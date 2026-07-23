Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 07:41

Lada Niva Legend с новым мотором 1.8 л: как изменится цена и комплектации

Lada Niva Legend с новым мотором 1.8 л: как изменится цена и комплектации

Новая Lada Niva Legend 2026: 350 изменений, новый мотор 1,8 и цена от 1 099 000 рублей — чем порадует АвтоВАЗ

Lada Niva Legend с новым мотором 1.8 л: как изменится цена и комплектации

Серийное производство обновленной Lada Niva Legend с двигателем 1.8 литра стартовало в июле 2026 года. Модель получила более 350 новых деталей и улучшенные характеристики, а стоимость, по словам представителей АВТОВАЗа, изменится незначительно.

Серийное производство обновленной Lada Niva Legend с двигателем 1.8 литра стартовало в июле 2026 года. Модель получила более 350 новых деталей и улучшенные характеристики, а стоимость, по словам представителей АВТОВАЗа, изменится незначительно.

Обновленная Lada Niva Legend с новым 1,8-литровым двигателем официально запущена в серийное производство 20 июля 2026 года. Это событие вызвало интерес среди автолюбителей, ведь модель издавна считалась одной из наиболее доступных и узнаваемых на российском рынке. Теперь внедорожник оснащен 8-клапанным мотором объемом 1,8 литра, который пришел на смену классическому 1,7-литровому агрегату.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрия Костромина, стоимость обновленной Lada Niva Legend изменится незначительно. Предполагается, что рост цен будет плавным, а модернизация Niva Travel, в свою очередь, приведет к удорожанию в диапазоне от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от комплектации. На данный момент рекомендуемые розничные цены на Niva Legend варьируются от 1 099 000 до 1 258 000 рублей.

Важное отличие рестайлинговой версии — не только новый двигатель, но и более 350 обновленных деталей и компонентов. Проведена доработка кузова и шасси, что позволило улучшить управляемость, динамику, экономичность и повысить уровень пассивной безопасности. Эти изменения делают модель более современной и конкурентоспособной на фоне других внедорожников в своем сегменте.

Обновленная Niva Legend с 1,8-литровым мотором (90 л.с.) может заинтересовать тех, кто ищет надежный и недорогой внедорожник с улучшенными характеристиками. Важно отметить, что модель по-прежнему остается единственной среди современных российских машин, способной уверенно чувствовать себя вне асфальта. Внедрение нового двигателя и модернизация конструкции помогут АВТОВАЗу удерживать позиции в сегменте доступных внедорожников, несмотря на непростую экономическую ситуацию и рост цен на комплектующие.

Продажи обновленной Lada Niva Legend стартуют в августе 2026 года. Эксперты отмечают, что подобные обновления позволяют сохранить интерес к классическим моделям, даже на фоне общего повышения цен на рынке. Для сравнения, в материале о том, как ВАЗ-2107 («семерка») стала частью автокультуры разных стран, прослеживается преемственность и постоянное развитие отечественных автомобилей - подробнее об этом феномене .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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