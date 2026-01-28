На продажу выставили редкую Lada Niva в стиле Defender: цена поражает

Лада Нива Легенд 2024: редкий экземпляр с уникальными доработками в Москве

В Москве выставлен на продажу необычный экземпляр Лада Нива Легенд 2024 года с минимальным пробегом и обширным списком доработок. Почему такие предложения вызывают интерес и какие подводные камни могут ждать будущего владельца — разбираемся в деталях. Необычная комплектация и редкие опции делают этот автомобиль заметным на рынке прямо сейчас.

В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает не самые простые времена, появление на продаже доработанных внедорожников отечественного производства становится событием, заслуживающим отдельного внимания. Портал 110km.ru обнаружил уникальную Лада Нива Легенд 2024 года, выставленную в Москве. Это не просто очередной экземпляр с минимальным пробегом, а машина, в которую вложено немало сил и средств для создания уникального облика и улучшения эксплуатационных характеристик.

Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 1,7 литра, выдающим 83 лошадиные силы, и классической механической коробкой передач. Привод — полный, кузов трехдверный, цвет — черный. Пробег составляет всего 3 000 километров, что для российского рынка почти эквивалентно новому состоянию. Владелец подчеркивает, что машина прошла полный антикоррозийный комплекс, а кузов полностью затянут в бронепленку — решение, которое редко встречается даже среди новых внедорожников.

Особое внимание уделено колесам: установлены диски R20 без использования проставок, что не только меняет внешний вид, но и влияет на управляемость. В салоне — качественная акустика, полная шумоизоляция и современная сигнализация с автозапуском. Все эти доработки, по словам продавца, были выполнены с расчетом на долгую и комфортную эксплуатацию в условиях города и за его пределами.

Фото: drom.ru

В объявлении отмечается, что по автомобилю нет никаких ограничений, а в истории регистраций всего одна запись. Цена вопроса — 3 500 000 рублей. Для Лады Нива Легенд это сумма, которая может показаться завышенной, однако стоит учитывать объем вложений и редкость подобной комплектации. На рынке не так много предложений, где сочетаются минимальный пробег, полный пакет доработок и прозрачная история.

Возможность обмена также заявлена, что может заинтересовать тех, кто ищет нестандартные варианты обновления своего автопарка. Контакты продавца доступны на сайте, а подробности по доработкам можно рассмотреть на фотографиях, прилагаемых к объявлению.

Фото: drom.ru

В целом, такие предложения становятся все более востребованными на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и растущего интереса к индивидуализации техники. Однако будущим владельцам стоит помнить: доработки, даже самые качественные, могут повлиять на гарантию и обслуживание, а также на стоимость последующей перепродажи. Впрочем, для настоящих энтузиастов это скорее вызов, чем препятствие.