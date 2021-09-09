Lada Largus: что в нем ценят владельцы, и так ли уж важна цена?
Фото: Lada
И такая семейная компоновка не единственное достоинство автомобиля. Судя по потребительским отзывам, не мы одни такого мнения об автомобиле.
«В багажник заезжает ровно 2 палеты»
Роман М. оценивает свой «Ларгус» по 4-месячному опыту езды: «Автомобиль на твердую «четверку» по всем параметрам, за исключением расхода топлива. Тут все отлично, ест машина мало. Основными плюсами модели можно выделить просторный и удобный багажник и низкую цену на саму машину и ее обслуживание».
По информации Романа, в багажник заезжает ровно 2 палеты, при этом остается свободное место для штучного товара: «Я смотрел у других производителей, даже с палетой приезжал, чтобы произвести замер: не становится две. Для меня это стало решающим фактором».
Автовладельца обрадовали цены на запчасти и их наличие: «Есть все, и недорого. В виду большого пробега за 4 месяца ТО пришлось делать уже дважды. Я меняю все сам, масло лью тоже фирменное, не такое, как рекомендует производитель».
Из разряда «плюсы-минусы»: «Есть нарекания к шумоизоляции, ее, скорее, нет. Обзорность отличная, регулировка кресла слабая. Поэтому мой совет: в автосалоне сразу разберитесь, получается ли у вас найти удобную посадку в салоне или нет. Мне нормально, а вот жене кресло низковато. Мощности двигателя хватает, если вы без груза. Когда загружаешь даже разрешенный объем, то на подъем идет медленно, тупит. Ругать ее за это не буду – машина вполне в свои деньги».
«Движок тяговитый, довольно тихий»
Семыкин Александр давно задумывался о том, что пора приобрести новую машину: «Моя старенькая уже не просто на ладан дышала, почти не была пригодна к эксплуатации. Автомобиль нужен был, во-первых, большой, во-вторых, относительно недорогой, в-третьих, ремонтопригодный и не очень затратный в обслуживании. При всём богатстве выбора остался только «Ларгус». К тому же, и рестайлинговая модель подоспела».
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
В распоряжении Александра – «механика», 90-сильный 8-клапанный бензиновый движок на 1,6 литра, передний привод: «Не знаю, как кто, а я машиной доволен. Движок на самом деле отличный, не обманули обзорщики. Тяговитый, довольно тихий, не зверь, конечно, но зато расходует сносно: 6,6 литра».
Водитель отдает себе отчет, что «Ларгус» - «не сверхмощный автомобиль, поэтому на трассе надо быт аккуратным, обгоны совершать довольно сложно, лучше тысячу раз подумать». По ощущениям Александра, автомобиль «немного парусит по трасе, шумоизоляции, скорее, нет, чем есть. Но это можно доработать самостоятельно. Кресла оказались неожиданно удобными, я за 1000 с копейками км перегона не особенно-то и устал. Пока машина ещё на обкатке, есть с чем работать и куда приложить руки. Но я доволен».
«Внешний вид не грозный, но мощь чувствуется»
Григорий С. счастлив, что смог приобрести Lada Largus: «Покупал в салоне у официалов, чтобы все было прозрачно. Почему именно «Ларгус»? Тут все просто: нужен был вместительный автомобиль для большой семьи, и я его получил».
По словам автовладельца, «внешний вид у «Ларгуса» не грозный, но его мощь чувствуется, особенно на трассе. Салон укомплектован добротно: мульти-руль, камера заднего вида, обогрев «лобовухи» и заднего дивана, датчики света и дождя, и прочие фишечки. Шумка отличная, посторонних звуков с улицы практически не слышно».
Интерьер, пишет Григорий, вообще отдельная тема: «Современный дизайн приборной панели и бортового компьютера, сиденья из приятной ткани, боковые панели и торпедо из качественного пластика, никаких сверчков и люфтов. Есть подлокотник, есть отсеки для хранения мелких вещей. Багажник тоже вместительный - хоть коляску, хоть велик засунь, так еще и место останется. Один минус — места сзади как-то маловато между рядами. Если посадить туда дядю или тетю под 2 метра ростом, то коленями они будут подпирать передние сиденья. Ну, это уже их проблемы, как говорится». О покупке Григорий не жалеет: «Автомобиль маневренный и легко управляемый, подвеска в меру мягкая».
