Lada Niva Legend после рестайлинга: новый мотор, оцинковка и свежие детали

АвтоВАЗ запускает обновленную Lada Niva Legend с новым мотором и рядом доработок. Мало кто знает, что теперь кузов частично оцинкован, а в салоне появилась подушка безопасности. Какие еще перемены ждут покупателей, что изменилось в управляемости и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

АвтоВАЗ запускает обновленную Lada Niva Legend с новым мотором и рядом доработок. Мало кто знает, что теперь кузов частично оцинкован, а в салоне появилась подушка безопасности. Какие еще перемены ждут покупателей, что изменилось в управляемости и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Обновление Lada Niva Legend в 2026 году стало событием, которое напрямую влияет на российских автолюбителей: модель не только сохранила свою доступность, но и получила ряд технических и конструктивных улучшений, способных продлить срок службы и повысить безопасность. В условиях, когда рынок новых внедорожников с постоянным полным приводом в России заметно сузился, модернизация легендарной модели от АвтоВАЗа выглядит как своевременный и прагматичный шаг.

Серийное производство рестайлинговой Lada Niva Legend стартует 20 июля 2026 года. По информации Autonews, автомобиль получил более 100 новых и свыше 60 обновленных компонентов. Внешне перемены минимальны: узнаваемый силуэт и классические пропорции остались нетронутыми, что наверняка порадует поклонников модели. Среди отличий - новая накладка на воздухозаборнике капота, двухцветные 16-дюймовые диски с оригинальным рисунком и вентилируемые тормоза, позаимствованные у Lada Niva Travel.

Важное новшество - впервые в истории модели часть кузовных элементов прошла двухстороннюю оцинковку. Пока это касается крыши, капота, облицовки радиатора и задней части - именно эти зоны, по словам главного инженера проекта Дмитрия Грюнвальда, наиболее подвержены коррозии. Такой подход может заметно увеличить срок службы кузова, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

В салоне теперь установлена фронтальная подушка безопасности - ранее такой опции не было вовсе. Боковые эйрбэги пока не предусмотрены, и сроки их появления не называются. Запасное колесо по-прежнему размещено под капотом, что вызывало вопросы у автосообщества, однако, как заверяют инженеры, многочисленные тесты подтвердили безопасность такого решения. Переработан и механизм управления трансмиссией: рычаг коробки передач стал ближе к водителю, а управление раздаткой теперь однорычажное. Вместо подстаканников на центральном тоннеле появилась ниша для мелочей. Среди других изменений - улучшенная климатическая система с новым фильтром и менее шумным вентилятором, центральный замок и единый ключ для всех замков.

АвтоВАЗ также поработал над снижением шумов и вибраций: по словам инженеров, уровень шума удалось уменьшить в 3-6 раз в зависимости от режима езды. Это должно сделать поездки на Niva Legend заметно комфортнее, особенно на дальних маршрутах.

Главное техническое обновление - новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 л.с., который работает в паре с модернизированной пятиступенчатой коробкой передач. Этот мотор уже знаком по Lada Niva Travel и ранее устанавливался на переднеприводные Vesta и Xray. С новым агрегатом внедорожник ускоряется до 100 км/ч за 15 секунд - на две секунды быстрее прежней версии. Средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км, что особенно важно на фоне роста цен на бензин.

Система охлаждения также подверглась доработке: вентиляторы теперь расположены за радиатором, что повышает их надежность и защищает от повреждений. Передняя подвеска получила новые пружины и опоры, а стабилизатор поперечной устойчивости перенесен вперед, что должно положительно сказаться на управляемости и долговечности узлов.

Продажи обновленной Lada Niva Legend стартуют в конце августа 2026 года. Цены пока не объявлены, но представители АвтоВАЗа заверяют, что модель останется самой доступной среди полноприводных внедорожников на российском рынке и не приблизится по стоимости к Lada Niva Travel, которая сейчас стоит от 1 419 000 рублей. Для сравнения, дорестайлинговая Legend предлагается минимум за 1 099 000 рублей. Комплектации сохранят преемственность: покупателям будут доступны версии Urban с двухцветными дисками и улучшенной отделкой, а также новая модификация Black с черными элементами экстерьера и интерьера.

Интересно, что спрос на модель продолжает расти: только в июне 2026 года в России было реализовано 2 759 экземпляров Lada Niva Legend, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, подобная динамика объясняется сочетанием цены, простоты конструкции и высокой ремонтопригодности. Кстати, ранее специалисты уже отмечали, что обновленная версия стала быстрее и экономичнее - подробнее об этом можно узнать в материале о динамике и особенностях новой Niva Legend.

АвтоВАЗ не ограничивается одной новинкой: в 2026 году компания также готовит к запуску свой первый серийный кроссовер Lada Azimut с тремя бензиновыми моторами, включая новый 1,5-литровый турбодвигатель на 150 л.с. Это может означать, что отечественный автопром постепенно расширяет линейку современных моделей, сохраняя при этом традиционные ценности и доступность. С учетом того, что за 49 лет производства по всему миру было продано более 3 миллионов внедорожников Niva, обновление легендарной модели выглядит как логичное продолжение истории, а не просто косметический рестайлинг.