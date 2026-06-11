Все изменения обновленной Lada Niva Legend: двигатель 1.8 на 90 л.с., одна ручка «раздатки» и старт производства в 3 квартале

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 15:37

Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии

Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии

Все изменения обновленной Lada Niva Legend: двигатель 1.8 на 90 л.с., одна ручка «раздатки» и старт производства в 3 квартале

Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии

На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.

На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.

Обновлённая Lada Niva Legend 2026 года вызвала немалый интерес на Петербургском экономическом форуме. Модель, которой в следующем году исполнится 50 лет, получила сразу несколько ключевых изменений, способных повлиять на выбор покупателей. В условиях, когда современный рынок предлагает доступные внедорожники, такие новости становятся особенно актуальными.

Главное новшество — под капотом. Теперь там установлен восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра, знакомый по Niva Travel. Мощность выросла до 90 л.с., а крутящий момент увеличился до 153 Нм, причём 80% тяги доступны уже с 1000 оборотов. Это заметно влияет на движение по бездорожью и старт на склонах, где раньше приходилось «крутить» мотор. Завод обещает снижение расхода топлива до 12,6 литра в городе, что для «Нивы» выглядит почти рекордом.

Пятиступенчатая механика сохранилась, но стала надёжнее: пятую передачу усилили, рычаг теперь находится ближе к водителю и выглядит современнее. Самое заметное изменение — новая система управления раздаткой: вместо двух рычагов теперь один, как в Niva Travel. Это напряжение, включающее понижающую передачу и блокирующее дифференциал, делает процесс более интуитивным.

В шасси инженеры перенесли стабилизатор поперечной устойчивости вперёд, чтобы уменьшить раскачку на трассе и повысить устойчивость на скорости. Задние амортизаторы стали мощнее, а передние тормозные диски теперь вентилируемые — это улучшило эффективность торможения при частых остановках. Вентилятор радиатора расположен внутри, что повышает эффективность охлаждения и защищает от проблем со снегом зимой.

Кузов теперь защищён двусторонней горячей оцинковкой на наиболее уязвимых деталях: передней панели, капоте, крыше, двери багажника и заднем фартуке. Это необходимо, чтобы продлить срок службы автомобиля, особенно в регионах с агрессивной обработкой дорог. Появилась простая, но удобная пластиковая накладка на основание лобового стекла, защищающая воздухозаборник от грязи и листвы.

Салон изменился заметно: трёхспицевый руль унифицирован с Granta и Niva Travel, а главное — в нём появилась фронтальная подушка безопасности для водителя. Для подушки пассажира пока не предусмотрено из-за формы панели. Центральный тоннель переработан: теперь есть удобные подстаканники и место для телефона. Кресла стали комфортнее, с выраженной посадкой и новой обивкой. В версию Urban добавлены чёрный потолок и двухцветные легкосплавные диски. Светодиодное освещение, центральный замок с единым ключом, кондиционер с фильтром и шумоизоляция капота — детали, которые делают «Ниву» более современной.

Производство стартует в третьем квартале 2026 года, а до дилеров машины доберутся ближе к концу года. Цена пока не объявлена, но эксперты ожидают, что базовая версия будет стоить около 1,1–1,2 млн рублей, топовая Urban — до 1,5 млн. Мультимедийная система — за доплату. К юбилею модели в 2027 году предполагается ограниченная серия с электрическим замком багажника.

На фоне обновления Lada Niva Legend интерес к долгоживущим моделям с высокими стандартами только растёт. Это подтверждает и внимание к другим необычным транспортным средствам, например к электрокарам, которые повышают цену на вторичном рынке, как это было показано в случае с Porsche Taycan Cross Turismo

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Сургут Петрозаводск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться