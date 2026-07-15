Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 09:33

Lada Niva Legend после рестайлинга: новый мотор, оцинковка и свежие детали

Lada Niva Legend после рестайлинга: новый мотор, оцинковка и свежие детали

Lada Niva Legend 2026: легендарный внедорожник стал тише, быстрее и надёжнее - что изменилось

Lada Niva Legend после рестайлинга: новый мотор, оцинковка и свежие детали

АвтоВАЗ запускает обновленную Lada Niva Legend с новым мотором и рядом доработок. Мало кто знает, что теперь кузов частично оцинкован, а в салоне появилась подушка безопасности. Какие еще перемены ждут покупателей, что изменилось в управляемости и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

АвтоВАЗ запускает обновленную Lada Niva Legend с новым мотором и рядом доработок. Мало кто знает, что теперь кузов частично оцинкован, а в салоне появилась подушка безопасности. Какие еще перемены ждут покупателей, что изменилось в управляемости и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Обновление Lada Niva Legend в 2026 году стало событием, которое напрямую влияет на российских автолюбителей: модель не только сохранила свою доступность, но и получила ряд технических и конструктивных улучшений, способных продлить срок службы и повысить безопасность. В условиях, когда рынок новых внедорожников с постоянным полным приводом в России заметно сузился, модернизация легендарной модели от АвтоВАЗа выглядит как своевременный и прагматичный шаг.

Серийное производство рестайлинговой Lada Niva Legend стартует 20 июля 2026 года. По информации Autonews, автомобиль получил более 100 новых и свыше 60 обновленных компонентов. Внешне перемены минимальны: узнаваемый силуэт и классические пропорции остались нетронутыми, что наверняка порадует поклонников модели. Среди отличий - новая накладка на воздухозаборнике капота, двухцветные 16-дюймовые диски с оригинальным рисунком и вентилируемые тормоза, позаимствованные у Lada Niva Travel.

Важное новшество - впервые в истории модели часть кузовных элементов прошла двухстороннюю оцинковку. Пока это касается крыши, капота, облицовки радиатора и задней части - именно эти зоны, по словам главного инженера проекта Дмитрия Грюнвальда, наиболее подвержены коррозии. Такой подход может заметно увеличить срок службы кузова, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

В салоне теперь установлена фронтальная подушка безопасности - ранее такой опции не было вовсе. Боковые эйрбэги пока не предусмотрены, и сроки их появления не называются. Запасное колесо по-прежнему размещено под капотом, что вызывало вопросы у автосообщества, однако, как заверяют инженеры, многочисленные тесты подтвердили безопасность такого решения. Переработан и механизм управления трансмиссией: рычаг коробки передач стал ближе к водителю, а управление раздаткой теперь однорычажное. Вместо подстаканников на центральном тоннеле появилась ниша для мелочей. Среди других изменений - улучшенная климатическая система с новым фильтром и менее шумным вентилятором, центральный замок и единый ключ для всех замков.

АвтоВАЗ также поработал над снижением шумов и вибраций: по словам инженеров, уровень шума удалось уменьшить в 3-6 раз в зависимости от режима езды. Это должно сделать поездки на Niva Legend заметно комфортнее, особенно на дальних маршрутах.

Главное техническое обновление - новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л.с., который работает в паре с модернизированной пятиступенчатой коробкой передач. Этот мотор уже знаком по Lada Niva Travel и ранее устанавливался на переднеприводные Vesta и Xray. С новым агрегатом внедорожник ускоряется до 100 км/ч за 15 секунд - на две секунды быстрее прежней версии. Средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км, что особенно важно на фоне роста цен на бензин.

Система охлаждения также подверглась доработке: вентиляторы теперь расположены за радиатором, что повышает их надежность и защищает от повреждений. Передняя подвеска получила новые пружины и опоры, а стабилизатор поперечной устойчивости перенесен вперед, что должно положительно сказаться на управляемости и долговечности узлов.

Продажи обновленной Lada Niva Legend стартуют в конце августа 2026 года. Цены пока не объявлены, но представители АвтоВАЗа заверяют, что модель останется самой доступной среди полноприводных внедорожников на российском рынке и не приблизится по стоимости к Lada Niva Travel, которая сейчас стоит от 1 419 000 рублей. Для сравнения, дорестайлинговая Legend предлагается минимум за 1 099 000 рублей. Комплектации сохранят преемственность: покупателям будут доступны версии Urban с двухцветными дисками и улучшенной отделкой, а также новая модификация Black с черными элементами экстерьера и интерьера.

Интересно, что спрос на модель продолжает расти: только в июне 2026 года в России было реализовано 2 759 экземпляров Lada Niva Legend, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, подобная динамика объясняется сочетанием цены, простоты конструкции и высокой ремонтопригодности. Кстати, ранее специалисты уже отмечали, что обновленная версия стала быстрее и экономичнее - подробнее об этом можно узнать в материале о динамике и особенностях новой Niva Legend.

АвтоВАЗ не ограничивается одной новинкой: в 2026 году компания также готовит к запуску свой первый серийный кроссовер Lada Azimut с тремя бензиновыми моторами, включая новый 1,5-литровый турбодвигатель на 150 л.с. Это может означать, что отечественный автопром постепенно расширяет линейку современных моделей, сохраняя при этом традиционные ценности и доступность. С учетом того, что за 49 лет производства по всему миру было продано более 3 миллионов внедорожников Niva, обновление легендарной модели выглядит как логичное продолжение истории, а не просто косметический рестайлинг.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Тульская область Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться