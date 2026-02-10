Почему АВТОВАЗ сокращает партнеров в Беларуси и что скрывается за «плановой реорганизацией» сети

LADA меняет правила игры: в Беларуси останется только один дистрибьютор

Продажи LADA в Беларуси рухнули в 3,6 раза, а доля российских авто на рынке снизилась до 15%. Что стоит за решением АВТОВАЗа оставить только одного дистрибьютора и как это скажется на покупателях - разбираемся в деталях.

Резкое сокращение числа дистрибьюторов LADA в Беларуси - событие, которое не может остаться незамеченным для российского автосообщества. Это не просто внутренняя перестройка: речь идет о стратегическом шаге, который способен изменить расстановку сил на рынке новых автомобилей в соседней стране. Для российских производителей и дилеров это тревожный сигнал: спрос на отечественные машины за пределами России стремительно падает, а конкуренция с другими брендами усиливается.

С января 2026 года единственным официальным дистрибьютором LADA в Беларуси станет ООО «Автоцентр Север», работающий под брендом «Дабракар». Все остальные соглашения с прежними импортерами прекращены. В частности, компания «Лозанж» (правопреемник «Ардера») больше не будет заниматься поставками автомобилей LADA. При этом дилерская сеть марки в городах Беларуси - Минске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве - продолжит функционировать, а на 2026 год уже запланировано ее расширение.

Однако за этими переменами скрывается куда более серьезная проблема. По данным автомобильной ассоциации «БАА», в январе 2026 года продажи LADA в Беларуси рухнули в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще год назад российские автомобили занимали 38% рынка новых легковых машин, а теперь - всего 15%. Это падение не только отражает снижение интереса к российским моделям, но и подчеркивает растущее давление со стороны конкурентов из Китая и других стран.

Для российских автолюбителей и бизнеса подобные новости - повод задуматься о перспективах экспорта и конкурентоспособности отечественных брендов. Сокращение числа дистрибьюторов может привести к более жесткому контролю за качеством сервиса и ценовой политикой, но одновременно ограничит выбор для конечных покупателей. В условиях, когда рынок новых автомобилей становится все более насыщенным, а требования к качеству и сервису растут, подобные решения могут сыграть как на пользу, так и во вред российским производителям.

В ближайшие месяцы станет ясно, удастся ли «Автоцентру Север» удержать позиции LADA на белорусском рынке и вернуть доверие покупателей. Пока же ситуация выглядит тревожно: сокращение доли российских машин и падение продаж - это не просто цифры, а реальный вызов для всей отрасли.