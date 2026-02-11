Выбор практичного семейника: Lada Largus в топовой комплектации — огромный багажник и жесткий пластик

11 февраля 2026, 05:19
Первые впечатления: новая Lada Largus 2025 в топовой комплектации — что удивило владельца
Первые впечатления: новая Lada Largus 2025 в топовой комплектации — что удивило владельца
Lada Ларгус 2025 в комплектации Enjoy: сколько стоит, как изменилась и что обнаружилось в первые дни эксплуатации. Практические детали для тех, кто выбирает рабочий автомобиль сегодня.
Обновленный Lada Largus 2025 года в топовых комплектациях вызвал заметный интерес у покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль для семьи и работы. В условиях меняющегося рынка первые впечатления от покупки и эксплуатации особенно ценны.
Итоговая стоимость автомобиля после обсуждений с дилером составила 1 970 000 рублей. Изначальная цена начиналась от 1 920 000 рублей, плюс дополнительные опции на 70 000 рублей, но их удалось удешевить на 20 000 рублей.
Была выбрана комплектация Enjoy, чтобы сразу получить все необходимое без дополнительных доработок. В салоне чувствуется привычный запах нового автомобиля. Подвеска работает мягко, однако на неровностях иногда появляется легкий хруст спереди слева. Стандартная заводская прошивка двигателя ограничивает обороты при движении задним ходом, а переключения передач могут сопровождаться толчками. После перепрошивки эти особенности исчезают, что делает поездку комфортнее.
Посадка для водителя среднего роста и телосложения (175 см, 95 кг) удобна. На заднем ряду достаточно пространства для ног, хотя центральный подголовник отсутствует. Сиденья складываются, значительно увеличивая объем багажника.
Мультимедийная система Enjoy Pro, несмотря на низкое расположение, оснащена всем необходимым, работает быстро и управляется физическими кнопками. Качество изображения с камеры заднего вида невысокое, но для парковки ее достаточно.
В комплекте идут два ключа, но их пластиковый корпус кажется простоватым. Дверные карманы позволяют разместить литровую бутылку, хотя до нее приходится тянуться. Отсутствие концевиков на задних дверях может привести к случайному запиранию ключей внутри салона.
В целом, Lada Largus 2025 в топовой версии производит впечатление практичного и бюджетного автомобиля для города и трассы. Эргономика не идеальна, а материалы салона жесткие, но кондиционер эффективно справляется с жарой. Багажник очень вместительный и удобен для перевозки грузов. Вопрос долгосрочной надежности, особенно после замены некоторых деталей в альтернативные, пока остается открытым, но первые 200 километров пробега не выявили серьезных проблем.
Похожие материалы Лада
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
-
10.02.2026, 07:54
АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus
АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 18:39
Гарантийные правила Lada в 2026: что изменилось и когда могут отказать в ремонте
В 2026 году для владельцев Lada действуют новые правила гарантийного ремонта. Официальные дилеры отвечают за заводские дефекты, но есть нюансы, которые могут лишить права на бесплатное обслуживание. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 08:31
Необычная доработка Largus: зачем владельцы ВАЗ 21129 ставят теплообменник от VAG
Владельцы Ларгуса с мотором ВАЗ 21129 ищут способы повысить надежность и ресурс двигателя. Один из нестандартных подходов - интеграция теплообменника от дизельных VAG. Почему это решение становится все популярнее и с какими нюансами сталкиваются энтузиасты - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 08:31
Лучший семиместный минивэн до 1,5 млн рублей — эксперт назвал, какой автомобиль не подведет
Эксперт разобрался, какие минивэны с пробегом до 200 тысяч км заслуживают внимания. В обзоре - плюсы и минусы популярных моделей, нюансы эксплуатации и неожиданные детали. Не спешите с выбором, пока не прочтете это.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
13.01.2026, 06:15
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
-
10.02.2026, 07:54
АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus
АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 18:39
Гарантийные правила Lada в 2026: что изменилось и когда могут отказать в ремонте
В 2026 году для владельцев Lada действуют новые правила гарантийного ремонта. Официальные дилеры отвечают за заводские дефекты, но есть нюансы, которые могут лишить права на бесплатное обслуживание. Разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 08:31
Необычная доработка Largus: зачем владельцы ВАЗ 21129 ставят теплообменник от VAG
Владельцы Ларгуса с мотором ВАЗ 21129 ищут способы повысить надежность и ресурс двигателя. Один из нестандартных подходов - интеграция теплообменника от дизельных VAG. Почему это решение становится все популярнее и с какими нюансами сталкиваются энтузиасты - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 08:31
Лучший семиместный минивэн до 1,5 млн рублей — эксперт назвал, какой автомобиль не подведет
Эксперт разобрался, какие минивэны с пробегом до 200 тысяч км заслуживают внимания. В обзоре - плюсы и минусы популярных моделей, нюансы эксплуатации и неожиданные детали. Не спешите с выбором, пока не прочтете это.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
13.01.2026, 06:15
Сколько на самом деле стоит владеть Lada Largus за 5 лет — цифры могут удивить
Владельцы Lada Largus сталкиваются с неожиданными тратами. За пять лет сумма расходов превышает цену самой машины. Аналитики раскрыли, на что уходит больше всего денег. Некоторые цифры вызывают вопросы даже у бывалых автомобилистов. Стоит ли покупать универсал - решать вам.Читать далее
-
01.01.2026, 08:33
Почему Лада Ларгус остается хитом продаж несмотря на устаревший салон — в чем причина
Лада Ларгус не меняется с 2012 года, но стабильно входит в топ продаж. Модель ценят за вместимость, надежность и простоту обслуживания. Однако аскетичный интерьер и эргономика вызывают вопросы. В чем секрет популярности и что мешает стать идеальным выбором?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
07.11.2025, 10:43
Lada Largus снова доступен для покупателей в Петербурге после паузы
В Петербурге отмечено возвращение популярной модели. Причины временной паузы не раскрываются. Дилеры уже начали выдачу машин. Итоги продаж могут удивить.Читать далее