Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

12 августа 2026, 01:13

Лада Нива Travel 1.8: как новый двигатель изменил внедорожник на трассе и вне ее

Лада Нива Travel 1.8: как новый двигатель изменил внедорожник на трассе и вне ее

Новый мотор и старые болячки: стоит ли переплачивать за Ниву Travel с двигателем 1.8

Лада Нива Travel 1.8: как новый двигатель изменил внедорожник на трассе и вне ее

Лада Нива Travel с мотором 1.8 обещает новые впечатления на асфальте и бездорожье. Эксперты сравнили ее с версией 1.7, чтобы выяснить, как изменились динамика, расход топлива и поведение машины в реальных условиях. Важно для тех, кто выбирает внедорожник сегодня.

Лада Нива Travel с мотором 1.8 обещает новые впечатления на асфальте и бездорожье. Эксперты сравнили ее с версией 1.7, чтобы выяснить, как изменились динамика, расход топлива и поведение машины в реальных условиях. Важно для тех, кто выбирает внедорожник сегодня.

Появление Нивы Travel с двигателем 1.8 вызвало в кругах владельцев оживленные разговоры. Модель итак считалась рабочей лошадкой для наших дорог, но теперь инженеры сделали ставку на тягу и экономию – при нынешних ценах на бензин это весомый аргумент, да и условия эксплуатации становятся жестче.

Если сравнивать с прежним мотором 1.7, цифры, на первый взгляд, скромные: прибавка в 7 лошадиных сил. Но главное не в них, а в крутящем моменте – он подрос сразу на 23 Н·м и, что важнее, «подхватывает» с низов. В реальной жизни это означает, что обгоны перестали быть квестом с перегазовками, а в городских пробках стало ощутимо легче. Пятая передача наконец-то обрела смысл: машина тянет на подъемах, где раньше приходилось сбрасывать. Если после нового мотора пересесть обратно в 1.7, чувствуется, будто старый агрегат «спит» – он вялый и неохотно откликается на газ.

Замеры на асфальте подтверждают ощущения. Разгон до сотни на версии 1.8: - 18,2 секунды в спокойном режиме, и примерно 16,5, если не жалеть педаль. У старого 1.7 этот показатель – 20,8 секунды. Но главная разница видна при ускорениях на ходу: с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче новая Нива выстреливает за 13,2 секунды, тогда как старой на это требуется почти 20,5. Для тех, кто часто мотается по трассам, прогресс ощутимый.

Полностью избавиться от вазовской дерготни при сбросе газа, конечно, не вышло, но ее стало заметно меньше. Раздатка по-прежнему поет свою песню, но трансмиссионные удары и люфты податливее. По шумоизоляции Нива, увы, все еще уступает даже бюджетным кроссоверам – здесь ничего не поменялось.

А вот на бездорожье новый двигатель раскрывается совсем иначе. Раньше, чтобы преодолеть препятствие, приходилось держать обороты и часто играть сцеплением, подключая понижайку. Теперь машина уверенно ползет на самых низах, не норовя заглохнуть – электроника не дает мотору захлебнуться при падении оборотов, это чем-то напоминает внедорожный круиз-контроль. На вязком грунте или в раскисшей колее такая работа двигателя – настоящее спасение.

Отдельное спасибо – за тормоза. Передние механизмы с вентилируемыми дисками на передней оси стали работать заметно эффективнее. Тормозной путь с 60 км/ч сократился на 70 см, а замедление стало более прогнозируемым. В городском потоке и на трассе это добавляет уверенности.

По управляемости изменения не кардинальные: с новыми шинами руль стал чуть информативнее, но обратная связь все равно не идеальна. Подвеска по-прежнему энергоемкая, хотя на лежачих полицейских ощущается жестче прежнего. Минус, который заметишь на парковке, – диаметр разворота увеличился примерно на 30 см из-за новой конфигурации передней подвески. В тесных дворах порой приходится делать лишнее движение рулем.

Экономия топлива – приятный бонус. Даже с учетом традиционного глюка топливомера, по факту смешанный расход снизился с 10,5 до 9,0 литров на сотню. Обе версии рассчитаны на АИ-95, так что заправляться можно реже, а это тоже экономия.

В итоге Нива Travel 1.8 осталась суровым внедорожником по духу, но стала заметно тяговитее и экономичнее. Для нашего рынка, где проходимость, дешевизна обслуживания и доступность запчастей решают все, такие доработки попали в точку. При этом не стоит забывать: конструкция по-прежнему требует внимательного отношения к техсостоянию, и расслабляться не стоит.

Если вы присматриваете внедорожник, стоит смотреть не только на динамику и аппетит, но и на живучесть трансмиссии, особенности подвески и повседневный комфорт. Как справедливо замечают эксперты, именно эти детали часто перевешивают при выборе между новой машиной и ухоженным экземпляром на вторичке – та же практичность Nissan X-Trail T32, например, упирается в нюансы механики и трансмиссии, которые надо знать заранее.

подробности можно найти здесь .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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