18 октября 2019, 07:55
Lada Largus Karelia почти готова
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Специальный универсал Lada Largus для автопутешествий будет полностью готов к декабрю. Затем автор уникального проекта, российский путешественник Петр Груздев, отправится на ней в автопробег по всей территории нашей страны. Финальной точкой маршрута должна стать Чукотка.
Фото: Петр Груздев
Фото: Петр Груздев
Фото: Петр Груздев
Фото: Петр Груздев
Фото: Петр Груздев
Фото: Петр Груздев
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Сам АвтоВАЗ в проекте не участвует, но Петру Груздеву удалось привлечь партнеров отечественного автогиганта. Поставщиками автокомпонентов для Largus Karelia стали: «Автопродукт» (детали подвески), АТС (газобаллонное оборудование), «Апал» (пластиковые изделия) и «Асоми» (амортизаторы). Известно, что туристический «Ларгус» получит серьезно переработанную подвеску с пневмостойками, которые позволят при необходимости увеличить дорожный просвет до 220 мм. Задние барабанные тормоза заменят на дисковые. Крышу Largus Karelia сделают выше, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее во время долгих путешествий. В список дополнительного оборудования войдет кухонный уголок, грузовой бокс и кемпинговая мебель.
Под капот установят 1,8-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21179 (122 л.с.), которым сейчас оснащают только Vesta и Xray. На заводские «Ларгусы» ставят исключительно 1,6-литровые агрегаты (87 и 106 сил). Новый двигатель будет работать в связке с модернизированной коробкой передач ВАЗ-2180. Передаточное число главной пары увеличили с 3,7 до 4,1. Кроме того, Largus Karelia получит необслуживаемый винтовой самоблокирующийся дифференциал и генератор повышенной мощности.
После испытательного автопробега на 50 000 километров и сертификации всего оборудования, любой владелец «Ларгуса» сможет превратить его в автомобиль для путешествий. Для Largus Karelia предложат три тюнинг-пакета от легкого до максимального. В продажу доп.оборудование поступит не ранее 2020 года.
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С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
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