Lada Niva Sport Turbo с 280 л.с. дебютировала на ралли «Шелковый путь»
В Иркутске дан старт 15-му международному ралли-марафону «Шелковый путь», который охватывает около 5000 километров по территории России и Монголии. Участникам предстоит преодолеть сложные участки, включая горные перевалы, степи и пустыню Гоби.
Особое внимание публики привлекают два экипажа команды Lada Sport, выступающие на новых автомобилях Niva Sport Turbo. Эти машины получили значительные технические обновления по сравнению с прошлогодними моделями класса Т2, что повысило их надежность и динамические характеристики.
В первом экипаже выступают Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, которые уже имеют опыт побед в предыдущих гонках. Второй экипаж представлен Михаилом Митяевым, чемпионом России по кольцевым гонкам и ралли-кроссу, и штурманом Егором Охотниковым. После трех этапов соревнования в классе Open остаются напряженными. Оба экипажа Lada Sport находятся в числе лидеров, отставая от первого места всего на несколько минут.
Новая версия Niva Sport Turbo получила турбированный двигатель объемом 1,6 литра с отдачей 280 лошадиных сил. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач с блокируемым межосевым дифференциалом, что улучшает управляемость на бездорожье.
Подвеска внедорожника независимая, с двойными амортизаторами, а тормозная система включает четырехпоршневые суппорты и диски диаметром 302 мм. Кроме того, увеличена колесная база и дорожный просвет доведен до 350 мм, что повышает проходимость и устойчивость на сложных участках трассы.
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08.06.2025, 11:49
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