lada Iskra выявил неожиданную проблему: примерзающая крышка бензобака превращает заправку в мороз в целую операцию. К этому добавляются звонкие двери, жесткий пластик в салоне, теснота на втором ряду и слабая шумоизоляция.

В ходе зимнего теста Lada Iskra выяснилась неприятная деталь: чтобы заправить автомобиль в мороз, недостаточно потянуть рычажок лючка бензобака из салона — примерзшую крышку приходится осторожно отлеплять подручными средствами. С этой проблемой столкнулся эксперт при первой же заправке. Для новой машины такая мелочь особенно заметна на фоне цены.

В комплектации Comfort Iskra обойдется примерно в 1 277 000 рублей. Для сравнения: лифтбек Granta в модифицированном исполнении оценивается около 1 131 000 рублей. Разница — порядка 150 тысяч. При этом двигатель у моделей одинаковый, платформы родственные, подходы к шумоизоляции и подвеске схожие. Доплату объясняют новизной Искры и более оригинальными разработками, однако, как отмечает автор теста, знакомая техника соседствует с производительностью, которая не создает впечатления более дорогого автомобиля.

Кузов и салон: собранно снаружи, просто внутри

Снаружи Искра выглядит собранно: фирменный X-стиль, аккуратные фары, плотный силуэт. Но стоит закрыть дверь — и впечатление меняется: требуется заметное усилие, а звук получается звонким и жестяным. Крышку багажника также приходится дожимать, иначе бортовой компьютер продолжит сообщать об открытом багажнике. Для автомобиля стоимостью около 1,3 миллиона рублей подобные недоработки кажутся странными: базовые элементы кузова выглядят выполненными недостаточно тщательно.

Жесткий пластик в салоне отзывается гулким звуком при нажатии. Детали состыкованы без явных сбоев, но отделка остается простой. Веста хотя бы старается создавать впечатление более дорогих материалов, а в Искре экономия заметна и визуально, и на слух.

Ограничения второго ряда особенно ощутимы, если рост водителя около 190 см: отодвинув кресло под себя, за ним почти не остается места — колени упираются, для ступней сложно найти удобное положение. Пять полноценных мест здесь выглядят скорее формальностью: Искру рассматривают как автомобиль для двух взрослых и одного-двух невысоких пассажиров.

Двигатель и поведение на дороге

Под капотом — 8-клапанный двигатель 1,6 мощностью 90 лошадиных сил. АвтоВАЗ называет его «тяговитым и неприхотливым», однако для уверенных ускорений мощности не хватает. В городе разгон до условной «сотни» происходит без особого волнения: двигатель приходится раскручивать, и его звук становится хорошо слышен в салоне. На загородной трассе перед обгоном необходимо заранее оценить ситуацию и убедиться, что расстояния хватит: запас тяги невелик, поэтому маневр оставляет мало времени на исправление ошибок. Слабая шумоизоляция дает о себе знать — в салон проникают звуки двигателя, на щебенке слышен стук камней, у зеркал шумит ветер.

Пятиступенчатая механика 21807 на второй и третьей передаче может вызывать характерный вой. Водитель, знакомый с прежними моделями ВАЗ, сразу заметил этот звук.

Подвеска ведет себя по-разному: мелкие дефекты дороги Искра проходит терпимо, без выраженной тряски, но на крупной яме в кузове наблюдается глухой удар. После этого приходится сбрасывать скорость — большого запаса комфорта при встрече с главными выбоинами нет.

Рулевое управление выгодное: форма понятна, крены умеренны, информативность руля средняя. Машина спортивного характера не едет, но и резких сюрпризов в поведении нет. Искра просто выполняет свою основную транспортную задачу.

Оснащение и альтернативы

На профильных форумах пользователи жалуются, они сообщают о погасшем или зависшем экране, о мерцании белого. В исходной ситуации эти жалобы повторяются, однако по таким сообщениям нельзя установить востребованный статус возможных отзывов.

Механизм лючка бензобака устроен просто: крышка открывается рычажком в салоне, соединенным с ней тройником. Но снаружи механизм может подмерзнуть, как показывает история владельца: водителю приходится тянуть рычаг, пока снаружи открывается крышка. Для повседневного использования на морозе это неудобное решение.

В качестве альтернатив на вторичном рынке рассматривались Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также Kia Rio последних поколений. Эти автомобили задержаны, поэтому в них предусмотрен более высокий уровень комфорта. Их преимущества в шумоизоляции и динамике также отмечены. Среди других названных плюсов: шестиступенчатые автоматы, оцинкованный кузов и продуманная эргономика.

Если увеличить бюджет, в числе альтернатив называют начальный китайский кроссовер Haval M6: он привлекает просторным салоном и более мощным мотором, а оснащение у него богаче. Расходы на содержание Granta отдельно анализирует материал по содержанию этой модели.