Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 октября 2019, 07:55

Lada Largus Karelia почти готова

  • 1883
  • 0
Специальный универсал Lada Largus для автопутешествий будет полностью готов к декабрю. Затем автор уникального проекта, российский путешественник Петр Груздев, отправится на ней в автопробег по всей территории нашей страны. Финальной точкой маршрута должна стать Чукотка.
Lada Largus Karelia почти готова

Фото: Петр Груздев

Lada Largus Karelia почти готова

Фото: Петр Груздев

Lada Largus Karelia почти готова

Фото: Петр Груздев

Lada Largus Karelia почти готова

Фото: Петр Груздев

Lada Largus Karelia почти готова

Фото: Петр Груздев

Lada Largus Karelia почти готова

Фото: Петр Груздев

Lada Largus Karelia почти готова
Lada Largus Karelia почти готова
Lada Largus Karelia почти готова
Lada Largus Karelia почти готова
Lada Largus Karelia почти готова
Lada Largus Karelia почти готова
Ранее мы писали
В технопарке «Жигулевская долина», что в Самарской области, приступили к реализации проекта «Ларгус Карелия» ...
Читать далее
О проекте туристической Lada Largus Karelia (или даже так – Lärgus Käreliä) журнал 110km подробно рассказывал в июне 2019 года. Петр Груздев решил создать недорогой автомобиль, максимально адаптированный, как для повседневных поездок, так и для коммерческого использования или путешествий на дальние расстояния. Выбор на Largus пал, поскольку это единственный российский 7-местный легковой автомобиль.

Сам АвтоВАЗ в проекте не участвует, но Петру Груздеву удалось привлечь партнеров отечественного автогиганта. Поставщиками автокомпонентов для Largus Karelia стали: «Автопродукт» (детали подвески), АТС (газобаллонное оборудование), «Апал» (пластиковые изделия) и «Асоми» (амортизаторы). Известно, что туристический «Ларгус» получит серьезно переработанную подвеску с пневмостойками, которые позволят при необходимости увеличить дорожный просвет до 220 мм. Задние барабанные тормоза заменят на дисковые. Крышу Largus Karelia сделают выше, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее во время долгих путешествий. В список дополнительного оборудования войдет кухонный уголок, грузовой бокс и кемпинговая мебель.

Под капот установят 1,8-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21179 (122 л.с.), которым сейчас оснащают только Vesta и Xray. На заводские «Ларгусы» ставят исключительно 1,6-литровые агрегаты (87 и 106 сил). Новый двигатель будет работать в связке с модернизированной коробкой передач ВАЗ-2180. Передаточное число главной пары увеличили с 3,7 до 4,1. Кроме того, Largus Karelia получит необслуживаемый винтовой самоблокирующийся дифференциал и генератор повышенной мощности.

После испытательного автопробега на 50 000 километров и сертификации всего оборудования, любой владелец «Ларгуса» сможет превратить его в автомобиль для путешествий. Для Largus Karelia предложат три тюнинг-пакета от легкого до максимального. В продажу доп.оборудование поступит не ранее 2020 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Largus
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Largus
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Largus Karelia почти готова
{{material_126827}}О проекте туристической Lada Largus Karelia (или даже так – Lärgus Käreliä) журнал 110km подробно рассказывал в июне 2019 года. Петр Груздев решил создать недорогой автомобиль, максимально адаптированный, как для повседневных поездок, так и для коммерческого использования или путешествий на дальние расстояния. Выбор на Largus пал, поскольку это единственный российский 7-местный легковой автомобиль.Сам АвтоВАЗ в проекте не участвует, но Петру Груздеву удалось привлечь партнеров отечественного автогиганта. Поставщиками автокомпонентов для Largus Karelia стали: «Автопродукт» (детали подвески), АТС (газобаллонное оборудование), «Апал» (пластиковые изделия) и «Асоми» (амортизаторы). Известно, что туристический «Ларгус» получит серьезно переработанную подвеску с пневмостойками, которые позволят при необходимости увеличить дорожный просвет до 220 мм. Задние барабанные тормоза заменят на дисковые. Крышу Largus Karelia сделают выше, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортнее во время долгих путешествий. В список дополнительного оборудования войдет кухонный уголок, грузовой бокс и кемпинговая мебель.Под капот установят 1,8-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21179 (122 л.с.), которым сейчас оснащают только Vesta и Xray. На заводские «Ларгусы» ставят исключительно 1,6-литровые агрегаты (87 и 106 сил). Новый двигатель будет работать в связке с модернизированной коробкой передач ВАЗ-2180. Передаточное число главной пары увеличили с 3,7 до 4,1. Кроме того, Largus Karelia получит необслуживаемый винтовой самоблокирующийся дифференциал и генератор повышенной мощности.После испытательного автопробега на 50 000 километров и сертификации всего оборудования, любой владелец «Ларгуса» сможет превратить его в автомобиль для путешествий. Для Largus Karelia предложат три тюнинг-пакета от легкого до максимального. В продажу доп.оборудование поступит не ранее 2020 года.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Воронеж Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.