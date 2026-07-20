Больше не «ведро с болтами»: Стало известно, чем АвтоВАЗ заменит легендарный 1,7-литровый мотор в Niva Legend

Lada Niva Legend с 1,7-литровым мотором снята с производства: что дальше

АвтоВАЗ завершил выпуск Lada Niva Legend с классическим 1,7-литровым двигателем, который был связан с историей марки. На смену ему придет новая версия с модернизированным 1,8-литровым мотором. Это событие может повлиять на рынок внедорожников и интерес к российским моделям.

АвтоВАЗ завершил выпуск Lada Niva Legend с классическим 1,7-литровым двигателем, который был связан с историей марки. На смену ему придет новая версия с модернизированным 1,8-литровым мотором. Это событие может повлиять на рынок внедорожников и интерес к российским моделям.

Завершение производства Lada Niva Legend с 1,7-литровым двигателем стало знаковым событием для российского автопрома. Этот мотор, по своей конструкции восходящий к первым моделям марки, долгие годы оставался символом надежности и простоты. Теперь АвтоВАЗ официально отправил его в историю, открыв путь в новую техническую эпоху.

Взамен прежнего агрегата внедорожник получит 1,8-литровый двигатель с облегченной поршневой системой и ременным приводом ГРМ. По словам представителей компании, это обновление станет самым масштабным за всю историю модели. Ожидается, что новая версия Niva Legend будет отличаться не только увеличенной мощностью, но и улучшенной топливной экономичностью, что особенно актуально на фоне роста цен на бензин.

Старт производства обновленной Niva Legend намечен на 20 июля 2026 года. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал эти планы на форуме ПМЭФ-2026, отметив, что модернизация затронет основные узлы автомобиля. В компании подчеркивают, что переход на новый мотор позволит внедорожнику соответствовать современным требованиям и повысить конкурентоспособность на рынке.

Для российского рынка обновление Niva Legend может повлечь за собой не только рост интереса к отечественным внедорожникам, но и изменение позиции АвтоВАЗа в сегменте доступных полноприводных автомобилей. Судя по имеющимся данным, новая версия сохранит узнаваемый облик, но станет технологичнее и удобнее в эксплуатации. Это решение должно понравиться как поклонникам классики, так и техническим специалистам, которые ищут современные решения в привычном формате.

Интересно, что в последние годы российские автопроизводители все чаще обращаются к эволюционному развитию классических моделей, чтобы сохранить интерес покупателей. В связи с этим можно вспомнить, как дизайнеры Ferrari недавно представили концепт, вдохновленный японским брендом, — подробнее об этом проекте можно узнать в отдельном материале о возвращении к истокам Ferrari . Такой подход обеспечивает баланс между традициями и инновациями.