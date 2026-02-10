Почему АВТОВАЗ сокращает партнеров в Беларуси и что скрывается за «плановой реорганизацией» сети

10 февраля 2026, 08:51
LADA меняет правила игры: в Беларуси останется только один дистрибьютор
LADA меняет правила игры: в Беларуси останется только один дистрибьютор
Продажи LADA в Беларуси рухнули в 3,6 раза, а доля российских авто на рынке снизилась до 15%. Что стоит за решением АВТОВАЗа оставить только одного дистрибьютора и как это скажется на покупателях - разбираемся в деталях.
Резкое сокращение числа дистрибьюторов LADA в Беларуси - событие, которое не может остаться незамеченным для российского автосообщества. Это не просто внутренняя перестройка: речь идет о стратегическом шаге, который способен изменить расстановку сил на рынке новых автомобилей в соседней стране. Для российских производителей и дилеров это тревожный сигнал: спрос на отечественные машины за пределами России стремительно падает, а конкуренция с другими брендами усиливается.
С января 2026 года единственным официальным дистрибьютором LADA в Беларуси станет ООО «Автоцентр Север», работающий под брендом «Дабракар». Все остальные соглашения с прежними импортерами прекращены. В частности, компания «Лозанж» (правопреемник «Ардера») больше не будет заниматься поставками автомобилей LADA. При этом дилерская сеть марки в городах Беларуси - Минске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве - продолжит функционировать, а на 2026 год уже запланировано ее расширение.
Однако за этими переменами скрывается куда более серьезная проблема. По данным автомобильной ассоциации «БАА», в январе 2026 года продажи LADA в Беларуси рухнули в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще год назад российские автомобили занимали 38% рынка новых легковых машин, а теперь - всего 15%. Это падение не только отражает снижение интереса к российским моделям, но и подчеркивает растущее давление со стороны конкурентов из Китая и других стран.
Для российских автолюбителей и бизнеса подобные новости - повод задуматься о перспективах экспорта и конкурентоспособности отечественных брендов. Сокращение числа дистрибьюторов может привести к более жесткому контролю за качеством сервиса и ценовой политикой, но одновременно ограничит выбор для конечных покупателей. В условиях, когда рынок новых автомобилей становится все более насыщенным, а требования к качеству и сервису растут, подобные решения могут сыграть как на пользу, так и во вред российским производителям.
В ближайшие месяцы станет ясно, удастся ли «Автоцентру Север» удержать позиции LADA на белорусском рынке и вернуть доверие покупателей. Пока же ситуация выглядит тревожно: сокращение доли российских машин и падение продаж - это не просто цифры, а реальный вызов для всей отрасли.
Похожие материалы
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
10.02.2026, 10:37
Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году
Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.Читать далее
-
10.02.2026, 10:26
Беспилотные грузовики на российских трассах: где появятся в 2026 году: кто ответит за ДТП
В России уже курсируют десятки беспилотных фур, а к 2026 году их станет в разы больше. Какие трассы откроют для автономных грузовиков, как изменится подход к ответственности за ДТП и что ждет пассажирские перевозки - мало кто знает детали. Объясняем, почему эти перемены важны для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
10.02.2026, 09:37
Масштабный отзыв Zeekr 001: более 38 тысяч электрокаров отправлены на замену батарей
В Китае стартовала крупнейшая отзывная кампания Zeekr: более 38 тысяч электрокаров 001 отправляются на бесплатную замену батарей из-за выявленного дефекта. Как это повлияет на рынок и что важно знать владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:19
Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья
Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
10.02.2026, 08:05
Скандал с поставками Mercedes-Benz: немецких экспортеров обвиняют в обходе санкций
Вышло расследование: немецкие компании оказались под ударом из-за схем с поставками автомобилей Mercedes-Benz в Россию через Беларусь. Почему это может затронуть и других экспортеров, какие риски и последствия - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:54
АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus
АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 07:44
КамАЗ завершил 2025 год с рекордным убытком и падением выручки на фоне кризиса
Вышло исследование: КамАЗ за 2025 год показал убыток в 37 млрд рублей, что в 11 раз больше прошлых показателей. Снижение выручки, рост долгов и падение рынка грузовиков - что грозит отрасли и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
Похожие материалы
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
10.02.2026, 10:37
Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году
Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.Читать далее
-
10.02.2026, 10:26
Беспилотные грузовики на российских трассах: где появятся в 2026 году: кто ответит за ДТП
В России уже курсируют десятки беспилотных фур, а к 2026 году их станет в разы больше. Какие трассы откроют для автономных грузовиков, как изменится подход к ответственности за ДТП и что ждет пассажирские перевозки - мало кто знает детали. Объясняем, почему эти перемены важны для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
10.02.2026, 09:37
Масштабный отзыв Zeekr 001: более 38 тысяч электрокаров отправлены на замену батарей
В Китае стартовала крупнейшая отзывная кампания Zeekr: более 38 тысяч электрокаров 001 отправляются на бесплатную замену батарей из-за выявленного дефекта. Как это повлияет на рынок и что важно знать владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:19
Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья
Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
10.02.2026, 08:05
Скандал с поставками Mercedes-Benz: немецких экспортеров обвиняют в обходе санкций
Вышло расследование: немецкие компании оказались под ударом из-за схем с поставками автомобилей Mercedes-Benz в Россию через Беларусь. Почему это может затронуть и других экспортеров, какие риски и последствия - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:54
АВТОВАЗ выступил с заявлением по поводу слухов о проблемах с ЭБУ на Lada Largus
АВТОВАЗ официально прокомментировал слухи о массовых сбоях электронных блоков управления на Lada Largus последних лет выпуска. Что на самом деле происходит с электроникой этих автомобилей и стоит ли волноваться владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 07:44
КамАЗ завершил 2025 год с рекордным убытком и падением выручки на фоне кризиса
Вышло исследование: КамАЗ за 2025 год показал убыток в 37 млрд рублей, что в 11 раз больше прошлых показателей. Снижение выручки, рост долгов и падение рынка грузовиков - что грозит отрасли и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее