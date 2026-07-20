Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

20 июля 2026, 16:19

Lada Niva Legend: обновление модели почти не повлияет на цену

Lada Niva Legend: обновление модели почти не повлияет на цену

Почему стоимость новой Lada Niva Legend останется почти прежней и что думают эксперты

Lada Niva Legend: обновление модели почти не повлияет на цену

АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Legend, но вопреки ожиданиям, цена внедорожника практически не изменится. Эксперты объясняют, что изменилось в конструкции и почему это важно для покупателей именно сейчас. Какие новые детали появились, когда стартуют продажи и что ждет рынок - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Legend, но вопреки ожиданиям, цена внедорожника практически не изменится. Эксперты объясняют, что изменилось в конструкции и почему это важно для покупателей именно сейчас. Какие новые детали появились, когда стартуют продажи и что ждет рынок - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запуске обновленной Lada Niva Legend имеет особое значение: несмотря на масштабную модернизацию, стоимость автомобиля практически не изменится. В условиях, когда цены на новые машины часто растут, такой подход АвтоВАЗа может стать важным сигналом для рынка и покупателей, которые ищут надежный внедорожник по доступной цене.

Как сообщает «Российская Газета», вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин отметил, что после обновления цена Lada Niva Legend останется на прежнем уровне - от 1,1 до 1,26 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Это решение выглядит особенно актуальным на фоне постоянных разговоров о подорожании автомобилей и дефиците некоторых моделей.

С 20 июля на заводе стартовало серийное производство модернизированной версии. Внедорожник получил более 350 новых и доработанных компонентов, включая свежий 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с., обновленное шасси, усиленный кузов и современные электронные системы. По заверениям представителей компании, улучшения коснулись практически всех технических характеристик: экономичности, управляемости, динамики и пассивной безопасности.

Эксперты отмечают, что сохранение прежней стоимости при столь масштабных изменениях - редкость для российского рынка. Обычно даже незначительные обновления приводят к росту цен, однако в данном случае АвтоВАЗ, судя по всему, решил сделать ставку на лояльность покупателей и конкурентоспособность модели. Это может быть связано с желанием удержать позиции в сегменте доступных внедорожников, где конкуренция остается высокой.

Продажи обновленной Lada Niva Legend стартуют уже в августе, а в сентябре ожидается начало выпуска кроссовера Lada Azimut, который должен появиться у дилеров до конца года. Такой график позволяет предположить, что компания стремится максимально быстро обновить модельный ряд и предложить рынку современные решения без резкого увеличения стоимости.

Для справки: Lada Niva Legend - одна из самых узнаваемых моделей российского автопрома, известная своей проходимостью и простотой обслуживания. Внедрение новых технологий и сохранение доступной цены может укрепить позиции модели среди частных владельцев и корпоративных клиентов. Важно отметить, что на фоне общей нестабильности цен на автомобили в России, подобные решения выглядят как попытка стабилизировать рынок и поддержать интерес к отечественным маркам.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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