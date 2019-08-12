12 августа 2019, 11:25
Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
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Студенты одного из сибирских вузов создали на базе Lada Kalina катафалк с системой автономного управления. Автомобиль пока может перемещаться со скоростью не более 5 км/ч. Работа над проектом продолжается.
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К сожалению, ни фотографий, ни технических подробностей об уникальном транспортном средстве не раскрывается. Вероятнее всего, в основу ритуального беспилотника легла Lada Kalina второго поколения в кузове «универсал», выпускавшаяся с 2013 по 2018 годы. В ее моторную гамму входили 1,6-литровые бензиновые агрегаты мощностью 87, 98 и 106 лошадиных сил. Но не исключено, что в рамках эксперимента студенты могли оснастить «Калину» электрической силовой установкой. Ранее аналогичный автомобиль создали в НАМИ. Электрическая Lada Kalina могла развивать скорость до 120 км/ч, а ее запас хода составлял около 50 километров.
Ритуальная Lada Kalina пока может ехать не быстрее 5 км/ч. Проект отправили на доработку. Для этого «Автонет» предоставит студентам возможность консультироваться с более опытными специалистами из «Яндекса», МАДИ, «КамАЗа» и других компаний, развивающих в России беспилотные технологии.
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