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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 16:16

Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды

Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды

Главное в новой Niva Sport - мощность есть, скорость будет

Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды

АвтоВАЗ удивил автолюбителей: представлен внедорожник Lada Niva Sport Turbo с турбомотором на 280 л.с. и уникальными настройками для ралли-рейдов. Почему эта премьера важна именно сейчас, кто сядет за руль и чем отличается от обычной Niva - разбираемся, что ждет российский автоспорт в ближайшие годы.

АвтоВАЗ удивил автолюбителей: представлен внедорожник Lada Niva Sport Turbo с турбомотором на 280 л.с. и уникальными настройками для ралли-рейдов. Почему эта премьера важна именно сейчас, кто сядет за руль и чем отличается от обычной Niva - разбираемся, что ждет российский автоспорт в ближайшие годы.

Появление Lada Niva Sport Turbo - событие, которое может изменить представление о возможностях отечественного автопрома в ралли-рейдах. Для российских автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о машине, способной конкурировать с признанными мировыми брендами на серьезных соревнованиях. Как рассказали в пресс-службе компании, АвтоВАЗ сделал ставку на технологичность и мощность, чтобы вернуть интерес к отечественным спортивным внедорожникам.

Внешне новая Niva Sport Turbo напоминает привычную Niva, но под капотом скрывается совершенно иной характер. Турбированный двигатель объемом 1,6 литра выдает 280 л.с., что вдвое превышает показатели гражданской версии. Секвентальная коробка передач, доработанная система полного привода, специальная подвеска и усиленные тормоза - все это создано для экстремальных условий ралли-рейдов. За рулем окажутся опытные пилоты: победители «Шелкового пути» 2024 года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также Михаил Митяев и Егор Охотников.

Для сравнения: стандартная Lada Niva Sport оснащается атмосферным мотором на 122 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды. Новая версия обещает совсем другой уровень динамики и управляемости. Участие в чемпионате России по ралли-рейдам 2026 года станет для модели серьезной проверкой на прочность и технологичность.

Интересно, что российский рынок все чаще удивляет нестандартными решениями. Например, недавно производитель Suzuki представил гибрид, способный работать на этаноле и бензине одновременно - подробнее об этом можно узнать в материале о необычном гибриде Suzuki. Такие новости показывают: автопроизводители ищут новые пути для повышения эффективности и конкурентоспособности.

Возвращаясь к Lada Niva Sport Turbo, стоит отметить: появление столь мощной и технологичной версии может стать стимулом для развития отечественного автоспорта и инженерной школы. Важно, что АвтоВАЗ не ограничился косметическими изменениями, а предложил глубокую техническую модернизацию. Это создает предпосылки для появления новых российских моделей, способных достойно выступать на международных соревнованиях. Судя по имеющимся данным, интерес к таким проектам только растет, а успех Niva Sport Turbo на трассах может стать важным шагом для всего сегмента спортивных внедорожников в России.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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