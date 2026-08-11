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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 21:31

Lada Largus Cross с тремя рядами: реальный опыт, цена до 750 тысяч, плюсы и минусы

Lada Largus Cross с тремя рядами: реальный опыт, цена до 750 тысяч, плюсы и минусы

Lada Largus Cross глазами владельца: реальный расход, проходимость и минусы за 21 000 км

Lada Largus Cross с тремя рядами: реальный опыт, цена до 750 тысяч, плюсы и минусы

Lada Largus Cross с тремя рядами сидений и кондиционером - редкое сочетание вместимости и практичности в сегменте до 750 тысяч рублей. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые авто, этот вариант становится особенно актуальным для российских семей.

Lada Largus Cross с тремя рядами сидений и кондиционером - редкое сочетание вместимости и практичности в сегменте до 750 тысяч рублей. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые авто, этот вариант становится особенно актуальным для российских семей.

В условиях, когда найти новый автомобиль с тремя рядами сидений и хотя бы намеком на внедорожные качества, становится все сложнее, Lada Largus Cross оказывается одним из доступных вариантов на российском рынке. Если бюджет ограничен 700-750 тысячами рублей, иномарки становятся все менее доступными для большинства семей.

Как отмечает герой статьи, выбор был непростым: наличие кондиционера и семиместной комплектации были обязательными. После изучения отзывов и тест-драйва Lada Largus стало ясно - базовая версия без обвеса не дает того дорожного просвета, который важен для российских дорог. Поэтому предпочтение отдали именно версии Кросс, несмотря на чуть более высокую цену.

Комплектация получилась довольно скромной: из дополнительных опций - только сигнализация с обратной связью и подлокотник, коврик пришлось заказывать отдельно. Итоговая стоимость после трейд-ин 737 тысяч рублей, что для Лады выглядит немалой суммой, но в современных реалиях это один из немногих вариантов.

За год эксплуатации и пробег в 21 тысячу километров, автомобиль был оценен с неожиданно хорошей стороны. Салон действительно просторный, даже третий ряд подходит для взрослых пассажиров, а распашные задние двери заметно упрощают погрузку крупногабаритных вещей. Проходимость для переднеприводной машины достойная - еще пока не было непроходимых препятствий.

Однако не обошлось без минусов. Расход топлива в 11-13 литров на 100 км выглядит завышенным для семейного универсала, а мощности двигателя явно не хватает при полной загрузке. Коробка передач требует привыкания: первая и вторая передачи короткие, включаются не всегда четко. В салоне шумно - в основном из-за шин, а эргономика некоторых кнопок вызывает вопросы: клаксон и подогрев сидений расположены неинтуитивно.

Зато подвеска приятно удивила: ямы и лежащие полицейские машина проходит без скрипов и стуков, кузов держится хорошо, краска не облезает, лишь небольшие сколы на видных местах. Плановое ТО оказалось по цене вполне приемлемым, но за год серьезных поломок не произошло.

Интересно, что опыт эксплуатации Lada Largus Cross перекликается с тенденциями рынка, когда покупатели все чаще выбирают практичные и доступные модели, отказываясь от дорогих иномарок.

На этом этапе следует вспомнить, как отечественные производители пытались создавать универсальные решения для российских дорог - например, в материале о нереализованном проекте советского эндуро с жидкостным мотором рассматривались причины, почему такие идеи не всегда доходят до рынка .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus Cross (от 775 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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