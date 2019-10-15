15 октября 2019, 00:59
Lada Largus обзавелась двойным багажником
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Фото: Лада.Онлайн
Владельцы Lada Largus получили возможность установить на свои автомобили двухсекционный багажник. Новая опция – это не заводское оборудование, а разработка сторонней компании. Такой багажник способен вместить дополнительные 800 литров или 100 кг груза и стоит от 55 000 рублей.
Фото: Лада.Онлайн
Фото: Лада.Онлайн
Фото: Лада.Онлайн
Фото: Лада.Онлайн
Фото: Лада.Онлайн
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Объем Shuttle Box достигает 800 литров, что минимум в 1,5 раза превышает вместимость стандартного бокса на крышу. Распашные двери обеспечивают свободный доступ к багажу. Кроме того, размещенный сзади багажник не ухудшает аэродинамику автомобиля, а следовательно, не увеличивает расход топлива. Центр тяжести не смещается выше, как при установке багажника на крышу.
Единственный минус - цена. Стоит багажник прилично – от 55 000 рублей плюс еще 13 000 рублей за окраску в цвет кузова. При необходимости его можно дооснастить подсветкой, камерой заднего вида или парктрониками.
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