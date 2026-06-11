Все изменения обновленной Lada Niva Legend: двигатель 1.8 на 90 л.с., одна ручка «раздатки» и старт производства в 3 квартале

11 июня 2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.
Обновлённая Lada Niva Legend 2026 года вызвала немалый интерес на Петербургском экономическом форуме. Модель, которой в следующем году исполнится 50 лет, получила сразу несколько ключевых изменений, способных повлиять на выбор покупателей. В условиях, когда современный рынок предлагает доступные внедорожники, такие новости становятся особенно актуальными.
Главное новшество — под капотом. Теперь там установлен восьмиклапанный двигатель объёмом 1,8 литра, знакомый по Niva Travel. Мощность выросла до 90 л.с., а крутящий момент увеличился до 153 Нм, причём 80% тяги доступны уже с 1000 оборотов. Это заметно влияет на движение по бездорожью и старт на склонах, где раньше приходилось «крутить» мотор. Завод обещает снижение расхода топлива до 12,6 литра в городе, что для «Нивы» выглядит почти рекордом.
Пятиступенчатая механика сохранилась, но стала надёжнее: пятую передачу усилили, рычаг теперь находится ближе к водителю и выглядит современнее. Самое заметное изменение — новая система управления раздаткой: вместо двух рычагов теперь один, как в Niva Travel. Это напряжение, включающее понижающую передачу и блокирующее дифференциал, делает процесс более интуитивным.
В шасси инженеры перенесли стабилизатор поперечной устойчивости вперёд, чтобы уменьшить раскачку на трассе и повысить устойчивость на скорости. Задние амортизаторы стали мощнее, а передние тормозные диски теперь вентилируемые — это улучшило эффективность торможения при частых остановках. Вентилятор радиатора расположен внутри, что повышает эффективность охлаждения и защищает от проблем со снегом зимой.
Кузов теперь защищён двусторонней горячей оцинковкой на наиболее уязвимых деталях: передней панели, капоте, крыше, двери багажника и заднем фартуке. Это необходимо, чтобы продлить срок службы автомобиля, особенно в регионах с агрессивной обработкой дорог. Появилась простая, но удобная пластиковая накладка на основание лобового стекла, защищающая воздухозаборник от грязи и листвы.
Салон изменился заметно: трёхспицевый руль унифицирован с Granta и Niva Travel, а главное — в нём появилась фронтальная подушка безопасности для водителя. Для подушки пассажира пока не предусмотрено из-за формы панели. Центральный тоннель переработан: теперь есть удобные подстаканники и место для телефона. Кресла стали комфортнее, с выраженной посадкой и новой обивкой. В версию Urban добавлены чёрный потолок и двухцветные легкосплавные диски. Светодиодное освещение, центральный замок с единым ключом, кондиционер с фильтром и шумоизоляция капота — детали, которые делают «Ниву» более современной.
Производство стартует в третьем квартале 2026 года, а до дилеров машины доберутся ближе к концу года. Цена пока не объявлена, но эксперты ожидают, что базовая версия будет стоить около 1,1–1,2 млн рублей, топовая Urban — до 1,5 млн. Мультимедийная система — за доплату. К юбилею модели в 2027 году предполагается ограниченная серия с электрическим замком багажника.
На фоне обновления Lada Niva Legend интерес к долгоживущим моделям с высокими стандартами только растёт. Это подтверждает и внимание к другим необычным транспортным средствам, например к электрокарам, которые повышают цену на вторичном рынке, как это было показано в случае с Porsche Taycan Cross Turismo .
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