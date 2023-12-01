Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, автомобили 2024 модельного года доступны во всех уровнях оснащения. А в топовых комплектациях Niva Travel предложат круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянную подсветку приборной панели и двухцветные легкосплавные колесные диски. Цены известны только на самые простые комплектации. Lada Niva Legend 2024 модельного года стоит от 927 500 рублей. Для сравнения, сейчас стартовую версию Classic продают за 829 900 рублей. Самую доступную Niva Travel 2024 модельного года оценили в 1 215 500 рублей. Сейчас базовый внедорожник можно купить за 1 198 900 рублей.
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Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
13.11.2023, 14:05
К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
-
01.12.2023, 16:31
Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности. Эксперты перечислили наиболее вероятные варианты. Определить точную причину поможет своевременная диагностика.Читать далее
-
01.12.2023, 14:57
В России стартовали продажи нового стильного седана
Китайская марка Livan объявила о начале продаж нового седана Livan S6Pro. Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения и двух версий 1,5-литрового турбомотора, который способен переваривать 92-й бензин.Читать далее
-
01.12.2023, 12:19
Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска
Накануне, вечером 30 ноября, в торжественной обстановки первые десять покупателей получили свои долгожданные электрические пикапы Tesla Cybertruck. На этом же мероприятии были озвучены технические характеристики и цены новинки. Многие были разочарованы.Читать далее
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