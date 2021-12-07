Lada Largus Van получил долгожданную опцию: всевидящее око
Фото: Lada
«Улучшение обзора назад особенно актуально для цельнометаллического фургона, - говорится в официальном пресс-релизе «АвтоВАЗа». - В комплексе с задними датчиками парковки камера помогает в повседневных рабочих поездках, связанных с парковкой в стесненных городских условиях».
«Всевидящее око» доступно в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus, при этом за подобную машину придется выложить от 947 000 рублей (цена озвучена автопроизводителем).
Заметим, что обновленный фургон Largus поступил в широкую продажу в начале текущего года. Согласно информации автопроизводителя, за это время частным и корпоративным клиентам отгружено более 6 000 ед.
Пройдя курс модернизации, фургон получил свежий корпоративный дизайн «передка», сиденья с развитой боковой поддержкой плюс несколько новых опций: круиз-контроль, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Car Play, мульти-руль, центральный подлокотник с боксом для хранения, трехступенчатый подогрев передних сидений.
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