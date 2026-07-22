Не просто Нива, а премиум-внедорожник: чем удивляет Lada Niva Legend 2026 для Европы

В Германии нашу Ниву превратили во внедорожник мечты и продают за 3 млн рублей

Один из немецких автосалонов выставил на продажу новенькую Lada Niva Legend в комплектации «Premium Plus» с заметно обновленным оснащением и дополнительной защитой кузова. Легендарный внедорожник получил расширенный пакет комфорта и безопасности, а также двухлетнюю гарантию. Цена стартует от 3 млн рублей в пересчете по курсу. Какие особенности отличают эту версию - разбираемся в деталях.

Один из немецких автосалонов выставил на продажу новенькую Lada Niva Legend в комплектации «Premium Plus» с заметно обновленным оснащением и дополнительной защитой кузова. Легендарный внедорожник получил расширенный пакет комфорта и безопасности, а также двухлетнюю гарантию. Цена стартует от 3 млн рублей в пересчете по курсу. Какие особенности отличают эту версию - разбираемся в деталях.

В Берлине в продаже появилась новаяLada Niva Legend 2026 года выпуска в комплектации «Premium Plus». Как выяснил 110km.ru, автомобиль получил ряд доработок, которые редко встречаются в стандартных комплектациях. Акцент сделали на усиленной защите кузова от коррозии и расширенном наборе опций для комфорта и безопасности.

В числе ключевых изменений - специальная защита днища, обработка сварных швов и скрытых полостей профессиональными составами, а также установка пластиковых подкрылков спереди и сзади. Для дополнительной безопасности предусмотрена длинная металлическая защита двигателя, коробки передач и раздаточной коробки. Это решение особенно актуально для тех, кто планирует использовать внедорожник в сложных условиях или на бездорожье.

Кроме того, немецкая Lada Niva Legend «Premium Plus» обзавелась кондиционером с функцией рециркуляции, подогревом сидений, электрическими стеклоподъемниками спереди, а также электроприводом и обогревом боковых зеркал. Для удобства водителя и пассажиров добавлены парктроник с камерой заднего вида, центральный замок с дистанционным управлением, подготовка под мультимедийную систему с Bluetooth, USB и поддержкой SD-карт. В комплектацию также входят тканевые коврики, две розетки на 12 Вольт, обновленная приборная панель и светодиодное освещение салона.

фото: AutoScout

С точки зрения внешнего вида и проходимости автомобиль оснащен черными подножками и шноркелем, а также получил два комплекта колес: специальными стальными дисками DOTZ с зимними шинами и легкосплавными с летней резиной. Для повышения безопасности и долговечности машины предусмотрены широкие защитные накладки на бампера, тонированные задние стекла и сдвижные решетки на задних окнах. Обновленная светотехника представлена светодиодными фарами и дополнительными задними противотуманными фонарями.

Техническая часть также не осталась без внимания: в комплекте к штатному полному приводу с понижающей передачей и блокировкой идут усиленное саморегулирующееся сцепление и модернизированная раздаточная коробка с новыми подшипниками. Немецкий дилер предоставляет на автомобиль двухлетнюю гарантию.

Стоит такая Niva 34 тысячи евро или порядка 3,04 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения самая дорогая Niva в исполнении Bronto стоит сейчас в России вдвое дешевле - 1,58 млн рублей. При желании немецким покупателям предлагают установить дополнительные опции: фаркоп с электроприводом, небольшой органайзер в багажник, багажные рейлинги на крышу, а также возможность переоборудования под ГБО с официальным разрешением.