Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 07:29

Lada Niva Legend 1.8: модернизация подвески и новые решения для устойчивости

Lada Niva Legend 1.8: модернизация подвески и новые решения для устойчивости

Не просто рестайлинг: что на самом деле скрывает модернизированная Lada Niva Legend 1.8 с новой ходовой

Lada Niva Legend 1.8: модернизация подвески и новые решения для устойчивости

Lada Niva Legend 1.8 прошла глубокую модернизацию подвески, что напрямую влияет на управляемость и комфорт. Изменения коснулись стабилизатора, пружин и амортизаторов - это может стать заметным преимуществом на отечественных дорогах.

Lada Niva Legend 1.8 прошла глубокую модернизацию подвески, что напрямую влияет на управляемость и комфорт. Изменения коснулись стабилизатора, пружин и амортизаторов - это может стать заметным преимуществом на отечественных дорогах.

Модернизация Lada Niva Legend 1.8 вызвала интерес среди автолюбителей, ведь речь идет не просто о рестайлинге, а о комплексном пересмотре подвески. На российском рынке, где качество часто оставляет желать лучшего, такие изменения могут стать важными для оптимизации комфорта и безопасности.

В ходе модернизации инженеры АВТОВАЗа переработали передний стабилизатор поперечной устойчивости, пружины и амортизаторы. Новый стабилизатор размещен в передней части подвески, оснащенной коваными законцовками и новыми вулканизированными подушками с кронштейнами. Это решение повысит надежность крепления и снизит риск несвоевременного выпадения подушек, что раньше было одной из проблем.

В передней подвеске теперь использованы стойки стабилизатора, унифицированные с XGM 1.8 л, и кронштейны, аналогичные тем, что применяются на XGM'25. Нижний рычаг также унифицирован с Lada Niva Travel, что обеспечивает минимальное обслуживание и ремонт.

Для потребителей эти изменения означают не только повышение плавности хода и устойчивости на дороге, но и решение ряда побочных проблем. Жесткость крепления переднего редуктора увеличена, опора стабилизатора в передней части подвески позволила улучшить управляемость и снизить гистерезис - автомобиль стал более управляемым в поворотах и ​​на неровностях.

Эксперты отмечают, что подобные доработки могут стать примером для других моделей отечественного автопрома. В условиях, когда спрос на внедорожники с хорошей проходимостью и надежной подвеской остается высоким, такие технические решения выглядят особенно актуально. Кстати, интерес к современным российским автомобилям сохраняется и вниманием к другим моделям, например, к битопливным LADA, о чем недавно рассказывалось в материале  - подробности можно найти здесь .

Обновленная Lada Niva Legend 1.8 может стать одной из самых интересных моделей для тех, кто ищет надежный и адаптированный к сложным условиям внедорожник. Унификация деталей с другими моделями позволяет добиться быстрого обслуживания, а новые решения в подвеске делают автомобиль более устойчивым и комфортным на дорогах. Для российского рынка это не просто очередное обновление, это шаг к повышению конкурентоспособности отечественных автомобилей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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