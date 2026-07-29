Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 20:15

Lada Largus: новые комплектации Драйв и Техно с расширенным оснащением

Lada Largus: новые комплектации Драйв и Техно с расширенным оснащением

Обновленный Largus: чем версия Техно за 2 млн рублей отличается от Драйв и что получил фургон

Lada Largus: новые комплектации Драйв и Техно с расширенным оснащением

Lada Largus расширяет линейку комплектаций, предлагая версии Драйв и Техно с дополнительными опциями. Это решение может повлиять на выбор покупателей, учитывая растущий интерес к функциональным и доступным автомобилям в России.

Lada Largus расширяет линейку комплектаций, предлагая версии Драйв и Техно с дополнительными опциями. Это решение может повлиять на выбор покупателей, учитывая растущий интерес к функциональным и доступным автомобилям в России.

Обновление модельного ряда Lada Largus привлекло внимание автолюбителей: теперь в продаже появились версии Драйв и Техно, которые заметно отличаются по конфигурации от прежних вариантов. Это событие может изменить расстановку сил в сегменте доступных универсалов и фургонов, где важна не только цена, но и функциональность.

Кросс-универсал Lada Largus ранее предлагался только в комплектации Драйв, однако, теперь к ней добавилась версия Техно стоимостью 2 022 000 рублей. За доплату в 75 000 рублей покупатель получает расширенный набор опций: противотуманные фары, розетку 12В в багажнике, багажную полку на потолке, усиленную тонировку задних стекол, кожаный подогрев руля, подогрев задних сидений, передние парктроники и серебристые рейлинги. Подобный набор редко встречается в этом ценовом сегменте, среди конкурентов популярен Largus.

Фургон Lada Largus, который ранее был доступен только в версиях Классик и Комфорт, теперь обзавелся комплектацией Драйв. Ее предпочтительная цена составляет 1 797 000 рублей, что на 120 000 рублей выше предыдущей топовой версии. За эти деньги добавлены такие опции, как розетка 12В в багажнике, задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль с ограничением скорости, выдвижная система LADA EnjoY Pro с 8-дюймовым дисплеем, поддержка Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto, а также мультифункциональное рулевое колесо, черные рейлинги и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Появление новых комплектаций может быть связано с растущим спросом на автомобили с расширенным функционалом, особенно среди семейного и фитнес-бизнеса. В условиях, когда рынок коммерческих и универсальных автомобилей становится все более конкурентным, производители предлагают дополнительные возможности, чтобы удержать внимание покупателей. Подобный подход уже доказал свою эффективность на примере других моделей, например, японского автодома на базе Toyota Hiace, который благодаря продуманному оснащению быстро стал популярен среди арендаторов - подробнее об этом можно узнать в тенденциях в сегменте автодомов .

Если судить по представленным данным, Lada Largus в новых версиях ориентирована на тех, кто ценит практичность и современные технологии, но не готов переплачивать за премиальные бренды. Важно отметить, что расширение комплектаций может привести к стремлению АВТОВАЗа удержать позиции на рынке, где конкуренция происходит не только за счет иностранных марок, но и за счет показа новых российских моделей. Для покупателей это означает больше возможностей выбора и более гибкие условия покупки.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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