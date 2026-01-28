На продажу выставили редкую Lada Niva в стиле Defender: цена поражает

28 января 2026, 08:17
Лада Нива Легенд 2024: редкий экземпляр с уникальными доработками в Москве
Лада Нива Легенд 2024: редкий экземпляр с уникальными доработками в Москве
В Москве выставлен на продажу необычный экземпляр Лада Нива Легенд 2024 года с минимальным пробегом и обширным списком доработок. Почему такие предложения вызывают интерес и какие подводные камни могут ждать будущего владельца — разбираемся в деталях. Необычная комплектация и редкие опции делают этот автомобиль заметным на рынке прямо сейчас.
В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает не самые простые времена, появление на продаже доработанных внедорожников отечественного производства становится событием, заслуживающим отдельного внимания. Портал 110km.ru обнаружил уникальную Лада Нива Легенд 2024 года, выставленную в Москве. Это не просто очередной экземпляр с минимальным пробегом, а машина, в которую вложено немало сил и средств для создания уникального облика и улучшения эксплуатационных характеристик.
Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 1,7 литра, выдающим 83 лошадиные силы, и классической механической коробкой передач. Привод — полный, кузов трехдверный, цвет — черный. Пробег составляет всего 3 000 километров, что для российского рынка почти эквивалентно новому состоянию. Владелец подчеркивает, что машина прошла полный антикоррозийный комплекс, а кузов полностью затянут в бронепленку — решение, которое редко встречается даже среди новых внедорожников.
Особое внимание уделено колесам: установлены диски R20 без использования проставок, что не только меняет внешний вид, но и влияет на управляемость. В салоне — качественная акустика, полная шумоизоляция и современная сигнализация с автозапуском. Все эти доработки, по словам продавца, были выполнены с расчетом на долгую и комфортную эксплуатацию в условиях города и за его пределами.
В объявлении отмечается, что по автомобилю нет никаких ограничений, а в истории регистраций всего одна запись. Цена вопроса — 3 500 000 рублей. Для Лады Нива Легенд это сумма, которая может показаться завышенной, однако стоит учитывать объем вложений и редкость подобной комплектации. На рынке не так много предложений, где сочетаются минимальный пробег, полный пакет доработок и прозрачная история.
Возможность обмена также заявлена, что может заинтересовать тех, кто ищет нестандартные варианты обновления своего автопарка. Контакты продавца доступны на сайте, а подробности по доработкам можно рассмотреть на фотографиях, прилагаемых к объявлению.
В целом, такие предложения становятся все более востребованными на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и растущего интереса к индивидуализации техники. Однако будущим владельцам стоит помнить: доработки, даже самые качественные, могут повлиять на гарантию и обслуживание, а также на стоимость последующей перепродажи. Впрочем, для настоящих энтузиастов это скорее вызов, чем препятствие.
Похожие материалы Лада
-
20.01.2026, 11:22
Lada Niva заняла третье место в Dakar Classic 2026 и удивила соперников
Российский внедорожник вновь оказался в центре внимания. Экипаж из Швейцарии на Lada Niva завершил марафон Dakar Classic 2026. Машина выдержала экстремальные испытания. Итог гонки удивил даже скептиков.Читать далее
-
05.01.2026, 11:51
Самые дешевые автомобили в России в 2026 году - что реально купить
В 2026 году выбор недорогих машин в России стал скромнее. Цены на новые авто заметно выросли. Некоторые модели все еще можно купить дешевле остальных. Неожиданные детали в комплектациях и ценах. Список лидеров удивляет даже опытных водителей.Читать далее
-
18.11.2025, 05:10
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Что общего у трёх «Нив», собранных еще в прошлом тысячелетии? Цена. В ноябре 2025 года на вторичном рынке можно найти экземпляры за 2,5, 3 и даже 7 миллионов рублей. Один из них - музейный артефакт, другой - капсула времени, третий - настоящий трофи-внедорожник.Читать далее
-
16.11.2025, 20:23
ТОП-5 самых доступных SUV с полным приводом на российском рынке в 2025 году
Пять моделей с полным приводом вошли в новый рейтинг. В подборке представлены как отечественные, так и зарубежные авто. Узнайте, какие автомобили оказались самыми доступными. Сравните комплектации и цены на популярные SUV.Читать далее
-
21.10.2025, 10:51
АвтоВАЗ отчитался о первых результатах продаж спортивной Lada Niva Sport
Спортивная версия легендарного внедорожника вышла на рынок весной 2025 года. АвтоВАЗ подвел первые итоги продаж. Результаты оказались весьма интересными. Компания поделилась планами на будущее. Производство модели будет только расти. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.10.2025, 13:50
Легендарная Lada Niva получит новый мотор АвтоВАЗ раскрыл дату обновления
