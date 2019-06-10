10 июня 2019, 03:12

Lada Largus: что выбрать на рынке подержанных машин

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Казалось бы, совсем недавно Lada Largus обновила собой модельный ряд Волжского автозавода, а вот уже стала одной из самых распространенных малолитражек на отечественном рынке – как новых, так и подержанных машин.
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин

Продажи «Ларгуса» стартовали в середине лета 2012-го. При этом модель под кодовым названием «Проект R90» впервые была представлена в конце 2010 года в рамках Московского автосалона. Это была первая совместная разработка «АвтоВАЗа» и «франко-японского» альянса Renault-Nissan. А точнее - адаптированный под российские условия эксплуатации Logan MCV/VAN.

ВАЗ (Lada) Largus
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 534 900 до 739 900 Р
В довольно короткие сроки первый «отечественный MPV» стал востребованным у потребителей. Так, например, уже в 2013-м Largus разошелся по стране общим тиражом 63 831 ед., тем самым застолбив за собой место в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России. А в 2014-м тольяттинцам удалось реализовать 74 тыс. универсалов и фургонов, что на 16,4% превысило результат предыдущего года.

Со временем семейство Lada Largus приросло VIP-версией и псевдокроссовером, но большого распространения они не получили. Львиную долю продаж на рынке б/у составляют все же  универсалы повышенной вместимости, доступные в исполнениях с 5-ю или 7-ю посадочными местами.

2012-2013 г. в.

Машин самого первого, 2012-го, года выпуска в списке «б/у» обнаружить проблематично. Промониторив Интернет-объявления, мы нашли один-единственный вариант и тот оказался фургоном. 1,6-литровый 87-сильный автомобиль на «механике» имеет пробег 130 000 км, небитый, «без запретов, арестов и налогов». За минувшие годы у него было два хозяина, оба – физлица, которые использовали а/м в личных целях при строительстве дома.

Продавец акцентирует внимание на том, что «Ларгус» в хорошем техническом состоянии: «все работает, ничего не гремит, не стучит, не отваливается. Масло поменяно 1000 км назад, еще светлое. Двигатель коробка работают ровно. Колеса зимние новые». В списке оборудования числятся: сигнализация, центральный замок, магнитола, 2 ключа, багажник на крыше (в подарок). За все про все просят 269 000 рублей.

Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
6-летних «Ларгусов» будет побольше, и предложения разные. Так, например, универсал белого цвета, пробежавший по этой грешной земле 98 000 км, оценен владельцем в 365 000 рублей. Мужчина готов на торг, при этом отмечает, что автомобиль не требует ремонта, в отличном состоянии. В комплектации присутствуют AUX/USB гнезда и ЦЗ.

Альтернативный вариант того же года выпуска и цвета – 350 000 рублей и всего 44 000 км пробега. Продавец заверяет в отсутствии ДТП, надлежащем техсостоянии автомобиля и реальном пробеге. Салон в идеале (не курили), 2 комплекта резины. Реальному покупателю сулит разумный торг.

2014-2015 г.в.

Пятилеток много, и большинство из них попадают в ценовую вилку от 330 000 до 430 000 рублей. Однако, есть варианты и подешевле. Скажем, образец 2014 г.в. с пробегом около 113 000 км отдается «в хорошие руки» за 300 000 рублей. Обещают безотказную работу всех систем и отсутствие юридических проблем.   

ВАЗ (Lada) Largus 1.6 MT
1.6 л, 105 / 77 при 5750 л.с
механика 5
0-100 - 13.5 с, 165 км/ч
4470 x 1750 x 1636 мм
передний
АИ-95, 9 л на 100 км
Все характеристики
При этом обратил на себя внимание 5-летний «Ларгус», за который просят 510 000 рублей. Аппетит, по всей видимости, основан на малом пробеге универсала – чуть меньше 27 000 км. Под капотом 1,6-литровый 106-сильный бензиновый мотор, коробка – механическая, и именно за невозможность ездить с МКПП продавец решил расстаться с машиной.

Комплектация «Люкс» (KS0Y5-42-02K), полный антикор, механический блокиратор рулевой колонки. Комплект зимних шин прилагается. На задних окнах установлены солнцезащитные шторки. В ДТП не участвовала. Владелец готов на разумный торг при осмотре, а перекупщиков просит не беспокоить.

«Ларгусы» 2015 г.в. стоят чуточку дороже: от 330 000 до 540 000 рублей. Все машины, как правило, в 105-сильном исполнении, небитые и далее по стандартному списку преимуществ.

2016-2018 г.в.

