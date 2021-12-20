Lada Largus: вот что о нем думают сами владельцы (откровения водителей)
Фото: Lada
В результате обновления автомобиль стал привлекательнее внешне за счет фамильной «X-физиономии», примерил на себя основательно переработанный салон, а также получил чуть более мощный базовый двигатель. Из самых последних дополнений – камера заднего вида, которая отныне доступна в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus (947 000 рублей).
Предлагаем ознакомиться с мнениями людей, которые приобрели обновленный «Ларгус», им есть что поведать.
«Важно, что в багажник заезжает 2 палеты»
Роман оценивает свой «Ларгус» по опыту 4-месячной езды на твердую «четверку». Такую оценку мужчина дает по всем параметрам, за исключением расхода топлива: «Тут, наоборот, все отлично, машина «ест» мало, что меня радует.
Автовладельца обрадовали цены на запчасти и их наличие: «Есть все, и недорого. В виду большого пробега за 4 месяца ТО пришлось делать уже дважды. Я меняю все сам, масло лью тоже фирменное, не такое, как рекомендует производитель».
Высказал Роман и нарекания, они касаются шумоизоляции автомобиля, которой, по словам мужчины, «скорее нет». При этом автовладелец высоко оценил обзорность с места водителя, но высказал претензии в адрес слабой регулировки кресла: «Поэтому мой совет: в автосалоне сразу разберитесь, получается ли у вас найти удобную посадку или нет. Мне нормально, а вот жене низковато».
Высказано коротко и о динамике «Ларгуса»: «Мощности двигателя хватает, если вы без груза. Когда загружаешь даже разрешенный объем, то на подъем идет медленно, тупит. Ругать за это не буду – автомобиль вполне за свои деньги».
«Изменения коснулись буквально всех частей автомобиля»
Никита Васин совсем недавно стал счастливым владельцем «Ларгуса» нового поколения и сразу делится первыми впечатлениями от эксплуатации автомобиля: «Машина представлена в нескольких комплектациях, у меня вариант с мотором на 1,6 литра 106 л.с. Это по-прежнему все те же «вазовские» моторы с небольшими изменениями. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7 л/100 км. Скорость - 170 км/ч, разгон до «сотни» - 13,5 секунды».
|ВАЗ (Lada) Largus Luxe Prestige (7 мест) 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|механика 5
|0-100 - 13.5 с, 170 км/ч
|4470 x 1750 x 1670 мм
|передний
|АИ-92, 7.8 л на 100 км
|941 900 руб
|Все характеристики
Никита Васин считает, что водительское место отныне оборудовано гораздо комфортнее, нежели было раньше: «Подумал производитель и о безопасности переднего пассажира, для чего предусмотрел подушку безопасности. В целом, машина добротная, соответствует своей стоимости, которая начинается от 790 тысяч».
«В нем нет ничего лишнего, так что чудес не ждите»
Павла Новикова привлекла, в первую очередь, приемлемая цена – меньше 1 млн рублей за универсал: «Стоит новый 8-клапанный движок, 90 сил. Машина едет бодренько, уверенно, правда, долго набирает скорость. На трассе мощности может не хватать, в городе же более чем. Пока с проблемами никакими не сталкивался».
Внешний вид, по словам Павла, интересен: «Новая необычная решетка и фары цепляют глаз и отсылают нас к «Логану». Руль с удобным хватом, звуковой сигнал расположен традиционно, всё удобно. Над небольшим ящиком для вещей на магните - длинный подлокотник. Он абсолютно не регулируется, но я к нему как-то приспособился. А вот пользоваться мультимедийной системой, климатом и подогревом неудобно. Кнопки «запрятаны», нажимать на них неудобно. Сиденья в принципе комфортные, но могли быть и лучше».
Вид у «Ларгуса» не грозный, но мощь чувствуется»
Григорий С. давно ждал, когда выйдет модель, и вот, наконец-то, он смог ее приобрести: «Покупал в салоне у официалов, чтобы все было прозрачно. Почему именно она? Мне нужен был вместительный автомобиль для большой семьи, и я его получил».
«Внешний вид у «Ларгуса» не грозный, но его мощь чувствуется, особенно на трассе, – отмечает водитель. - Салон укомплектован добротно: мульти-руль, камера заднего вида, обогрев «лобовухи» и заднего дивана, датчики света и дождя, и прочие фишечки. «Шумка» отличная, посторонних звуков с улицы практически не слышно. Интерьер — отдельная тема. Современный дизайн приборной панели и бортового компьютера, сиденья из приятной ткани, боковые панели и торпедо из качественного пластика, никаких «сверчков» и люфтов. Есть подлокотник, отсеки для хранения мелких вещей.
Григорий оценивает машину на ходу следующими словами: «Автомобиль маневренный и легкоуправляемый, подвеска в меру мягкая. Багажник вместительный, хоть коляску, хоть «велик» запихни, еще и место останется».
«Мотор отличный, не обманули «обзорщики»
Александр Семыкин: последнее время все чаще задумывался о том, что пора приобрести новую машину, ибо старенькая почти не была пригодна к эксплуатации: «Автомобиль нужен был, во-первых, большой, во-вторых, относительно недорогой, в-третьих, ремонтопригодный и не очень затратный в обслуживании. И при всём богатстве выбора остался только «Ларгус». Тем более, что и рестайлинговая модель уже подоспела».
Мужчина купил версию на «механике» с 90-сильным 8-клапанным движком 1,6 литра: «Не знаю, кто как, а я машиной доволен. Мотор отличный, не обманули «обзорщики». Тяговитый, довольно тихий, хоть и не зверь, но зато и расходует сносно - 6,6 литра».
Александр отдает себе отчет в том, что это не сверхмощный автомобиль: «На трассе надо быть аккуратным, обгоны совершать сложно, лучше тысячу раз подумать. Немного «парусит», шумоизоляции скорее нет, чем есть. Но это можно доработать самостоятельно. Кресла, кстати, оказались неожиданно удобными, я за 1000 км перегона не особенно-то и устал. Есть, с чем работать и куда приложить руки. Но я доволен».
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