«В нем нет ничего лишнего, так что чудес не ждите»
Павел Новиков приобрел новый «Ларгус» в начале этого года: «Привлекла, в первую очередь, приемлемая цена – меньше 1 млн рублей за универсал. Внутри - новый 8-клапанный движок, 90 сил. Машина едет бодренько, уверенно, но долго набирает скорость. На трассе мощности может не хватать, в городе же более чем. Пока с проблемами никакими не сталкивался». Водитель находит облик универсала интересным: «Новая необычная решетка и фары цепляют глаз и отсылают к «Логану».
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
«Руль, - делится своими впечатлениями Павел, - с удобным хватом, звуковой сигнал расположен традиционно. Всё удобно. Над небольшим ящиком для вещей на магните есть длинный подлокотник. Он абсолютно не регулируется, но я к нему как-то приспособился. А вот пользоваться мультимедийной системой и климатом, а также подогревом колес неудобно. Кнопки надежно «запрятаны», нажимать на них неудобно. Сиденья комфортные, но могли бы быть и лучше. Шумоизоляция хорошая только в топовой комплектации. У меня голый кузов и минимум доработок по «шумке». Поэтому она прямо вообще так себе».
Резюме от автора: «В целом, «Ларгус» - функциональный автомобиль на каждый день, который требует ухода. В нем нет ничего лишнего, так что чудес не ждите».
«Машина добротная, соответствует своей стоимости»
|ВАЗ (Lada) Largus Luxe Prestige (5 мест) 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|механика 5
|0-100 - 13.5 с, 170 км/ч
|4470 x 1750 x 1670 мм
|передний
|АИ-92, 7.8 л на 100 км
|914 900 руб
|Все характеристики
Никита Васин сообщает, что у него «вариант с мотором на 1,6 литра 106 л.с. Это по-прежнему все те же «вазовские» моторы с небольшими изменениями. Расход топлива на данной машине в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км. Скорость - 170 км/ч, разгон до «сотни» происходит за 13,5 секунды».
«Ларгус» Никиты белого цвета. «Надо отметить, - информирует автор, - что после рестайлинга существенно поменялся внешний облик машины. Это фары, бампер и капот – то есть изменения коснулись буквально всех частей кузова».
Существенными Никите показались и «изменения в интерьере, куда производитель поместил приборку от «Дастера». Рулевое колесо досталось от предыдущих поколений, а вот навигация улучшилась. В целом водительское место теперь оборудовано гораздо комфортнее, нежели было раньше. Подумал производитель и о безопасности переднего пассажира, для чего предусмотрел подушку безопасности. В целом машина добротная, соответствует своей стоимости, которая начинается от 790 тыс. рублей».
История и современность
Новый Lada Largus действительно появился у дилеров в текущем году. При этом на 2021-й пришлась еще одна дата – ровно 10 лет назад с конвейера сошел самый первый автомобиль семейства (серийное производство стартовало лишь в апреле 2012-го).
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Скажем так, «публичная история» универсала началась в конце 2010 года, когда на Московском автосалоне вазовцы презентовали «Проект R90». Автомобиль сразу был принят российским-потребителями. Достаточно сказать, что в 2013-м «Ларгус» вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в России и стал лидером своем сегменте, разойдясь по стране тиражом без малого 64 000 ед.
В настоящее время универсал Lada Largus продается по цене от 768 900 (Classic) до 966 900 рублей (Luxe). Двигателей два: 90 л.с. (8 клапанов) и 106 л.с. (16 клапанов), коробка – 5-ступенчатая механическая. За «места для поцелуев» продавцы просят 27 000 рублей, мультимедиа с навигацией, задними датчиками парковки, камерой заднего вида обойдется в 48 000 рублей. Базовый цвет – «ледниковый металлик», он бесплатный, за другие цвета кузова придется доплатить 15 000 рублей. Стандартная размерность шин – 185/65 R15.
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