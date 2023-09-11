Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
Фото: vk.com / Avtograd news
В начале сентября с официального сайта Lada пропали прайс-листы семейства Largus. До недавнего времени рекомендованные производителем розничные цены были зафиксированы на уровне 1,3 – 1,5 млн рублей в зависимости от версии. Машины из последней партии, по прогнозам экспертов, будут продавать по 2,5 млн рублей.
Возобновить сборку Lada Largus рассчитывают во втором квартале 2024 года. Производство перенесут на Ижевский автозавод, откуда в этом году в Тольятти переехала сборочная линия Lada Vesta. Там же, в Ижевске, АвтоВАЗ планирует выпускать электрические версии e-Largus.
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04.09.2023, 10:50
В России завершились продажи Lada Largus
С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен автомобилей собрали в Тольятти во второй половине августа. Производство модели начинают переносить в Ижевск.Читать далее
-
29.08.2023, 17:09
Собирать автомобили Lada помогут корейцы
После введения антироссийских санкций АвтоВАЗ столкнулся с серьезными трудностями, связанными с поставками комплектующих. Особенно непросто сложилась судьба семейства Lada Largus, уровень локализации которого был минимальным.Читать далее
-
21.08.2023, 22:53
Lada Vesta NG и Lada Largus получат новую роскошную опцию
Отечественная компания «Точмаш-Авто» выиграла конкурс на поставку АвтоВАЗу целого ряда автокомпонентов: от различных кнопок и переключателей до панорамной стеклянной крыши.Читать далее
-
16.08.2023, 07:26
Названа неожиданная причина переноса сборки Lada Largus в Ижевск
Год назад АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевская в Тольятти. Переезд занял более полугода и сейчас «Весты» собирают на линии В0, которая изначально была создана под Lada Largus и соплатформенные модели. Выпуск «Ларгуса» недавно решили перенести в Ижевск на линию, которая была создана для производства «Весты».Читать далее
-
14.08.2023, 13:52
В Тольятти возобновили сборку Lada Largus
Компания АвтоВАЗ официально сообщила о перезапуске сборочного конвейера Lada Largus, отдельно подчеркнув, что производство возобновили на месяц раньше обозначенного срока.Читать далее
-
09.08.2023, 11:05
До конца недели на АвтоВАЗе соберут 600 последних Lada Largus
В Тольятти приступили к производству последней партии фургонов и универсалов Lada Largus. До конца следующей недели планируют выпустить порядка шестисот экземпляров. В сентябре сборочную линию начнут переносить в Ижевск.Читать далее
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