Это самые свежие варианты, а потому наиболее дорогие. К примеру, за машину прошлого года выпуска, с 7 000 км на одометре один из владельцев просит 670 000 рублей. Это реально много, поскольку за абсолютно новый Largus из дилерского салона просят от 551 000 до 696 000 рублей.
Чем же тогда может привлечь заявленный «по максимуму» универсал? «Машина в отличном состоянии! Сел и поехал», - отмечает продавец. Ни тебе участия в ДТП, ни тебе отклонений по техническим характеристикам, все стандартно, как у всех. При этом мы нашли вариант еще дороже – за 699 000 рублей, того же 2018 г.в., но с пробегом всего 5 500 км.

Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Lada Largus что выбрать на рынке подержанных машин
Лучше найти аналог по более приемлемой цене. И таковой, конечно же, имеется, правда, с более «взрослым» пробегом. Например, «Ларгус» 2017 г.в. пробежал 43 000 км, при этом к счастью, ни разу не попадал в ДТП и имел одного заботливого и некурящего хозяина. По его информации, универсал своевременно обслуживался на СТО, куплен не в кредит. Комплект зимних шин - в подарок.

Отзывы потребителей

- «Серьезных просчетов в эргономике не заметил. Единственное, к чему никак не могу привыкнуть, так это к расположению кнопок стеклоподъемников – они почему-то находятся не на двери, а на панели. Плюс было бы неплохо, если бы звуковой сигнал включался с руля».

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- «Сборка, в принципе, нормальная – никаких посторонних звуков в салоне не слышно, не считая скрипов водительского сиденья (появились где-то после 2 000 км пробега)».

- «Динамика, конечно, слабая, но я не вижу в этом проблемы, т.к. привык ездить спокойно. Комфортная скорость на трассе – 100-110 км/ч (быстрее «120-ти» стараюсь не гонять). По коробке у меня нет нареканий – передачи включаются легко. До 4-й «добираюсь» очень быстро, а 5-ю обычно втыкаю при 80-90 км/ч.

- «Багажник. Он не просто большой, а огромный. По работе часто вожу грузы, так вот, чтобы они поместились, даже не нужно складывать 2-й ряд. Да и грузоподъемность отличная – больше 500 кг».

- «Шумоизоляция, конечно, лучше, чем у «14-й» модели, но все равно не айс – больше всего напрягает шум мотора после 3 000 об/мин».

- «Есть проблемы с проходимостью – на родной резине автомобиль отказывается ехать по глине, сырой траве и т.д. Да и зимой приходилось возить с собой не только лопату, но и цепи, т.к. посадить его – раз плюнуть».

- «Автомобиль едет довольно мягко (душу не вытряхивает) – примерно так же, как моя первая «Волга» (правда, та вообще плыла, как баржа)».

