АВТОВАЗ модернизирует Lada Niva Legend к 2027 году: светодиодные фары, новая кнопка багажника и российская локализация компонентов

10 августа 2026, 12:41
Lada Niva Legend: новые светодиодные фары и кнопка багажника в 2027 году
Lada Niva Legend: новые светодиодные фары и кнопка багажника в 2027 году
В 2027 году Lada Niva Legend ждет микрообновление: внедорожник получит полностью светодиодную оптику, новую кнопку открывания багажника и ряд других изменений. Эти новшества могут повлиять на восприятие модели среди российских автолюбителей.
В 2027 году Lada Niva Legend вновь окажется в центре внимания благодаря очередному этапу развития. После масштабного обновления в 2026 году, когда внедорожник получил новый 1,8-литровый двигатель и более 350 новых компонентов, производитель решил не останавливаться на достигнутом. Теперь на повестке - установка полностью светодиодной оптики и дополнительных удобств для владельцев.
По информации АВТОВАЗа, в следующем году на Lada Niva Legend появятся светодиодные фары и задние фонари, а также кнопка открытия багажника. Эти элементы давно напрашивались, а теперь они официально утверждены руководством компании. Как отметил директор по продуктам и программам Леонид Орлов, проект уже находится на стадии подготовки производства, а запуск новых опций намечен на 2027 год.
Вместе с этим планируют провести небольшое обновление решетки радиатора и ряд других доработок, которые сделают автомобиль современнее, но не будут противоречить его классическому характеру. Производство светодиодных фар будет организовано на тольяттинском заводе «Лайтинг Солюшнс», что позволит сохранить российскую локализацию и снизить зависимость от импортных компонентов.
Любопытно, что часть изменений могла появиться еще этим летом, однако из-за ужесточения сроков и производственных правил, было принято решение вводить новшества поэтапно. Такой подход позволяет постепенно расширять список доступных опций.
Подобная стратегия уже встречалась на рынке: например, при выборе фаркопов для современных авто также важно учитывать особенности монтажа и комплектации - правила выбора и установки фаркопа .
Для российского рынка обновления Lada Niva Legend выглядят как своевременный шаг: светодиодная оптика повышает безопасность, а новые элементы управления позволяют идти в ногу со временам. Модель сохраняет узнаваемый облик и простоту обслуживания, что особенно ценится среди владельцев. Судя по текущим тенденциям, такие микрообновления позволяют поддерживать интерес к классическим моделям и удерживать позиции на рынке даже в условиях высокой конкуренции.
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