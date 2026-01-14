Почему Lada Niva остается любимицей водителей — стоит ли покупать сейчас

Lada Niva: легендарный внедорожник с историей и характером ищет нового владельца

Lada Niva снова привлекает внимание автолюбителей. Ярко-красный 35-летний внедорожник прошел техосмотр и готов к новым приключениям. Есть нюансы по кузову, но двигатель запускается без проблем. Узнайте, что еще скрывает этот внедорожник.

Lada Niva снова привлекает внимание автолюбителей. Ярко-красный 35-летний внедорожник прошел техосмотр и готов к новым приключениям. Есть нюансы по кузову, но двигатель запускается без проблем. Узнайте, что еще скрывает этот внедорожник.

Автомобиль Lada Niva давно стал символом российского автопрома и настоящей находкой для тех, кто ценит простоту, надежность и проходимость. Эта модель, несмотря на годы, продолжает удивлять своей выносливостью и способностью справляться с самыми разными дорожными условиями. "Нива" пользуется заслуженной любовь не только в России, но и за рубежом. 110km.ru обнаружил объявление о продаже экземпляра 1991 года выпуска в Бельгии. В 2020 году автомобиль успешно прошел технический осмотр, а в 2021 еще активно использовался в повседневной жизни.

Сейчас машина находится в рабочем состоянии: двигатель запускается с первого раза, что особенно важно для владельцев, не желающих тратить время на долгие попытки завести авто. Однако, как и у многих автомобилей с историей, у этой Niva есть свои особенности. Владелец отмечает, что потребуется провести комплексное обслуживание, чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Кроме того, на кузове появились небольшие очаги коррозии, которые требуют внимания и ремонта.

фото: AutoScout

Несмотря на эти нюансы, Lada Niva остается привлекательным вариантом для тех, кто ищет надежный внедорожник по доступной цене. Машина отлично подойдет для поездок по бездорожью, рыбалки, охоты или просто для тех, кто любит активный отдых на природе. Простота конструкции позволяет самостоятельно проводить многие виды ремонта и обслуживания, что делает эксплуатацию еще более удобной и экономичной. Нынешний владелец просит за внедорожник всего 3 тысячи евро или порядка 275 тысяч рублей в пересчете по текущему курсу.

Потенциальным покупателям стоит учитывать, что автомобиль необходимо забирать лично. Это может быть отличной возможностью познакомиться с машиной поближе, оценить ее состояние и сразу же отправиться в небольшое путешествие на новом для себя внедорожнике. Lada Niva — это не просто транспорт, а часть истории, которая может стать началом новых приключений для своего будущего владельца.