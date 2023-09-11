Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам

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Инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» выложил фотографии автовозов, которые наряду с «Вестами», «Грантами» и «Нивами» повезли дилерам последние собранные универсалы «Ларгус». Все автомобили окрашены в белый цвет и оснащены литыми колесными дисками. Интересно, что корпуса боковых зеркал у всех машины выполнены в цвет кузова, а ручки дверей – черные.

В начале сентября с официального сайта Lada пропали прайс-листы семейства Largus. До недавнего времени рекомендованные производителем розничные цены были зафиксированы на уровне 1,3 – 1,5 млн рублей в зависимости от версии. Машины из последней партии, по прогнозам экспертов, будут продавать по 2,5 млн рублей.

Возобновить сборку Lada Largus рассчитывают во втором квартале 2024 года. Производство перенесут на Ижевский автозавод, откуда в этом году в Тольятти переехала сборочная линия Lada Vesta. Там же, в Ижевске, АвтоВАЗ планирует выпускать электрические версии e-Largus.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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