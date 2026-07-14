Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

14 июля 2026, 14:46

Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды

Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды

Почему новая Lada Niva Legend стала динамичнее и что думают эксперты

Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды

Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.

Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.

Для российских автолюбителей новость о модернизации Lada Niva Legend имеет особое значение: модель, давно ставшая символом отечественного внедорожника, получила заметное обновление, которое напрямую влияет на повседневную эксплуатацию и стоимость владения. В условиях, когда выбор доступных полноприводных автомобилей на рынке ограничен, любые улучшения в динамике и экономичности вызывают живой интерес.

Как сообщает Autonews, АвтоВАЗ официально представил технические характеристики рестайлинговой Lada Niva Legend. По словам главного инженера проекта Niva Дмитрия Грюнвальда, внедорожник теперь способен разгоняться до 100 км/ч за 15 секунд. Это на 2 секунды быстрее, чем у дорестайлинговой версии, что для сегмента бюджетных внедорожников является заметным прогрессом. Такой прирост динамики стал возможен благодаря новому 1,8-литровому двигателю мощностью 90 л.с., который ранее уже использовался на Lada Niva Travel.

Средний расход топлива у обновленной модели составляет 9 литров на 100 км, что соответствует современным требованиям к экономичности для автомобилей этого класса. При этом представители АвтоВАЗа подчеркнули, что стоимость новинки не превысит цену Lada Niva Travel, а сама Legend останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом на российском рынке. Это важный момент для покупателей, которые ищут надежный и недорогой автомобиль для сложных дорожных условий.

Интересно, что рестайлинговая Niva Legend впервые в истории модели получила двухстороннюю оцинковку кузова. Это решение должно положительно сказаться на долговечности автомобиля и снизить затраты на ремонт кузова в будущем. Такой шаг особенно актуален для регионов с суровым климатом и агрессивными реагентами на дорогах.

На фоне этих изменений стоит отметить, что российский рынок новых автомобилей постепенно насыщается обновленными моделями отечественного производства. Например, недавно эксперты подробно разобрали плюсы и минусы другой российской новинки - Volga C50, что позволяет сравнить подходы производителей к модернизации и адаптации к современным требованиям.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Lada Niva Legend остается одной из немногих моделей, которые сочетают постоянный полный привод, простую конструкцию и доступную цену. Новая версия с 1,8-литровым мотором и улучшенной динамикой может заинтересовать не только поклонников марки, но и тех, кто ищет практичный автомобиль для бездорожья. Двухсторонняя оцинковка кузова - редкость для этого сегмента, что может стать дополнительным аргументом в пользу покупки. Судя по представленным данным, обновление Niva Legend выглядит как своевременный и логичный шаг для сохранения позиций на рынке.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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