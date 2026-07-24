АвтоВАЗ готовит масштабное обновление для культового внедорожника - детали уже известны

LADA Niva Legend получит светодиодные фары и фонари в 2027 году

В 2027 году ожидается важное новшество для LADA Niva Legend. Производитель готовит изменения в конструкции. Журналисты выяснили первые подробности. Следите за развитием событий.

В 2027 году ожидается важное новшество для LADA Niva Legend. Производитель готовит изменения в конструкции. Журналисты выяснили первые подробности. Следите за развитием событий.

В 2027 году АвтоВАЗ планирует внедрить на LADA Niva Legend полностью светодиодную оптику. Это решение затронет как передние, так и задние световые приборы. Как сообщает издание Автоновости дня со ссылкой на директора по продуктам и программам АвтоВАЗа Леонида Орлова, подготовка к запуску уже идет полным ходом, и проект находится на стадии организации производства.

Руководство компании отмечает, что переход на LED-освещение станет одним из ключевых этапов модернизации модели. Новая оптика позволит повысить безопасность и улучшить внешний вид автомобиля. Ожидается, что обновленные фары и фонари появятся на серийных машинах уже в следующем году, однако точные сроки выхода пока не раскрываются. Представители АвтоВАЗа подчеркивают, что компания готова предложить покупателям интересные решения в области светотехники, но детали дизайна пока остаются неизвестными.

Параллельно с этим, производитель продолжает работу над совершенствованием других компонентов внедорожника. В частности, недавно стартовало серийное производство обновленной версии LADA Niva Legend, в которой реализовано более 350 новых и доработанных элементов. Среди них - двигатель мощностью 90 л.с. объемом 1,8 литра, оцинкованные кузовные детали, фронтальная подушка безопасности для водителя и ряд других важных изменений.

Прежний 83-сильный мотор объемом 1,7 литра больше не устанавливается на трехдверные версии модели. Теперь все автомобили этой линейки комплектуются только новым 90-сильным агрегатом. Это решение связано с необходимостью соответствовать современным требованиям рынка и повысить конкурентоспособность внедорожника.

В ближайшее время АвтоВАЗ обещает раскрыть больше информации о грядущих изменениях. Поклонники LADA Niva Legend могут ожидать не только обновленную светотехнику, но и другие технологические новшества, которые сделают автомобиль еще более привлекательным для покупателей.