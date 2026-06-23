Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 18:52

Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер

Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер

«АвтоВАЗ» обновил Lada Niva Legend: оцинковка, новый салон и мотор 1.8

Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер

В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.

В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.

Внедорожник Lada Niva Legend отмечает полувековой юбилей, и к этой дате «АвтоВАЗ» представил заметное обновление. Несмотря на верность классической концепции, производитель внёс ряд доработок, которые могут изменить отношение к этой легендарной модели.

Одна из ключевых новостей — частичная оцинковка кузова. Проблема с коррозией долгие годы была ахиллесовой пятой «Нивы»: ржавчина появлялась на крыше, порогах, рамке лобового стекла и крышке багажника. Теперь эти элементы — крыша, капот, багажник, накладка задней двери и задний усилитель — проходят горячую оцинковку прямо на заводе. Это решение должно повысить устойчивость к агрессивной среде и снизить затраты на антикоррозийную обработку в будущем.

Под капотом теперь установлен 1,8-литровый бензиновый двигатель ВАЗ-11184 мощностью 90 л.с. Этот мотор уже знаком по Niva Travel и отличается увеличенным крутящим моментом — 153 Нм против прежних 129 Нм. Благодаря ременному приводу ГРМ двигатель работает тише, а поршневые канавки защищают мотор при обрыве ремня. Прибавка по мощности незначительна, но сохранилась тяговитость на низких оборотах, что важно для бездорожья.

Внешне обновлённая «Нива» получила новые литые диски, которые, судя по всему, будут доступны только в топовых комплектациях. В более простых версиях по-прежнему будут предлагаться привычные штампованные колёса.

В салоне произошли долгожданные перемены. Впервые для водителя появилась подушка безопасности, управление раздаточной коробкой теперь осуществляется одним селектором вместо двух рычагов. Рычаг КПП сместили назад, чтобы освободить площадку для телефона и два подстаканника. Установлен руль от «Грантов» с перфорированной отделкой, а на центральной панели появился большой экран мультимедийной системы. Благодаря этим доработкам интерьер стал современнее и комфортнее.

Ещё одно практичное нововведение — единый ключ для замка зажигания и дверей. Остаётся дождаться переноса рычага открытия багажника в более доступное место. Производство обновлённой Lada Niva Legend стартует летом 2026 года, а осенью первые автомобили появятся у дилеров. Как это скажется на стоимости, пока неизвестно.

Lada Niva Legend — одна из самых долгоживущих моделей российского автопрома, выпускается с 1977 года. Внедорожник всегда отличался простотой конструкции, высокой ремонтопригодностью и проходимостью. В последние годы спрос на модель стабильно держится, особенно в регионах со сложными климатическими и дорожными условиями. Обновление 2026 года может укрепить позиции «Нивы» на рынке и привлечь новых покупателей, обеспечивая сочетание надежности и современных возможностей.

Интересно, что тенденция к доработке классических моделей наблюдается и у зарубежных производителей: например, недавно был представлен Ram ProMaster с пакетом Vanlife, который также ориентирован на практичность и привлечение новой аудитории — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новых возможностях для автодомов на базе Ram ProMaster .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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