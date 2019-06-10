Lada Largus: что выбрать на рынке подержанных машин
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Продажи «Ларгуса» стартовали в середине лета 2012-го. При этом модель под кодовым названием «Проект R90» впервые была представлена в конце 2010 года в рамках Московского автосалона. Это была первая совместная разработка «АвтоВАЗа» и «франко-японского» альянса Renault-Nissan. А точнее - адаптированный под российские условия эксплуатации Logan MCV/VAN.
Со временем семейство Lada Largus приросло VIP-версией и псевдокроссовером, но большого распространения они не получили. Львиную долю продаж на рынке б/у составляют все же универсалы повышенной вместимости, доступные в исполнениях с 5-ю или 7-ю посадочными местами.
2012-2013 г. в.
Машин самого первого, 2012-го, года выпуска в списке «б/у» обнаружить проблематично. Промониторив Интернет-объявления, мы нашли один-единственный вариант и тот оказался фургоном. 1,6-литровый 87-сильный автомобиль на «механике» имеет пробег 130 000 км, небитый, «без запретов, арестов и налогов». За минувшие годы у него было два хозяина, оба – физлица, которые использовали а/м в личных целях при строительстве дома.
Продавец акцентирует внимание на том, что «Ларгус» в хорошем техническом состоянии: «все работает, ничего не гремит, не стучит, не отваливается. Масло поменяно 1000 км назад, еще светлое. Двигатель коробка работают ровно. Колеса зимние новые». В списке оборудования числятся: сигнализация, центральный замок, магнитола, 2 ключа, багажник на крыше (в подарок). За все про все просят 269 000 рублей.
Альтернативный вариант того же года выпуска и цвета – 350 000 рублей и всего 44 000 км пробега. Продавец заверяет в отсутствии ДТП, надлежащем техсостоянии автомобиля и реальном пробеге. Салон в идеале (не курили), 2 комплекта резины. Реальному покупателю сулит разумный торг.
2014-2015 г.в.
Пятилеток много, и большинство из них попадают в ценовую вилку от 330 000 до 430 000 рублей. Однако, есть варианты и подешевле. Скажем, образец 2014 г.в. с пробегом около 113 000 км отдается «в хорошие руки» за 300 000 рублей. Обещают безотказную работу всех систем и отсутствие юридических проблем.
|ВАЗ (Lada) Largus 1.6 MT
|1.6 л, 105 / 77 при 5750 л.с
|механика 5
|0-100 - 13.5 с, 165 км/ч
|4470 x 1750 x 1636 мм
|передний
|АИ-95, 9 л на 100 км
|Все характеристики
Комплектация «Люкс» (KS0Y5-42-02K), полный антикор, механический блокиратор рулевой колонки. Комплект зимних шин прилагается. На задних окнах установлены солнцезащитные шторки. В ДТП не участвовала. Владелец готов на разумный торг при осмотре, а перекупщиков просит не беспокоить.
«Ларгусы» 2015 г.в. стоят чуточку дороже: от 330 000 до 540 000 рублей. Все машины, как правило, в 105-сильном исполнении, небитые и далее по стандартному списку преимуществ.
2016-2018 г.в.
Это самые свежие варианты, а потому наиболее дорогие. К примеру, за машину прошлого года выпуска, с 7 000 км на одометре один из владельцев просит 670 000 рублей. Это реально много, поскольку за абсолютно новый Largus из дилерского салона просят от 551 000 до 696 000 рублей.
Чем же тогда может привлечь заявленный «по максимуму» универсал? «Машина в отличном состоянии! Сел и поехал», - отмечает продавец. Ни тебе участия в ДТП, ни тебе отклонений по техническим характеристикам, все стандартно, как у всех. При этом мы нашли вариант еще дороже – за 699 000 рублей, того же 2018 г.в., но с пробегом всего 5 500 км.
Отзывы потребителей
- «Серьезных просчетов в эргономике не заметил. Единственное, к чему никак не могу привыкнуть, так это к расположению кнопок стеклоподъемников – они почему-то находятся не на двери, а на панели. Плюс было бы неплохо, если бы звуковой сигнал включался с руля».
- «Динамика, конечно, слабая, но я не вижу в этом проблемы, т.к. привык ездить спокойно. Комфортная скорость на трассе – 100-110 км/ч (быстрее «120-ти» стараюсь не гонять). По коробке у меня нет нареканий – передачи включаются легко. До 4-й «добираюсь» очень быстро, а 5-ю обычно втыкаю при 80-90 км/ч.
- «Багажник. Он не просто большой, а огромный. По работе часто вожу грузы, так вот, чтобы они поместились, даже не нужно складывать 2-й ряд. Да и грузоподъемность отличная – больше 500 кг».
- «Шумоизоляция, конечно, лучше, чем у «14-й» модели, но все равно не айс – больше всего напрягает шум мотора после 3 000 об/мин».
- «Есть проблемы с проходимостью – на родной резине автомобиль отказывается ехать по глине, сырой траве и т.д. Да и зимой приходилось возить с собой не только лопату, но и цепи, т.к. посадить его – раз плюнуть».
- «Автомобиль едет довольно мягко (душу не вытряхивает) – примерно так же, как моя первая «Волга» (правда, та вообще плыла, как баржа)».
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