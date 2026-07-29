Плюс восемь опций: разбираем, чем удивит новая версия Lada Largus Cross «Техно»

Lada Largus обзавелась новыми топовыми версиями с расширенным оснащением

АвтоВАЗ представил новые комплектации для Lada Largus. Модели получили расширенный набор опций. Стоимость и оснащение заметно изменились. Подробности - в нашем материале.

АвтоВАЗ представил новые комплектации для Lada Largus. Модели получили расширенный набор опций. Стоимость и оснащение заметно изменились. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году российский автогигант АвтоВАЗ расширил линейку Lada Largus, добавив новые топовые комплектации для кросс-универсала и фургона. Теперь покупатели могут выбрать между обновленными версиями с улучшенным оснащением, что делает эти автомобили еще более привлекательными для разных категорий водителей.

Кросс-универсал Lada Largus Cross, отличающийся увеличенным дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом, теперь доступен не только в исполнении «Драйв», но и в новой версии «Техно». Последняя стала второй по уровню оснащения в линейке. Среди отличительных особенностей «Техно» - восемь новых элементов: противотуманные фары, дополнительная розетка на 12 вольт в багажнике, потолочная полка для вещей, усиленная тонировка задних стекол, кожаная отделка и подогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений, передние парктроники, а также серебристые рейлинги на крыше, пришедшие на смену черным.

Стоимость Lada Largus Cross в комплектации «Драйв» с мотором 1.6 литра (106 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 1 947 000 рублей. За новую топовую версию «Техно» с аналогичными техническими характеристиками придется заплатить 2 022 000 рублей.

Фургон Lada Largus, который пользуется популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса, также обзавелся новой топовой комплектацией «Драйв». Ее цена составляет 1 797 000 рублей, что на 120 тысяч выше, чем у версии «Комфорт». В список оснащения входят розетка на 12 вольт в грузовом отсеке, камера заднего вида, задние парктроники, круиз-контроль с ограничителем скорости, многофункциональное рулевое колесо, черные рейлинги на крыше, легкосплавные 15-дюймовые диски, а также мультимедийная система LADA Enjoy Pro с 8-дюймовым экраном, поддержкой «Яндекс Навигатора», Apple CarPlay и Android Auto.

Для фургона Lada Largus доступны и другие комплектации: «Классик» (1.6 л, 90 л.с., 5MT, FWD, 2 места) за 1 597 000 рублей, «Комфорт» (1.6 л, 90 л.с., 5MT, FWD, 2 места) за 1 647 000 рублей, а также «Комфорт» с более мощным двигателем (1.6 л, 106 л.с., 5MT, FWD, 2 места) за 1 677 000 рублей.

В июле АвтоВАЗ увеличил выгоду для покупателей универсалов, кросс-универсалов и фургонов Lada Largus 2024-2025 годов выпуска на 50 тысяч рублей. Такая же скидка действует и на битопливные фургоны CNG последних годов производства.

Таким образом, обновленные комплектации Lada Largus делают модель более современной и функциональной, а расширенный выбор позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные задачи и предпочтения.