Павел Кузин
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG
Да на этом тазе 1000км проехать, смешно.
Алексей
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Lada Largus: что выбрать на рынке подержанных машин
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Lada Largus: что выбрать на рынке подержанных машин
Продажи «Ларгуса» стартовали в середине лета 2012-го. При этом модель под кодовым названием «Проект R90» впервые была представлена в конце 2010 года в рамках Московского автосалона. Это была первая совместная разработка «АвтоВАЗа» и «франко-японского» альянса Renault-Nissan. А точнее - адаптированный под российские условия эксплуатации Logan MCV/VAN.{{model_v2_no_show_3048}} В довольно короткие сроки первый «отечественный MPV» стал востребованным у потребителей. Так, например, уже в 2013-м Largus разошелся по стране общим тиражом 63 831 ед., тем самым застолбив за собой место в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России. А в 2014-м тольяттинцам удалось реализовать 74 тыс. универсалов и фургонов, что на 16,4% превысило результат предыдущего года.Со временем семейство Lada Largus приросло VIP-версией и псевдокроссовером, но большого распространения они не получили. Львиную долю продаж на рынке б/у составляют все же  универсалы повышенной вместимости, доступные в исполнениях с 5-ю или 7-ю посадочными местами.2012-2013 г. в. Машин самого первого, 2012-го, года выпуска в списке «б/у» обнаружить проблематично. Промониторив Интернет-объявления, мы нашли один-единственный вариант и тот оказался фургоном. 1,6-литровый 87-сильный автомобиль на «механике» имеет пробег 130 000 км, небитый, «без запретов, арестов и налогов». За минувшие годы у него было два хозяина, оба – физлица, которые использовали а/м в личных целях при строительстве дома. Продавец акцентирует внимание на том, что «Ларгус» в хорошем техническом состоянии: «все работает, ничего не гремит, не стучит, не отваливается. Масло поменяно 1000 км назад, еще светлое. Двигатель коробка работают ровно. Колеса зимние новые». В списке оборудования числятся: сигнализация, центральный замок, магнитола, 2 ключа, багажник на крыше (в подарок). За все про все просят 269 000 рублей.{{gallery_1544}} 6-летних «Ларгусов» будет побольше, и предложения разные. Так, например, универсал белого цвета, пробежавший по этой грешной земле 98 000 км, оценен владельцем в 365 000 рублей. Мужчина готов на торг, при этом отмечает, что автомобиль не требует ремонта, в отличном состоянии. В комплектации присутствуют AUX/USB гнезда и ЦЗ. Альтернативный вариант того же года выпуска и цвета – 350 000 рублей и всего 44 000 км пробега. Продавец заверяет в отсутствии ДТП, надлежащем техсостоянии автомобиля и реальном пробеге. Салон в идеале (не курили), 2 комплекта резины. Реальному покупателю сулит разумный торг.2014-2015 г.в.Пятилеток много, и большинство из них попадают в ценовую вилку от 330 000 до 430 000 рублей. Однако, есть варианты и подешевле. Скажем, образец 2014 г.в. с пробегом около 113 000 км отдается «в хорошие руки» за 300 000 рублей. Обещают безотказную работу всех систем и отсутствие юридических проблем.    {{params_49045}} При этом обратил на себя внимание 5-летний «Ларгус», за который просят 510 000 рублей. Аппетит, по всей видимости, основан на малом пробеге универсала – чуть меньше 27 000 км. Под капотом 1,6-литровый 106-сильный бензиновый мотор, коробка – механическая, и именно за невозможность ездить с МКПП продавец решил расстаться с машиной.Комплектация «Люкс» (KS0Y5-42-02K), полный антикор, механический блокиратор рулевой колонки. Комплект зимних шин прилагается. На задних окнах установлены солнцезащитные шторки. В ДТП не участвовала. Владелец готов на разумный торг при осмотре, а перекупщиков просит не беспокоить.«Ларгусы» 2015 г.в. стоят чуточку дороже: от 330 000 до 540 000 рублей. Все машины, как правило, в 105-сильном исполнении, небитые и далее по стандартному списку преимуществ.2016-2018 г.в.Это самые свежие варианты, а потому наиболее дорогие. К примеру, за машину прошлого года выпуска, с 7 000 км на одометре один из владельцев просит 670 000 рублей. Это реально много, поскольку за абсолютно новый Largus из дилерского салона просят от 551 000 до 696 000 рублей. Чем же тогда может привлечь заявленный «по максимуму» универсал? «Машина в отличном состоянии! Сел и поехал», - отмечает продавец. Ни тебе участия в ДТП, ни тебе отклонений по техническим характеристикам, все стандартно, как у всех. При этом мы нашли вариант еще дороже – за 699 000 рублей, того же 2018 г.в., но с пробегом всего 5 500 км. {{gallery_1543}} Лучше найти аналог по более приемлемой цене. И таковой, конечно же, имеется, правда, с более «взрослым» пробегом. Например, «Ларгус» 2017 г.в. пробежал 43 000 км, при этом к счастью, ни разу не попадал в ДТП и имел одного заботливого и некурящего хозяина. По его информации, универсал своевременно обслуживался на СТО, куплен не в кредит. Комплект зимних шин - в подарок. Отзывы потребителей- «Серьезных просчетов в эргономике не заметил. Единственное, к чему никак не могу привыкнуть, так это к расположению кнопок стеклоподъемников – они почему-то находятся не на двери, а на панели. Плюс было бы неплохо, если бы звуковой сигнал включался с руля».{{material_126440}} - «Сборка, в принципе, нормальная – никаких посторонних звуков в салоне не слышно, не считая скрипов водительского сиденья (появились где-то после 2 000 км пробега)».- «Динамика, конечно, слабая, но я не вижу в этом проблемы, т.к. привык ездить спокойно. Комфортная скорость на трассе – 100-110 км/ч (быстрее «120-ти» стараюсь не гонять). По коробке у меня нет нареканий – передачи включаются легко. До 4-й «добираюсь» очень быстро, а 5-ю обычно втыкаю при 80-90 км/ч.- «Багажник. Он не просто большой, а огромный. По работе часто вожу грузы, так вот, чтобы они поместились, даже не нужно складывать 2-й ряд. Да и грузоподъемность отличная – больше 500 кг».- «Шумоизоляция, конечно, лучше, чем у «14-й» модели, но все равно не айс – больше всего напрягает шум мотора после 3 000 об/мин».- «Есть проблемы с проходимостью – на родной резине автомобиль отказывается ехать по глине, сырой траве и т.д. Да и зимой приходилось возить с собой не только лопату, но и цепи, т.к. посадить его – раз плюнуть».- «Автомобиль едет довольно мягко (душу не вытряхивает) – примерно так же, как моя первая «Волга» (правда, та вообще плыла, как баржа)».
2019-06-10
Автор: Павел Кузин
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