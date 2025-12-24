Новая Lada Niva RAPTOR для охоты и бездорожья – что скрывает спецверсия?

24 декабря 2025, 09:01
На продажу выставили новый Lada Niva RAPTOR 2025 для охотников
Lada Niva RAPTOR OLIVGRÜN 2025 года удивляет оснащением. Внедорожник получил подогрев, усиленную защиту и уникальные опции. Модель доступна в Европе с гарантией и возможностью регистрации как коммерческий транспорт. Подробности о комплектации и цене – в нашем материале.
В 2025 году на европейском рынке появилась необычная версия легендарного внедорожника – Lada Niva RAPTOR OLIVGRÜN. Этот автомобиль создан специально для охотников и любителей активного отдыха, которым важна не только проходимость, но и комфорт в суровых условиях.
Модель выделяется особым цветом кузова и рядом доработок, ориентированных на эксплуатацию вне асфальта. Внедорожник оснащен предпусковым подогревателем с дистанционным управлением, что позволяет быстро прогреть салон даже в мороз. Для удобства водителя и пассажиров установлены электростеклоподъемники, а также современная система отопления с четырьмя режимами и поворотными регуляторами.
Внешний облик автомобиля подчеркивают специальные диски DOTZ с всесезонными шинами, сертифицированными для зимы, массивный багажник на крыше и лестница для доступа к нему. Для защиты кузова и ходовой части предусмотрены пластиковые подкрылки, усиленная защита днища, а также обработка швов и полостей антикоррозийным составом.
Практичность модели дополняет крупный лоток для дичи, фаркоп с электропроводкой на 7 контактов, а также перегородка за передними сиденьями и специальная ступенька для собак на заднем бампере. В салоне появились новые розетки на 12 вольт, обновленная приборная панель и центральная консоль с подстаканниками.
Техническая часть тоже не осталась без внимания. Внедорожник получил полный привод с понижающей передачей и блокировкой, усиленное сцепление с автоматической регулировкой, переработанную раздаточную коробку с новыми подшипниками и амортизаторы повышенной прочности. Все документы, сервисная книжка и руководство пользователя оформлены на немецком языке.
Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,7 литра, развивающий 83 л.с. и соответствующий экологическому стандарту Euro 6e. Коробка передач – механическая, четырехцилиндровый мотор обеспечивает надежную тягу на бездорожье. Заявленный расход топлива и выбросы CO2 соответствуют современным требованиям.
Автомобиль предлагается с двухлетней гарантией от момента первой регистрации, при этом владелец может самостоятельно выбрать сервис для обслуживания. Среди дополнительных опций – мультимедийный центр Pioneer с поддержкой USB, MP3 и Bluetooth, резиновые коврики с высокими бортами, светодиодные дополнительные фары, система ГБО PRINS, центральный замок с дистанционным управлением, противотуманные фары и дополнительные ходовые огни.
Салон отделан серой тканью, кузов окрашен в уникальный оливковый цвет специальной защитной краской Raptor. Пробег автомобиля минимален – всего 20 км, а дата первой регистрации – декабрь 2025 года. Стоимость внедорожника составляет 32 290 евро или порядка 3,0 млн рублей в пересчете по курсу. Автомобиль продает дилерская компания AET Handels GmbH из Мюнхеберга.
