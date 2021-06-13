13 июня 2021, 23:56
Lada Largus получил еще одну недорогую комплектацию
Вслед за Lada Vesta комплектацию с приставкой Light получил и пятиместный универсал Largus. Автомобиль в исполнении Luxe Light c пакетом Prestige стоит на 20 000 рублей дешевле аналогичного «Ларгуса» Luxe Prestige.
Дарья Климова Фото: Lada
Ранее мы писали
АвтоВАЗ подготовил новую доступную комплектацию для седана Vesta и универсала Vesta SW. Ее пока нет в прайс-листах ...Читать далее
В облегченной версии с приставкой Light нет медиасистемы, которая в исполнении Luxe имеет 7-дюймовый тачскрин, навигацию, поддержку Bluetooth с Hands-free и возможность беспроводного подключения смартфона по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. В остальном – все по-прежнему, включая топовый для Lada Largus 1,6-литровый мотор мощностью 106 сил и 6-ступенчатую механическую коробку передач.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 740 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 550 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 583 000 РВАЗ (Lada) Largus 2014 в Москве
- 590 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
- 1 250 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 468 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 389 000 РВАЗ (Lada) Largus 2013 в Москве
- 839 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 655 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
Новости по теме
ТОП-5 автомобилей для путешествий по России
15.05.2021, 12:01
Стало известно об испытаниях Lada Largus с новой высокой крышей.
14.05.2021, 15:44
В России ожидается острый дефицит грузовиков
29.04.2021, 11:25
Получит ли Lada Largus руль, регулируемый по вылету?
25.04.2021, 19:28
АвтоВАЗ заподозрил у рестайлинговых «Ларгусов» критичный дефект
31.03.2021, 13:49
Когда у Lada Largus появится «автомат»: официальный ответ АвтоВАЗа
15.03.2021, 13:50
Новости по теме
ТОП-5 автомобилей для путешествий по России
15.05.2021, 12:01
Стало известно об испытаниях Lada Largus с новой высокой крышей.
14.05.2021, 15:44
В России ожидается острый дефицит грузовиков
29.04.2021, 11:25
Получит ли Lada Largus руль, регулируемый по вылету?
25.04.2021, 19:28
АвтоВАЗ заподозрил у рестайлинговых «Ларгусов» критичный дефект
31.03.2021, 13:49
Когда у Lada Largus появится «автомат»: официальный ответ АвтоВАЗа
15.03.2021, 13:50
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа ВАЗ (Lada) LargusОбъявления о продаже ВАЗ (Lada) Largus
Транспортный налог
Рейтинги машин