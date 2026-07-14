Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

14 июля 2026, 14:13

Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции

Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции

Сквозной коррозии не будет: раскрываем детали технологии оцинковки Lada Niva Legend

Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции

АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.

АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.

Для российских автолюбителей новость о появлении двухсторонней оцинковки кузова на Lada Niva Legend может стать настоящим прорывом. В условиях сурового климата и обилия реагентов на дорогах вопрос защиты от коррозии всегда был одним из самых острых для владельцев отечественных внедорожников. Теперь АвтоВАЗ впервые внедряет технологию, которая способна заметно продлить срок службы ключевых элементов кузова.

Как сообщает Autonews, на техническом семинаре главный инженер проекта Niva Дмитрий Грюнвальд подтвердил: обновленная Lada Niva Legend получит двухстороннюю оцинковку наиболее уязвимых к ржавчине частей. В первую очередь речь идет о крыше, капоте, панелях передней и задней части, а также о решетке радиатора. Именно эти зоны традиционно страдали от коррозии быстрее всего, особенно при эксплуатации в регионах с высокой влажностью или зимой.

Интересно, что о планах по внедрению оцинковки АвтоВАЗ заявлял еще на ПМЭФ-2026, однако только сейчас технология доходит до серийного производства. Помимо этого, обновленная Niva Legend получит и другие важные изменения: под капотом появится новый двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с., позаимствованный у Lada Niva Travel. Также в списке новшеств - подушка безопасности для водителя, передние вентилируемые тормоза и ряд доработок по эргономике салона.

Серийный выпуск обновленной модели стартует уже 20 июля. Для многих поклонников марки это событие может стать знаковым: впервые за долгие годы легендарный внедорожник получает не только косметические, но и действительно технологические улучшения, которые способны повлиять на его долговечность и безопасность. По информации Autonews, зарубежные эксперты и блогеры уже успели оценить рестайлинг, назвав его «прорывом в автомобилестроении».

Стоит отметить, что двухсторонняя оцинковка - это не просто маркетинговый ход. Такая обработка позволяет существенно снизить риск появления сквозной коррозии, особенно в местах, где металл подвергается постоянному воздействию влаги и дорожных реагентов. Для российских условий это решение выглядит особенно актуальным: по статистике, именно коррозия часто становится причиной дорогостоящего ремонта или преждевременного выхода кузова из строя.

В качестве справки: Lada Niva Legend - одна из самых узнаваемых моделей российского автопрома, выпускается с 1977 года и пользуется стабильным спросом как в России, так и за рубежом. В последние годы производитель активно работает над обновлением конструкции, чтобы соответствовать современным требованиям по безопасности и надежности. Введение двухсторонней оцинковки может стать важным шагом к повышению конкурентоспособности модели на внутреннем и внешнем рынках.

Таким образом, запуск новой технологии оцинковки и обновление технической начинки Niva Legend могут указывать на серьезные перемены в подходе АвтоВАЗа к качеству и долговечности своих автомобилей. Для покупателей это означает не только снижение затрат на обслуживание, но и возможность дольше сохранять внешний вид и прочность кузова даже при интенсивной эксплуатации.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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