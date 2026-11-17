Что сломалось у новой LADA Niva Travel с мотором 1.8 за первые 10 тысяч км

За 10 004 км испытаний у LADA Niva Travel отказал стартер: крепеж ослаб и один болт потерялся. На полигоне внедорожник разогнался до 100 км/ч за 17,08 секунды в среднем. Проверка выявила и особенности торможения.

За 10 004 км испытаний у LADA Niva Travel отказал стартер: крепеж ослаб и один болт потерялся. На полигоне внедорожник разогнался до 100 км/ч за 17,08 секунды в среднем. Проверка выявила и особенности торможения.

Обновленная LADA Niva Travel с долгожданным 1,8-литровым мотором прошла длительный редакционный тест Журнала Авто.ру. Внедорожник успел накатать чуть больше 10 тысяч километров, из них около двух тысяч километров за рулем провели сами журналисты. Помимо проверки на надежность, машину загнали на замеры разгона, тормозного пути и оценили ее в повседневной эксплуатации.

После стоянки приборы и топливный насос включились, а стартер не подал признаков жизни. На пробеге 10 004 км у LADA Niva Travel с атмосферным бензиновым двигателем 1.8 ослабло крепление стартера: два из трех болтов открутились, один потерялся, второй едва держался. Мотор развивает 90 л.с. и 153 Н·м. У прежнего 1,7-литрового агрегата было 129 Н·м.

Диагностика показала: электрический контакт пропал из-за ослабления крепления. Фиксатора резьбы и пружинных шайб в соединении не было. После затяжки оставшихся болтов двигатель запустился. Нужной детали у дилера не нашлось, подходящий болт предоставил сотрудник сервиса. По данным Авто.ру, проверка крепления стартера не входит в перечень работ при ТО-0.

Раньше, на отметке 8328 км, отказала мультимедиа Enjoy Pro: звук пропал у радио и Bluetooth, хотя сенсорный экран работал. Перезагрузка и отключение аккумулятора не помогли. Журналисты заметили ослабленные клеммы. Спустя сутки система восстановилась сама.

На сухом асфальте внедорожник проверили на всесезонных шинах Pirelli Scorpion Verde All Season размерности 215/60 R17. Паспортные 100 км/ч за 16,2 секунды тестовый автомобиль в среднем показал за 17,08 секунды; лучший результат составил 16,93. С включенным кондиционером среднее время составило 17,09 секунды, лучший результат - 16,96. На третьей передаче разгон с 60 до 100 км/ч занял 9,6 секунды. Разница с паспортным показателем составила 0,88 секунды, а кондиционер почти не повлиял на результат. Новый двигатель повысил паспортную тягу и сократил заявленное время разгона до 100 км/ч: у прежней версии оно составляло 19 секунд.

У Niva Travel сохранены механическая пятиступенчатая коробка передач и постоянный полный привод. Модернизация коснулась существующей модели, смены поколения не было. В длительном тесте «За рулем» редакция отметила, что с новым мотором автомобиль стал тяговитее и увереннее чувствует себя в городском потоке и на бездорожье.

При четырех последовательных торможениях со 100 км/ч тормозной путь составил 44,18 метра. Результативность оставалась стабильной, а усилие на педали журналисты оценили как комфортное. АБС срабатывала без выраженных ударов. При экстренном замедлении машина может раскачиваться и отклоняться от прямой, особенно на неровном покрытии. В отчете «За рулем» также отметили более эффективные тормоза, позаимствованные у LADA Vesta.

Приборы показали цинковое покрытие капота, а средняя толщина лакокрасочного слоя составила около 100 мкм. За первые 10 тысяч километров сколов не обнаружили; авторы испытаний все же рекомендуют дополнительную антикоррозийную обработку. В отдельном длительном тесте «За рулем» автомобиль 2025 года прошел около 7800 км по городским и загородным дорогам, включая бездорожье. Средний расход АИ-95 на отрезке с 6300 по 7800 км составил 9,5 л/100 км.

Для сравнения подходов к дорожным испытаниям в тесте ADAC оценивали запас хода электромобилей с учетом остановки на зарядку. Испытания LADA Niva Travel продолжаются, поэтому окончательные выводы о надежности пока не сделаны.