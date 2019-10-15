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15 октября 2019, 00:59

Lada Largus обзавелась двойным багажником

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Фото: Лада.Онлайн
Владельцы Lada Largus получили возможность установить на свои автомобили двухсекционный багажник. Новая опция – это не заводское оборудование, а разработка сторонней компании. Такой багажник способен вместить дополнительные 800 литров или 100 кг груза и стоит от 55 000 рублей.
Lada Largus обзавелась двойным багажником

Фото: Лада.Онлайн

Lada Largus обзавелась двойным багажником

Фото: Лада.Онлайн

Lada Largus обзавелась двойным багажником

Фото: Лада.Онлайн

Lada Largus обзавелась двойным багажником

Фото: Лада.Онлайн

Lada Largus обзавелась двойным багажником

Фото: Лада.Онлайн

Lada Largus обзавелась двойным багажником
Lada Largus обзавелась двойным багажником
Lada Largus обзавелась двойным багажником
Lada Largus обзавелась двойным багажником
Lada Largus обзавелась двойным багажником
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Портал «Лада.Онлайн» рассказал о новом интересном «девайсе» для универсала Lada Largus – двухсекционном багажнике под названием Shuttle Box. Он изготовлен из армированного стеклопластика и весит 40 килограммов. Багажник крепится на задние стойки кузова и к дополнительной нижней опоре. На нем предусмотрены дублирующие стоп-сигналы и ниша для номерного знака с подсветкой. 

Объем Shuttle Box достигает 800 литров, что минимум в 1,5 раза превышает вместимость стандартного бокса на крышу. Распашные двери обеспечивают свободный доступ к багажу. Кроме того, размещенный сзади багажник не ухудшает аэродинамику автомобиля, а следовательно, не увеличивает расход топлива. Центр тяжести не смещается выше, как при установке багажника на крышу.

Единственный минус - цена. Стоит багажник прилично – от 55 000 рублей плюс еще 13 000 рублей за окраску в цвет кузова. При необходимости его можно дооснастить подсветкой, камерой заднего вида или парктрониками.

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Lada Largus обзавелась двойным багажником
{{material_127312}}Портал «Лада.Онлайн» рассказал о новом интересном «девайсе» для универсала Lada Largus – двухсекционном багажнике под названием Shuttle Box. Он изготовлен из армированного стеклопластика и весит 40 килограммов. Багажник крепится на задние стойки кузова и к дополнительной нижней опоре. На нем предусмотрены дублирующие стоп-сигналы и ниша для номерного знака с подсветкой. Объем Shuttle Box достигает 800 литров, что минимум в 1,5 раза превышает вместимость стандартного бокса на крышу. Распашные двери обеспечивают свободный доступ к багажу. Кроме того, размещенный сзади багажник не ухудшает аэродинамику автомобиля, а следовательно, не увеличивает расход топлива. Центр тяжести не смещается выше, как при установке багажника на крышу.Единственный минус - цена. Стоит багажник прилично – от 55 000 рублей плюс еще 13 000 рублей за окраску в цвет кузова. При необходимости его можно дооснастить подсветкой, камерой заднего вида или парктрониками.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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