Легендарный внедорожник ждет серьезная модернизация. АвтоВАЗ готовит для него новый силовой агрегат. Изменения коснутся не только технической части. Производитель обещает и другие важные доработки. Подробности станут известны уже совсем скоро.Читать далее
-
10.10.2025, 08:36
Легендарная Lada Niva вернулась в Европу продажи внедорожника возобновились в Чехии
Российские автомобили снова доступны в Европе. Легендарный внедорожник вернулся на рынок. Его можно официально купить в Чехии. Цены на модель уже известны. Узнайте подробности этой необычной истории.Читать далее
-
07.10.2025, 12:04
Обновленная Lada Niva Legend появилась в автосалонах с новыми опциями и ценами
АвтоВАЗ вывел на рынок новую версию Niva. Автомобиль получил важное оснащение. Появились и другие интересные доработки. Машины уже поступают в дилерские центры. Цены на внедорожник заметно изменились.Читать далее
-
01.10.2025, 11:10
В сентябре 2025 года цены на авто изменились у 13 брендов
В сентябре 2025 года на рынке произошли перемены. Некоторые бренды скорректировали стоимость своих моделей. Изменения затронули как снижение, так и рост цен. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.09.2025, 13:16
Спортивная Лада Нива получила новый огненный цвет кузова для серийного производства
Спортивная версия Нивы скоро удивит покупателей. Автомобиль получит необычный цвет кузова. Скоро машины доберутся до автосалонов. Это расширит доступную палитру для модели. Поклонники марки с нетерпением ждут подробностей.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
20.01.2026, 11:22
Lada Niva заняла третье место в Dakar Classic 2026 и удивила соперников
Российский внедорожник вновь оказался в центре внимания. Экипаж из Швейцарии на Lada Niva завершил марафон Dakar Classic 2026. Машина выдержала экстремальные испытания. Итог гонки удивил даже скептиков.Читать далее
-
05.01.2026, 11:51
Самые дешевые автомобили в России в 2026 году - что реально купить
В 2026 году выбор недорогих машин в России стал скромнее. Цены на новые авто заметно выросли. Некоторые модели все еще можно купить дешевле остальных. Неожиданные детали в комплектациях и ценах. Список лидеров удивляет даже опытных водителей.Читать далее
-
18.11.2025, 05:10
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Что общего у трёх «Нив», собранных еще в прошлом тысячелетии? Цена. В ноябре 2025 года на вторичном рынке можно найти экземпляры за 2,5, 3 и даже 7 миллионов рублей. Один из них - музейный артефакт, другой - капсула времени, третий - настоящий трофи-внедорожник.Читать далее
-
16.11.2025, 20:23
ТОП-5 самых доступных SUV с полным приводом на российском рынке в 2025 году
Пять моделей с полным приводом вошли в новый рейтинг. В подборке представлены как отечественные, так и зарубежные авто. Узнайте, какие автомобили оказались самыми доступными. Сравните комплектации и цены на популярные SUV.Читать далее
-
21.10.2025, 10:51
АвтоВАЗ отчитался о первых результатах продаж спортивной Lada Niva Sport
Спортивная версия легендарного внедорожника вышла на рынок весной 2025 года. АвтоВАЗ подвел первые итоги продаж. Результаты оказались весьма интересными. Компания поделилась планами на будущее. Производство модели будет только расти. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
13.10.2025, 13:50
Легендарная Lada Niva получит новый мотор АвтоВАЗ раскрыл дату обновления
Легендарный внедорожник ждет серьезная модернизация. АвтоВАЗ готовит для него новый силовой агрегат. Изменения коснутся не только технической части. Производитель обещает и другие важные доработки. Подробности станут известны уже совсем скоро.Читать далее
-
10.10.2025, 08:36
Легендарная Lada Niva вернулась в Европу продажи внедорожника возобновились в Чехии
Российские автомобили снова доступны в Европе. Легендарный внедорожник вернулся на рынок. Его можно официально купить в Чехии. Цены на модель уже известны. Узнайте подробности этой необычной истории.Читать далее
-
07.10.2025, 12:04
Обновленная Lada Niva Legend появилась в автосалонах с новыми опциями и ценами
АвтоВАЗ вывел на рынок новую версию Niva. Автомобиль получил важное оснащение. Появились и другие интересные доработки. Машины уже поступают в дилерские центры. Цены на внедорожник заметно изменились.Читать далее
-
01.10.2025, 11:10
В сентябре 2025 года цены на авто изменились у 13 брендов
В сентябре 2025 года на рынке произошли перемены. Некоторые бренды скорректировали стоимость своих моделей. Изменения затронули как снижение, так и рост цен. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.09.2025, 13:16
Спортивная Лада Нива получила новый огненный цвет кузова для серийного производства
Спортивная версия Нивы скоро удивит покупателей. Автомобиль получит необычный цвет кузова. Скоро машины доберутся до автосалонов. Это расширит доступную палитру для модели. Поклонники марки с нетерпением ждут подробностей.Читать далее