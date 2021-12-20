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20 декабря 2021, 16:45

Lada Largus: вот что о нем думают сами владельцы (откровения водителей)

Появившийся в этом году на рынке обновленный Lada Largus довольно неплохо был принят отечественными потребителями. С января по ноябрь 2021-го реализовано более 35 000 машин, и эта цифра до конца декабря точно вырастет.
Фото: Lada
Lada Largus вот что о нем думают сами владельцы откровения водителей
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Фото: Lada

В результате обновления автомобиль стал привлекательнее внешне за счет фамильной «X-физиономии», примерил на себя основательно переработанный салон, а также получил чуть более мощный базовый двигатель. Из самых последних дополнений – камера заднего вида, которая отныне доступна в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus (947 000 рублей).

Предлагаем ознакомиться с мнениями людей, которые приобрели обновленный «Ларгус», им есть что поведать.

«Важно, что в багажник заезжает 2 палеты»

Роман оценивает свой «Ларгус» по опыту 4-месячной езды на твердую «четверку». Такую оценку мужчина дает по всем параметрам, за исключением расхода топлива: «Тут, наоборот, все отлично, машина «ест» мало, что меня радует.

ВАЗ (Lada) Largus
От 1.6 л, 90 л.с
Новый от 530 000 до 1 750 000 Р
В качестве основных плюсов модели автор выделяет просторный и удобный багажник и низкую цену на саму машину и ее обслуживание. «Важно, что в багажник заезжает ровно 2 палеты и остается свободное место для штучного товара. Я смотрел у других производителей, даже с палетой приезжал, чтобы произвести замер: не влезают две. Для меня это стало решающим фактором», - отмечает Роман.

Автовладельца обрадовали цены на запчасти и их наличие: «Есть все, и недорого. В виду большого пробега за 4 месяца ТО пришлось делать уже дважды. Я меняю все сам, масло лью тоже фирменное, не такое, как рекомендует производитель».

Высказал Роман и нарекания, они касаются шумоизоляции автомобиля, которой, по словам мужчины, «скорее нет». При этом автовладелец высоко оценил обзорность с места водителя, но высказал претензии в адрес слабой регулировки кресла: «Поэтому мой совет: в автосалоне сразу разберитесь, получается ли у вас найти удобную посадку или нет. Мне нормально, а вот жене низковато».

Высказано коротко и о динамике «Ларгуса»: «Мощности двигателя хватает, если вы без груза. Когда загружаешь даже разрешенный объем, то на подъем идет медленно, тупит. Ругать за это не буду – автомобиль вполне за свои деньги».

«Изменения коснулись буквально всех частей автомобиля»

Никита Васин совсем недавно стал счастливым владельцем «Ларгуса» нового поколения и сразу делится первыми впечатлениями от эксплуатации автомобиля: «Машина представлена в нескольких комплектациях, у меня вариант с мотором на 1,6 литра 106 л.с. Это по-прежнему все те же «вазовские» моторы с небольшими изменениями. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л/100 км. Скорость - 170 км/ч, разгон до «сотни» - 13,5 секунды».

ВАЗ (Lada) Largus Luxe Prestige (7 мест) 1.6 MT
1.6 л, 106 л.с
механика 5
0-100 - 13.5 с, 170 км/ч
4470 x 1750 x 1670 мм
передний
АИ-92, 7.8 л на 100 км
941 900 руб
Все характеристики
Мужчина отмечает, что после рестайлинга существенно поменялся внешний облик машины - фары, бампер и капот: «То есть изменения коснулись буквально всех частей автомобиля. Существенными показались мне изменения в интерьере, куда производитель поместил «приборку» от «Дастера». Рулевое колесо «Ладе» досталось от предыдущих поколений, а вот навигация улучшилась».

Никита Васин считает, что водительское место отныне оборудовано гораздо комфортнее, нежели было раньше: «Подумал производитель и о безопасности переднего пассажира, для чего предусмотрел подушку безопасности. В целом, машина добротная, соответствует своей стоимости, которая начинается от 790 тысяч».

