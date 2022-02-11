Lada Niva Legend оставили без блока ЭРА-ГЛОНАСС и без подушки безопасности
Фото: РИА Новости
В прошлом году АвтоВАЗ уже несколько раз прекращал установку блока ЭРА-ГЛОНАСС в свои автомобили. С 7 февраля под удар попали внедорожники Lada Niva Legend, сообщает портал Лада.Онлайн. Причем модель лишили не только «тревожной кнопки», но и блока управления единственной подушкой безопасности. Одновременно дилеров обязали подписывать с покупателями дополнительное соглашение к договору купли-продажи, определяющее отсутствие данных модулей и обязательства по его доустановке. На этот раз внедорожники должны дооснастить электронными блоками до 30 июня 2022 года.
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