Сквозной коррозии не будет: раскрываем детали технологии оцинковки Lada Niva Legend

14 июля 2026, 14:13
Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции
Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции
АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.
Для российских автолюбителей новость о появлении двухсторонней оцинковки кузова на Lada Niva Legend может стать настоящим прорывом. В условиях сурового климата и обилия реагентов на дорогах вопрос защиты от коррозии всегда был одним из самых острых для владельцев отечественных внедорожников. Теперь АвтоВАЗ впервые внедряет технологию, которая способна заметно продлить срок службы ключевых элементов кузова.
Как сообщает Autonews, на техническом семинаре главный инженер проекта Niva Дмитрий Грюнвальд подтвердил: обновленная Lada Niva Legend получит двухстороннюю оцинковку наиболее уязвимых к ржавчине частей. В первую очередь речь идет о крыше, капоте, панелях передней и задней части, а также о решетке радиатора. Именно эти зоны традиционно страдали от коррозии быстрее всего, особенно при эксплуатации в регионах с высокой влажностью или зимой.
Интересно, что о планах по внедрению оцинковки АвтоВАЗ заявлял еще на ПМЭФ-2026, однако только сейчас технология доходит до серийного производства. Помимо этого, обновленная Niva Legend получит и другие важные изменения: под капотом появится новый двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с., позаимствованный у Lada Niva Travel. Также в списке новшеств - подушка безопасности для водителя, передние вентилируемые тормоза и ряд доработок по эргономике салона.
Серийный выпуск обновленной модели стартует уже 20 июля. Для многих поклонников марки это событие может стать знаковым: впервые за долгие годы легендарный внедорожник получает не только косметические, но и действительно технологические улучшения, которые способны повлиять на его долговечность и безопасность. По информации Autonews, зарубежные эксперты и блогеры уже успели оценить рестайлинг, назвав его «прорывом в автомобилестроении».
Стоит отметить, что двухсторонняя оцинковка - это не просто маркетинговый ход. Такая обработка позволяет существенно снизить риск появления сквозной коррозии, особенно в местах, где металл подвергается постоянному воздействию влаги и дорожных реагентов. Для российских условий это решение выглядит особенно актуальным: по статистике, именно коррозия часто становится причиной дорогостоящего ремонта или преждевременного выхода кузова из строя.
В качестве справки: Lada Niva Legend - одна из самых узнаваемых моделей российского автопрома, выпускается с 1977 года и пользуется стабильным спросом как в России, так и за рубежом. В последние годы производитель активно работает над обновлением конструкции, чтобы соответствовать современным требованиям по безопасности и надежности. Введение двухсторонней оцинковки может стать важным шагом к повышению конкурентоспособности модели на внутреннем и внешнем рынках.
Таким образом, запуск новой технологии оцинковки и обновление технической начинки Niva Legend могут указывать на серьезные перемены в подходе АвтоВАЗа к качеству и долговечности своих автомобилей. Для покупателей это означает не только снижение затрат на обслуживание, но и возможность дольше сохранять внешний вид и прочность кузова даже при интенсивной эксплуатации.
Похожие материалы Лада
-
14.07.2026, 15:08
Lada Niva Legend останется на конвейере: производство зависит от спроса
Lada Niva Legend не собирается уходить с рынка: АвтоВАЗ готов выпускать внедорожник столько, сколько его будут выбирать россияне. Как меняется стратегия бренда, что это значит для автолюбителей и почему модель остается востребованной - объяснил специалист. Мало кто знает, что за почти полвека Niva стала рекордсменом по экспорту среди отечественных авто.Читать далее
-
14.07.2026, 14:57
Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
14.07.2026, 14:46
Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды
Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
14.07.2026, 12:14
Lada Niva Legend обновляется: что изменится в цене и технической части
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, и многие ждут перемен в ценовой политике. Однако, по информации производителя, внедорожник сохранит статус самого доступного в своем сегменте. Какие изменения ждут модель, что убрали и что добавили - объясняем, почему это важно для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
01.07.2026, 20:16
LADA Niva Legend готовится к обновлению: новые детали и светодиодные фары в 2027
В 2027 году LADA Niva Legend может получить очередное обновление, включающее современные светодиодные фары и доработки экстерьера. Это событие важно для автолюбителей, следящих за развитием отечественных внедорожников, ведь изменения затронут не только внешний вид, но и функциональность модели.Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
16.06.2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.Читать далее
-
11.06.2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.Читать далее
-
09.06.2026, 16:16
Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: представлен внедорожник Lada Niva Sport Turbo с турбомотором на 280 л.с. и уникальными настройками для ралли-рейдов. Почему эта премьера важна именно сейчас, кто сядет за руль и чем отличается от обычной Niva - разбираемся, что ждет российский автоспорт в ближайшие годы.Читать далее
-
05.06.2026, 15:26
Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel
Рынок подержанных внедорожников предлагает интересные альтернативы новой Lada Niva Travel. Эксперт разобрал три модели, которые часто остаются в тени, и объяснил, почему сейчас стоит рассмотреть их покупку.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
14.07.2026, 15:08
Lada Niva Legend останется на конвейере: производство зависит от спроса
Lada Niva Legend не собирается уходить с рынка: АвтоВАЗ готов выпускать внедорожник столько, сколько его будут выбирать россияне. Как меняется стратегия бренда, что это значит для автолюбителей и почему модель остается востребованной - объяснил специалист. Мало кто знает, что за почти полвека Niva стала рекордсменом по экспорту среди отечественных авто.Читать далее
-
14.07.2026, 14:57
Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
14.07.2026, 14:46
Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды
Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
14.07.2026, 12:14
Lada Niva Legend обновляется: что изменится в цене и технической части
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, и многие ждут перемен в ценовой политике. Однако, по информации производителя, внедорожник сохранит статус самого доступного в своем сегменте. Какие изменения ждут модель, что убрали и что добавили - объясняем, почему это важно для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
01.07.2026, 20:16
LADA Niva Legend готовится к обновлению: новые детали и светодиодные фары в 2027
В 2027 году LADA Niva Legend может получить очередное обновление, включающее современные светодиодные фары и доработки экстерьера. Это событие важно для автолюбителей, следящих за развитием отечественных внедорожников, ведь изменения затронут не только внешний вид, но и функциональность модели.Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
16.06.2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.Читать далее
-
11.06.2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.Читать далее
-
09.06.2026, 16:16
Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: представлен внедорожник Lada Niva Sport Turbo с турбомотором на 280 л.с. и уникальными настройками для ралли-рейдов. Почему эта премьера важна именно сейчас, кто сядет за руль и чем отличается от обычной Niva - разбираемся, что ждет российский автоспорт в ближайшие годы.Читать далее
-
05.06.2026, 15:26
Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel
Рынок подержанных внедорожников предлагает интересные альтернативы новой Lada Niva Travel. Эксперт разобрал три модели, которые часто остаются в тени, и объяснил, почему сейчас стоит рассмотреть их покупку.Читать далее