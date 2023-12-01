Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)

Ранее мы писали Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем ... Читать далее

Усовершенствованные внедорожники Lada Niva позиционируются как автомобили 2024 модельного года. Новая антиблокировочная система тормозов потребовала реинжиниринга и комплекса ходовых испытаний. ABS позволяет избежать заноса при экстренном торможении. Прошли полный цикл испытаний и новые разработанные в России блоки управления двигателей, включая горные тесты, тесты в условиях различных температур и на электромагнитную совместимость.

Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, автомобили 2024 модельного года доступны во всех уровнях оснащения. А в топовых комплектациях Niva Travel предложат круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянную подсветку приборной панели и двухцветные легкосплавные колесные диски. Цены известны только на самые простые комплектации. Lada Niva Legend 2024 модельного года стоит от 927 500 рублей. Для сравнения, сейчас стартовую версию Classic продают за 829 900 рублей. Самую доступную Niva Travel 2024 модельного года оценили в 1 215 500 рублей. Сейчас базовый внедорожник можно купить за 1 198 900 рублей.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах