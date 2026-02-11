Выбор практичного семейника: Lada Largus в топовой комплектации — огромный багажник и жесткий пластик

Первые впечатления: новая Lada Largus 2025 в топовой комплектации — что удивило владельца

Lada Ларгус 2025 в комплектации Enjoy: сколько стоит, как изменилась и что обнаружилось в первые дни эксплуатации. Практические детали для тех, кто выбирает рабочий автомобиль сегодня.

Обновленный Lada Largus 2025 года в топовых комплектациях вызвал заметный интерес у покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль для семьи и работы. В условиях меняющегося рынка первые впечатления от покупки и эксплуатации особенно ценны.

Итоговая стоимость автомобиля после обсуждений с дилером составила 1 970 000 рублей. Изначальная цена начиналась от 1 920 000 рублей, плюс дополнительные опции на 70 000 рублей, но их удалось удешевить на 20 000 рублей.

Была выбрана комплектация Enjoy, чтобы сразу получить все необходимое без дополнительных доработок. В салоне чувствуется привычный запах нового автомобиля. Подвеска работает мягко, однако на неровностях иногда появляется легкий хруст спереди слева. Стандартная заводская прошивка двигателя ограничивает обороты при движении задним ходом, а переключения передач могут сопровождаться толчками. После перепрошивки эти особенности исчезают, что делает поездку комфортнее.

Посадка для водителя среднего роста и телосложения (175 см, 95 кг) удобна. На заднем ряду достаточно пространства для ног, хотя центральный подголовник отсутствует. Сиденья складываются, значительно увеличивая объем багажника.

Мультимедийная система Enjoy Pro, несмотря на низкое расположение, оснащена всем необходимым, работает быстро и управляется физическими кнопками. Качество изображения с камеры заднего вида невысокое, но для парковки ее достаточно.

В комплекте идут два ключа, но их пластиковый корпус кажется простоватым. Дверные карманы позволяют разместить литровую бутылку, хотя до нее приходится тянуться. Отсутствие концевиков на задних дверях может привести к случайному запиранию ключей внутри салона.

В целом, Lada Largus 2025 в топовой версии производит впечатление практичного и бюджетного автомобиля для города и трассы. Эргономика не идеальна, а материалы салона жесткие, но кондиционер эффективно справляется с жарой. Багажник очень вместительный и удобен для перевозки грузов. Вопрос долгосрочной надежности, особенно после замены некоторых деталей в альтернативные, пока остается открытым, но первые 200 километров пробега не выявили серьезных проблем.