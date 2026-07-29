Плюс восемь опций: разбираем, чем удивит новая версия Lada Largus Cross «Техно»

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

29 июля 2026, 14:44

Lada Largus обзавелась новыми топовыми версиями с расширенным оснащением

Lada Largus обзавелась новыми топовыми версиями с расширенным оснащением

Плюс восемь опций: разбираем, чем удивит новая версия Lada Largus Cross «Техно»

Lada Largus обзавелась новыми топовыми версиями с расширенным оснащением

АвтоВАЗ представил новые комплектации для Lada Largus. Модели получили расширенный набор опций. Стоимость и оснащение заметно изменились. Подробности - в нашем материале.

АвтоВАЗ представил новые комплектации для Lada Largus. Модели получили расширенный набор опций. Стоимость и оснащение заметно изменились. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году российский автогигант АвтоВАЗ расширил линейку Lada Largus, добавив новые топовые комплектации для кросс-универсала и фургона. Теперь покупатели могут выбрать между обновленными версиями с улучшенным оснащением, что делает эти автомобили еще более привлекательными для разных категорий водителей.

Кросс-универсал Lada Largus Cross, отличающийся увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом, теперь доступен не только в исполнении «Драйв», но и в новой версии «Техно». Последняя стала второй по уровню оснащения в линейке. Среди отличительных особенностей «Техно» - восемь новых элементов: противотуманные фары, дополнительная розетка на 12 вольт в багажнике, потолочная полка для вещей, усиленная тонировка задних стекол, кожаная отделка и подогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений, передние парктроники, а также серебристые рейлинги на крыше, пришедшие на смену черным.

Стоимость Lada Largus Cross в комплектации «Драйв» с мотором 1.6 литра (106 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 1 947 000 рублей. За новую топовую версию «Техно» с аналогичными техническими характеристиками придется заплатить 2 022 000 рублей.

Фургон Lada Largus, который пользуется популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса, также обзавелся новой топовой комплектацией «Драйв». Ее цена составляет 1 797 000 рублей, что на 120 тысяч выше, чем у версии «Комфорт». В список оснащения входят розетка на 12 вольт в грузовом отсеке, камера заднего вида, задние парктроники, круиз-контроль с ограничителем скорости, многофункциональное рулевое колесо, черные рейлинги на крыше, легкосплавные 15-дюймовые диски, а также мультимедийная система LADA Enjoy Pro с 8-дюймовым экраном, поддержкой «Яндекс Навигатора», Apple CarPlay и Android Auto.

Для фургона Lada Largus доступны и другие комплектации: «Классик» (1.6 л, 90 л.с., 5MT, FWD, 2 места) за 1 597 000 рублей, «Комфорт» (1.6 л, 90 л.с., 5MT, FWD, 2 места) за 1 647 000 рублей, а также «Комфорт» с более мощным двигателем (1.6 л, 106 л.с., 5MT, FWD, 2 места) за 1 677 000 рублей.

В июле АвтоВАЗ увеличил выгоду для покупателей универсалов, кросс-универсалов и фургонов Lada Largus 2024-2025 годов выпуска на 50 тысяч рублей. Такая же скидка действует и на битопливные фургоны CNG последних годов производства.

Таким образом, обновленные комплектации Lada Largus делают модель более современной и функциональной, а расширенный выбор позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные задачи и предпочтения.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р), ВАЗ (Lada) Largus Cross (от 775 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Ставрополь Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться