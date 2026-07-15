15 июля 2026, 09:33
Lada Niva Legend после рестайлинга: новый мотор, оцинковка и свежие детали
Lada Niva Legend после рестайлинга: новый мотор, оцинковка и свежие детали
АвтоВАЗ запускает обновленную Lada Niva Legend с новым мотором и рядом доработок. Мало кто знает, что теперь кузов частично оцинкован, а в салоне появилась подушка безопасности. Какие еще перемены ждут покупателей, что изменилось в управляемости и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.
Обновление Lada Niva Legend в 2026 году стало событием, которое напрямую влияет на российских автолюбителей: модель не только сохранила свою доступность, но и получила ряд технических и конструктивных улучшений, способных продлить срок службы и повысить безопасность. В условиях, когда рынок новых внедорожников с постоянным полным приводом в России заметно сузился, модернизация легендарной модели от АвтоВАЗа выглядит как своевременный и прагматичный шаг.
Серийное производство рестайлинговой Lada Niva Legend стартует 20 июля 2026 года. По информации Autonews, автомобиль получил более 100 новых и свыше 60 обновленных компонентов. Внешне перемены минимальны: узнаваемый силуэт и классические пропорции остались нетронутыми, что наверняка порадует поклонников модели. Среди отличий - новая накладка на воздухозаборнике капота, двухцветные 16-дюймовые диски с оригинальным рисунком и вентилируемые тормоза, позаимствованные у Lada Niva Travel.
Важное новшество - впервые в истории модели часть кузовных элементов прошла двухстороннюю оцинковку. Пока это касается крыши, капота, облицовки радиатора и задней части - именно эти зоны, по словам главного инженера проекта Дмитрия Грюнвальда, наиболее подвержены коррозии. Такой подход может заметно увеличить срок службы кузова, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.
В салоне теперь установлена фронтальная подушка безопасности - ранее такой опции не было вовсе. Боковые эйрбэги пока не предусмотрены, и сроки их появления не называются. Запасное колесо по-прежнему размещено под капотом, что вызывало вопросы у автосообщества, однако, как заверяют инженеры, многочисленные тесты подтвердили безопасность такого решения. Переработан и механизм управления трансмиссией: рычаг коробки передач стал ближе к водителю, а управление раздаткой теперь однорычажное. Вместо подстаканников на центральном тоннеле появилась ниша для мелочей. Среди других изменений - улучшенная климатическая система с новым фильтром и менее шумным вентилятором, центральный замок и единый ключ для всех замков.
АвтоВАЗ также поработал над снижением шумов и вибраций: по словам инженеров, уровень шума удалось уменьшить в 3-6 раз в зависимости от режима езды. Это должно сделать поездки на Niva Legend заметно комфортнее, особенно на дальних маршрутах.
Главное техническое обновление - новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л.с., который работает в паре с модернизированной пятиступенчатой коробкой передач. Этот мотор уже знаком по Lada Niva Travel и ранее устанавливался на переднеприводные Vesta и Xray. С новым агрегатом внедорожник ускоряется до 100 км/ч за 15 секунд - на две секунды быстрее прежней версии. Средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км, что особенно важно на фоне роста цен на бензин.
Система охлаждения также подверглась доработке: вентиляторы теперь расположены за радиатором, что повышает их надежность и защищает от повреждений. Передняя подвеска получила новые пружины и опоры, а стабилизатор поперечной устойчивости перенесен вперед, что должно положительно сказаться на управляемости и долговечности узлов.
Продажи обновленной Lada Niva Legend стартуют в конце августа 2026 года. Цены пока не объявлены, но представители АвтоВАЗа заверяют, что модель останется самой доступной среди полноприводных внедорожников на российском рынке и не приблизится по стоимости к Lada Niva Travel, которая сейчас стоит от 1 419 000 рублей. Для сравнения, дорестайлинговая Legend предлагается минимум за 1 099 000 рублей. Комплектации сохранят преемственность: покупателям будут доступны версии Urban с двухцветными дисками и улучшенной отделкой, а также новая модификация Black с черными элементами экстерьера и интерьера.
Интересно, что спрос на модель продолжает расти: только в июне 2026 года в России было реализовано 2 759 экземпляров Lada Niva Legend, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, подобная динамика объясняется сочетанием цены, простоты конструкции и высокой ремонтопригодности. Кстати, ранее специалисты уже отмечали, что обновленная версия стала быстрее и экономичнее - подробнее об этом можно узнать в материале о динамике и особенностях новой Niva Legend.
АвтоВАЗ не ограничивается одной новинкой: в 2026 году компания также готовит к запуску свой первый серийный кроссовер Lada Azimut с тремя бензиновыми моторами, включая новый 1,5-литровый турбодвигатель на 150 л.с. Это может означать, что отечественный автопром постепенно расширяет линейку современных моделей, сохраняя при этом традиционные ценности и доступность. С учетом того, что за 49 лет производства по всему миру было продано более 3 миллионов внедорожников Niva, обновление легендарной модели выглядит как логичное продолжение истории, а не просто косметический рестайлинг.
Похожие материалы
-
15.07.2026, 20:17
Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке
На российском рынке кроссоверов происходит заметная смена: Jeland J6 постепенно заменяет Jaecoo J6, предлагая идентичные характеристики, но с локальной сборкой и выгодными скидками. Разбираемся, что важно знать при выборе между этими моделями именно сейчас.Читать далее
-
15.07.2026, 19:48
Пять уязвимых мест Haval F7 и F7x: что чаще всего выходит из строя
Haval F7 и F7x быстро завоевали популярность на российском рынке, но с увеличением пробега владельцы сталкиваются с рядом типичных технических проблем. Разбираемся, какие слабые места чаще всего проявляются у этих кроссоверов и почему важно знать о них заранее.Читать далее
-
15.07.2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.Читать далее
-
15.07.2026, 16:39
В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Банковские приложения теперь показывают остатки топлива на АЗС в реальном времени
Водители получают новые цифровые инструменты, позволяющие облегчить выполнение повседневных задач. Теперь поиск топлива стал проще. Банки внедряют инновационные решения. Узнайте, как это меняет повседневные поездки.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:49
Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы
Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
15.07.2026, 20:17
Jeland J6 вытесняет Jaecoo J6: реальные цены, скидки и нюансы выбора на рынке
На российском рынке кроссоверов происходит заметная смена: Jeland J6 постепенно заменяет Jaecoo J6, предлагая идентичные характеристики, но с локальной сборкой и выгодными скидками. Разбираемся, что важно знать при выборе между этими моделями именно сейчас.Читать далее
-
15.07.2026, 19:48
Пять уязвимых мест Haval F7 и F7x: что чаще всего выходит из строя
Haval F7 и F7x быстро завоевали популярность на российском рынке, но с увеличением пробега владельцы сталкиваются с рядом типичных технических проблем. Разбираемся, какие слабые места чаще всего проявляются у этих кроссоверов и почему важно знать о них заранее.Читать далее
-
15.07.2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.Читать далее
-
15.07.2026, 16:39
В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Банковские приложения теперь показывают остатки топлива на АЗС в реальном времени
Водители получают новые цифровые инструменты, позволяющие облегчить выполнение повседневных задач. Теперь поиск топлива стал проще. Банки внедряют инновационные решения. Узнайте, как это меняет повседневные поездки.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:49
Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы
Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее