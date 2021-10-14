Lada Niva нового поколения показали на видео: что можно разглядеть?
Фото: Lada
Бросается в глаза выступающий вперед прямоугольный бампер и чересчур острая линия края капота, на опубликованном ранее тизере этот элемент имел более мягкую форму. На крыше можно угадать рейлинги, а по бортам – угловатые выштамповки. По словам Жана-Филиппа Салара, дизайн новой «Нивы» уже согласован, и работа над реализацией проекта идет полным ходом. Он пообещал, что внедорожник будет выглядеть по-настоящему круто.
Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор в эксклюзивном интервью французскому изданию Challenges сообщил, что премьера Lada Niva нового поколения состоится в конце 2024 года. Полноприводный автомобиль построят на базе будущего Dacia Duster. Ориентировочная цена нового внедорожника составит от 12 000 до 16 000 евро (1,0 – 1,4 млн рублей). Годом позже в продажу поступит длиннобазная модификация, которая пока фигурирует под условным именем «Grand Niva». Она будет стоить порядка 20 000 евро (1,7 млн рублей) и позволит российскому бренду перейти в более дорогой сегмент.
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