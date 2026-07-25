Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 19:56

Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений

Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений

Не просто рестайлинг: 100 новых деталей и двигатель 1.8 — что изменится в Niva Legend в 2026 году

Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений

В 2026 году Lada Niva Legend выходит с новым 1,8-литровым двигателем и серьезными техническими доработками. Эксперты отмечают, что обновление затронет ключевые узлы и сделает внедорожник современнее. Это событие может сменить лидеров на рынке российских SUV.

В 2026 году Lada Niva Legend выходит с новым 1,8-литровым двигателем и серьезными техническими доработками. Эксперты отмечают, что обновление затронет ключевые узлы и сделает внедорожник современнее. Это событие может сменить лидеров на рынке российских SUV.

Обновление Lada Niva Legend в 2026 году – событие, которое уже сейчас вызывает интерес у автолюбителей и экспертов. Причина проста: впервые за более позднее время внедорожник получит не только новый двигатель, но и целый ряд технических новинок и визуальных изменений.

В 2026 году на Ниве Legend будет использоваться 1,8-литровый 8-клапанный мотор ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с. с крутящим моментом 153 Нм. Этот агрегат разработан на базе 11182 двигателя, но отличается увеличенной тягой. Речь идет не о версии 1.8 Evo, а о собственной доработке инженеров АВТОВАЗа.

Помимо нового двигателя, внедорожник получит измененную переднюю часть кузова, светодиодную оптику (LED-фары появляются начиная с комплектации Life), модернизированную тормозную систему с вентилируемыми дисками от LADA Vesta, обновленную коробку передач, новый стабилизатор поперечной устойчивости и 17-дюймовые легкосплавные диски. Также ожидается появление воздухозаборника на капоте, что подчеркивает внедорожный характер модели.

По словам представителей АВТОВАЗа, объем изменений в Niva Legend превысит даже тот, что был реализован на рестайлинговой Niva Travel. В рамках обновления внедорожник получит более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов.  Рекомендованные цены пока не объявлены, но интерес к новинке уже начинает подогреваться заказной рекламной кампанией у дилеров.

Часть опций, таких как светодиодные фары и открывание багажника, появятся только в 2027 году. Это связано с тем, что завод решил не запускать обновленную модель, а постепенно внедрять новые элементы по мере развития производства. Такой подход позволяет быстрее вывести на рынок основные технические новинки, не ожидая полной комплектации.

Интересно, что в рамках модернизации ожидается унификация шасси между Niva Legend и Niva Travel. Это позволит использовать лучшие технические решения для моделей и простить обслуживание. Например, в Travel уже применяется более простое управление раздаточной коробкой, аналогичные решения могут появиться и в Legend.

Первые предсерийные экземпляры уже сошли с конвейера, официальный старт производства приурочен к 60-летию подписания постановления о строительстве завода в Тольятти - 20 июля 2026 года. Продажи обновленной Niva Legend с новым мотором стартуют в России в августе 2026 года.

Для понимания первопричины этого обновления стоит вспомнить, как советские и российские автомобили влияли на автокультуру разных стран. Например, история ВАЗ-2107 показывает, что даже классические модели способны стать лидерами благодаря современным доработкам и адаптации к новым требованиям рынка.

В целом, обновление Lada Niva Legend в 2026 году выглядит как попытка АВТОВАЗа не только сохранить интерес к легендарной модели, но и сделать ее более конкурентоспособной на фоне современных требований к безопасности, комфорту и техническому оснащению. Для российских водителей это означает появление более современной и удобной версии проверенного временем внедорожника, который остается одним из наиболее доступных и надежных вариантов для сложных дорог и суровых условий эксплуатации.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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