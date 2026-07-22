Не просто Нива, а премиум-внедорожник: чем удивляет Lada Niva Legend 2026 для Европы

22 июля 2026, 07:59
В Германии нашу Ниву превратили во внедорожник мечты и продают за 3 млн рублей
В Германии нашу Ниву превратили во внедорожник мечты и продают за 3 млн рублей
Один из немецких автосалонов выставил на продажу новенькую Lada Niva Legend в комплектации «Premium Plus» с заметно обновленным оснащением и дополнительной защитой кузова. Легендарный внедорожник получил расширенный пакет комфорта и безопасности, а также двухлетнюю гарантию. Цена стартует от 3 млн рублей в пересчете по курсу. Какие особенности отличают эту версию - разбираемся в деталях.
В Берлине в продаже появилась новаяLada Niva Legend 2026 года выпуска в комплектации «Premium Plus». Как выяснил 110km.ru, автомобиль получил ряд доработок, которые редко встречаются в стандартных комплектациях. Акцент сделали на усиленной защите кузова от коррозии и расширенном наборе опций для комфорта и безопасности.
В числе ключевых изменений - специальная защита днища, обработка сварных швов и скрытых полостей профессиональными составами, а также установка пластиковых подкрылков спереди и сзади. Для дополнительной безопасности предусмотрена длинная металлическая защита двигателя, коробки передач и раздаточной коробки. Это решение особенно актуально для тех, кто планирует использовать внедорожник в сложных условиях или на бездорожье.
Кроме того, немецкая Lada Niva Legend «Premium Plus» обзавелась кондиционером с функцией рециркуляции, подогревом сидений, электрическими стеклоподъемниками спереди, а также электроприводом и обогревом боковых зеркал. Для удобства водителя и пассажиров добавлены парктроник с камерой заднего вида, центральный замок с дистанционным управлением, подготовка под мультимедийную систему с Bluetooth, USB и поддержкой SD-карт. В комплектацию также входят тканевые коврики, две розетки на 12 Вольт, обновленная приборная панель и светодиодное освещение салона.
С точки зрения внешнего вида и проходимости автомобиль оснащен черными подножками и шноркелем, а также получил два комплекта колес: специальными стальными дисками DOTZ с зимними шинами и легкосплавными с летней резиной. Для повышения безопасности и долговечности машины предусмотрены широкие защитные накладки на бампера, тонированные задние стекла и сдвижные решетки на задних окнах. Обновленная светотехника представлена светодиодными фарами и дополнительными задними противотуманными фонарями.
Техническая часть также не осталась без внимания: в комплекте к штатному полному приводу с понижающей передачей и блокировкой идут усиленное саморегулирующееся сцепление и модернизированная раздаточная коробка с новыми подшипниками. Немецкий дилер предоставляет на автомобиль двухлетнюю гарантию.
Стоит такая Niva 34 тысячи евро или порядка 3,04 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения самая дорогая Niva в исполнении Bronto стоит сейчас в России вдвое дешевле - 1,58 млн рублей. При желании немецким покупателям предлагают установить дополнительные опции: фаркоп с электроприводом, небольшой органайзер в багажник, багажные рейлинги на крышу, а также возможность переоборудования под ГБО с официальным разрешением.
Похожие материалы Лада
-
20.07.2026, 16:19
Lada Niva Legend: обновление модели почти не повлияет на цену
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Legend, но вопреки ожиданиям, цена внедорожника практически не изменится. Эксперты объясняют, что изменилось в конструкции и почему это важно для покупателей именно сейчас. Какие новые детали появились, когда стартуют продажи и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.07.2026, 15:04
Lada Niva Legend с 1,7-литровым мотором снята с производства: что дальше
АвтоВАЗ завершил выпуск Lada Niva Legend с классическим 1,7-литровым двигателем, который был связан с историей марки. На смену ему придет новая версия с модернизированным 1,8-литровым мотором. Это событие может повлиять на рынок внедорожников и интерес к российским моделям.Читать далее
-
14.07.2026, 15:08
Lada Niva Legend останется на конвейере: производство зависит от спроса
Lada Niva Legend не собирается уходить с рынка: АвтоВАЗ готов выпускать внедорожник столько, сколько его будут выбирать россияне. Как меняется стратегия бренда, что это значит для автолюбителей и почему модель остается востребованной - объяснил специалист. Мало кто знает, что за почти полвека Niva стала рекордсменом по экспорту среди отечественных авто.Читать далее
-
14.07.2026, 14:57
Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
14.07.2026, 14:46
Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды
Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
14.07.2026, 14:13
Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции
АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.Читать далее
-
14.07.2026, 12:14
Lada Niva Legend обновляется: что изменится в цене и технической части
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, и многие ждут перемен в ценовой политике. Однако, по информации производителя, внедорожник сохранит статус самого доступного в своем сегменте. Какие изменения ждут модель, что убрали и что добавили - объясняем, почему это важно для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
01.07.2026, 20:16
LADA Niva Legend готовится к обновлению: новые детали и светодиодные фары в 2027
В 2027 году LADA Niva Legend может получить очередное обновление, включающее современные светодиодные фары и доработки экстерьера. Это событие важно для автолюбителей, следящих за развитием отечественных внедорожников, ведь изменения затронут не только внешний вид, но и функциональность модели.Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
16.06.2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
20.07.2026, 16:19
Lada Niva Legend: обновление модели почти не повлияет на цену
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Legend, но вопреки ожиданиям, цена внедорожника практически не изменится. Эксперты объясняют, что изменилось в конструкции и почему это важно для покупателей именно сейчас. Какие новые детали появились, когда стартуют продажи и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.07.2026, 15:04
Lada Niva Legend с 1,7-литровым мотором снята с производства: что дальше
АвтоВАЗ завершил выпуск Lada Niva Legend с классическим 1,7-литровым двигателем, который был связан с историей марки. На смену ему придет новая версия с модернизированным 1,8-литровым мотором. Это событие может повлиять на рынок внедорожников и интерес к российским моделям.Читать далее
-
14.07.2026, 15:08
Lada Niva Legend останется на конвейере: производство зависит от спроса
Lada Niva Legend не собирается уходить с рынка: АвтоВАЗ готов выпускать внедорожник столько, сколько его будут выбирать россияне. Как меняется стратегия бренда, что это значит для автолюбителей и почему модель остается востребованной - объяснил специалист. Мало кто знает, что за почти полвека Niva стала рекордсменом по экспорту среди отечественных авто.Читать далее
-
14.07.2026, 14:57
Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
14.07.2026, 14:46
Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды
Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
14.07.2026, 14:13
Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции
АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.Читать далее
-
14.07.2026, 12:14
Lada Niva Legend обновляется: что изменится в цене и технической части
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, и многие ждут перемен в ценовой политике. Однако, по информации производителя, внедорожник сохранит статус самого доступного в своем сегменте. Какие изменения ждут модель, что убрали и что добавили - объясняем, почему это важно для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
01.07.2026, 20:16
LADA Niva Legend готовится к обновлению: новые детали и светодиодные фары в 2027
В 2027 году LADA Niva Legend может получить очередное обновление, включающее современные светодиодные фары и доработки экстерьера. Это событие важно для автолюбителей, следящих за развитием отечественных внедорожников, ведь изменения затронут не только внешний вид, но и функциональность модели.Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
16.06.2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.Читать далее