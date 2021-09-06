Lada Niva Legend получит новый мотор: дополнительные 40 сил за полмиллиона рублей
Фото: Лада.Онлайн
Кроме того, установили новый выпуск. Радиатор системы охлаждения с более тихими вентиляторами позаимствовали у Niva Travel. Перепрограммировали блок управления двигателем. Запасное колесо перенесли на багажную дверь.
По предварительным испытаниям, на разгон с места до «сотни» Niva Legend со 122-сильным агрегатом тратит на 5 секунд меньше – порядка 12 секунд. При этом уже на 1000 об/мин двигатель ВАЗ-21179 выдает почти такой же момент, как штатный мотор на максимальных оборотах. Компания планирует выпускать по 300 автомобилей в год. Каждый внедорожник производитель будет сертифицировать индивидуально. Полный пакет доработок оценили в 500 тысяч рублей. Цена 122-сильной «Нивы» составит порядка 1,2 млн рублей.
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