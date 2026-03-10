АвтоВАЗ добавил версии — теперь универсал и фургон стали выгоднее

Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам

АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.

АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.

Для российских автомобилистов, следящих за изменениями на рынке, новость о расширении линейки Lada Largus CNG стала настоящим событием. В условиях, когда экономия на топливе и выгодные условия покупки выходят на первый план, АвтоВАЗ сделал шаг навстречу тем, кто ищет практичный и доступный автомобиль на газе.

Теперь битопливный Lada Largus в кузове «универсал» можно приобрести в базовой комплектации «Классик», а фургон - в версии «Комфорт». Это не просто новые названия: речь идет о реальном расширении возможностей для покупателей, которые раньше были ограничены более дорогими вариантами. Как сообщает «Российская Газета», стартовая цена универсала с учетом господдержки составляет от 1 589 000 рублей, а фургон в новой комплектации обойдется минимум в 1 621 000 рублей.

В базовой версии «Классик» для универсала предусмотрены все необходимые для современного водителя опции: антиблокировочная система тормозов, кондиционер, подушка безопасности для водителя, электростеклоподъемники на всех дверях, дистанционный ключ и другие элементы, которые часто встречаются только в более дорогих комплектациях. Это решение явно рассчитано на тех, кто не готов переплачивать за лишние опции, но хочет получить комфорт и безопасность.

Фургон в исполнении «Комфорт» также получил расширенный набор функций. Помимо кондиционера и ABS, здесь есть подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, зеркала с подогревом и электрорегулировкой, а также трехступенчатый подогрев передних сидений. Такой набор опций редко встречается в стартовых версиях коммерческих автомобилей, что делает предложение особенно интересным для малого бизнеса и предпринимателей.

Топовая комплектация «Драйв» осталась без изменений, сохранив расширенный список опций: обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, мультимедийная система, мультируль и легкосплавные диски. Для тех, кто привык к максимальному уровню оснащения, этот вариант по-прежнему актуален.

В марте 2026 года на все версии битопливного универсала действует специальное предложение: при покупке по трейд-ин или в кредит можно получить дополнительную выгоду в размере 50 000 рублей. Для обеих моделей - универсала и фургона - доступны выгодные условия по лизингу, позволяющие сэкономить до 280 000 рублей. Это особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили и ужесточения условий кредитования.

Инженеры АвтоВАЗа предусмотрели и практические нюансы: три газовых баллона по 90 литров размещены под полом кузова, что позволило сохранить полезный объем багажника. Такой подход ценят те, кто часто перевозит грузы или путешествует на дальние расстояния.

Расширение линейки комплектаций Lada Largus CNG - не просто маркетинговый ход, а реальный ответ на запросы рынка. В условиях, когда многие автолюбители ищут способы сэкономить на эксплуатации и получить максимум за свои деньги, новые версии универсала и фургона становятся логичным выбором. Как отмечают эксперты, битопливные автомобили продолжают набирать популярность, а выгодные условия покупки делают их еще доступнее для широкой аудитории.