Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 08:46

Lada Niva 4x4 Camping Car: идеальный внедорожник для путешествий и кемпинга

Lada Niva 4x4 Camping Car: идеальный внедорожник для путешествий и кемпинга

Почему Lada Niva 4x4 Camping Car выбирают для приключений – полный разбор возможностей

Lada Niva 4x4 Camping Car: идеальный внедорожник для путешествий и кемпинга

Lada Niva 4x4 Camping Car создана для тех, кто мечтает о свободе и приключениях. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, компактность и современные опции. Внутри – все для комфортного отдыха на природе. Узнайте, чем удивляет этот внедорожник и почему его арендуют по всему миру.

Lada Niva 4x4 Camping Car создана для тех, кто мечтает о свободе и приключениях. Этот автомобиль сочетает в себе надежность, компактность и современные опции. Внутри – все для комфортного отдыха на природе. Узнайте, чем удивляет этот внедорожник и почему его арендуют по всему миру.

Легендарная Lada Niva 4x4, давно ставшая символом выносливости и настоящих приключений, продолжает свою историю. Этот компактный внедорожник, известный феноменальной проходимостью и простотой, за годы производства был экспортирован в количестве более 530 тысяч экземпляров, а его фан-клубы существуют по всему миру.

Надежность Niva в экстремальных условиях подтверждена реальными свершениями. В 1988 году она добралась до базового лагеря Эвереста, в 1990-х провела более десяти лет в суровых условиях Антарктиды, а в 1998 году покорила высоту 5726 метров на Тибетском плато. С 2014 года классический облик внедорожника был дополнен современными опциями в версии 4x4 Urban, которая получила кондиционер, подогрев сидений, электростеклоподъемники и зеркала.

Особого внимания заслуживает специальная версия Camping Car, созданная для любителей путешествий и кемпинга. В ней продумано все для комфортного отдыха на природе. На крыше размещена палатка, которая раскладывается менее чем за минуту. Внутри — просторный матрас с эффектом памяти и полный комплект постельных принадлежностей.

Автомобиль превращается в мобильный лагерь: задняя часть оборудована складными стульями, столом и кухонным боксом. В комплекте идет портативная газовая плита, посуда, емкость для воды и все необходимое для готовки. Для связи и развлечений предусмотрены точка доступа Wi-Fi 4G и Bluetooth-колонка.

Техническая основа осталась верной традициям: постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, бензиновый двигатель 1.7 литра и пятиступенчатая механическая коробка передач. Для комфорта добавлены гидроусилитель руля, кондиционер, USB-розетки и даже компактный компрессорный холодильник на 12 Вольт.

Интересный исторический факт: в 1980-90-е годы компания Coca-Cola использовала автомобили Lada Niva для доставки напитков в СССР, после чего эти машины отправились в Великобританию, где завоевали популярность у местных автолюбителей.

Lada Niva 4x4 Camping Car — это больше чем автомобиль. Это готовое решение для тех, кто ценит свободу, надежность и стремится туда, где заканчиваются асфальтированные дороги. С таким внедорожником можно отправляться в экспедиции, будучи уверенным, что каждая мелочь для комфортного путешествия уже предусмотрена.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
