Вся правда о новой Lada Iskra: Плюсы и минусы против Vesta

Основное отличие новой Lada Iskra от флагманской Vesta заключается в её позиционировании как более доступной, но при этом современной модели, которая должна заменить собой Lada Granta. Сравнение двух автомобилей выявляет ряд конкурентных преимуществ и недостатков новинки.

Фото: Lada

С точки зрения дизайна Iskra представляет собой логичное развитие стилистики, заданной Vesta. Автомобиль выглядит гармонично и не уступает старшей модели в визуальной сбалансированности, сохраняя агрессивные черты фирменного X-дизайна. При этом салон Iskra проектировался с оглядкой на предпочтения молодой аудитории и может оказаться более продуманным и современным, чем у Vesta. Производитель также обещает высокий уровень акустического комфорта за счёт усиленной шумоизоляции и жёсткого кузова.

Фото: Lada

Однако Iskra проигрывает в размерах. Она короче Vesta, а её колесная база меньше, что напрямую влияет на пространство для ног пассажиров на втором ряду. Технически автомобили построены на разных платформах: Iskra использует модульную архитектуру CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая считается более современной и энергоёмкой. Подвески схожи по конструкции, но не унифицированы, а в базовых версиях Iskra получит более простые барабанные тормоза сзади.

В линейке силовых агрегатов Iskra будут представлены знакомые двигатели 1.6 на 90 и 106 лошадиных сил в паре с механическими коробками или вариатором. Из-за потенциально меньшей снаряжённой массы Iskra с мотором 106 л.с. может оказаться динамичнее аналогичной Vesta. При этом топового двигателя мощностью 122 л.с. у новинки не будет.

Ключевым аргументом в пользу Iskra станет цена. Стартовая стоимость модели начинается от 1,25 миллиона рублей, что делает её заметно доступнее Vesta, чьи цены стартуют от 1.39 миллиона. Таким образом, Iskra предлагает актуальный дизайн, современную платформу и привлекательную цену, частично компенсируя это меньшим внутренним пространством и упрощённой базовой комплектацией.