«В нем нет ничего лишнего, так что чудес не ждите»

Павла Новикова привлекла, в первую очередь, приемлемая цена – меньше 1 млн рублей за универсал: «Стоит новый 8-клапанный движок, 90 сил. Машина едет бодренько, уверенно, правда, долго набирает скорость. На трассе мощности может не хватать, в городе же более чем. Пока с проблемами никакими не сталкивался».

Внешний вид, по словам Павла, интересен: «Новая необычная решетка и фары цепляют глаз и отсылают нас к «Логану». Руль с удобным хватом, звуковой сигнал расположен традиционно, всё удобно. Над небольшим ящиком для вещей на магните - длинный подлокотник. Он абсолютно не регулируется, но я к нему как-то приспособился. А вот пользоваться мультимедийной системой, климатом и подогревом неудобно. Кнопки «запрятаны», нажимать на них неудобно. Сиденья в принципе комфортные, но могли быть и лучше».

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Шумоизоляцией г-н Новиков не сильно как доволен: «Она хорошая только в топовой комплектации. У меня же голый кузов и минимум доработок по «шумке». Поэтому она так себе. В целом, «Ларгус» - функциональный автомобиль на каждый день, который требует ухода. В нем нет ничего лишнего, так что чудес не ждите».

Вид у «Ларгуса» не грозный, но мощь чувствуется»

Григорий С. давно ждал, когда выйдет модель, и вот, наконец-то, он смог ее приобрести: «Покупал в салоне у официалов, чтобы все было прозрачно. Почему именно она? Мне нужен был вместительный автомобиль для большой семьи, и я его получил».

«Внешний вид у «Ларгуса» не грозный, но его мощь чувствуется, особенно на трассе, – отмечает водитель. - Салон укомплектован добротно: мульти-руль, камера заднего вида, обогрев «лобовухи» и заднего дивана, датчики света и дождя, и прочие фишечки. «Шумка» отличная, посторонних звуков с улицы практически не слышно. Интерьер — отдельная тема. Современный дизайн приборной панели и бортового компьютера, сиденья из приятной ткани, боковые панели и торпедо из качественного пластика, никаких «сверчков» и люфтов. Есть подлокотник, отсеки для хранения мелких вещей.

Григорий оценивает машину на ходу следующими словами: «Автомобиль маневренный и легкоуправляемый, подвеска в меру мягкая. Багажник вместительный, хоть коляску, хоть «велик» запихни, еще и место останется».

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Есть и недочет, по словам Григория: «Места сзади между рядами маловато. Если посадить туда дядю или тетю под 2 метра ростом, то коленями они будут подпирать передние сиденья. Ну, это уже их проблемы, как говорится. О покупке не жалею».

«Мотор отличный, не обманули «обзорщики»

Александр Семыкин: последнее время все чаще задумывался о том, что пора приобрести новую машину, ибо старенькая почти не была пригодна к эксплуатации: «Автомобиль нужен был, во-первых, большой, во-вторых, относительно недорогой, в-третьих, ремонтопригодный и не очень затратный в обслуживании. И при всём богатстве выбора остался только «Ларгус». Тем более, что и рестайлинговая модель уже подоспела».

Мужчина купил версию на «механике» с 90-сильным 8-клапанным движком 1,6 литра: «Не знаю, кто как, а я машиной доволен. Мотор отличный, не обманули «обзорщики». Тяговитый, довольно тихий, хоть и не зверь, но зато и расходует сносно - 6,6 литра».

Александр отдает себе отчет в том, что это не сверхмощный автомобиль: «На трассе надо быть аккуратным, обгоны совершать сложно, лучше тысячу раз подумать. Немного «парусит», шумоизоляции скорее нет, чем есть. Но это можно доработать самостоятельно. Кресла, кстати, оказались неожиданно удобными, я за 1000 км перегона не особенно-то и устал. Есть, с чем работать и куда приложить руки. Но я доволен».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
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