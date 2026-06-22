Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 20:13

Lada Niva Travel FDX: новая трансмиссия, усиленная подвеска и индивидуальные опции

Lada Niva Travel FDX: новая трансмиссия, усиленная подвеска и индивидуальные опции

Пакет Ф-Дизайн для Lada Niva Travel - детали модернизации и особенности внедорожника

Lada Niva Travel FDX: новая трансмиссия, усиленная подвеска и индивидуальные опции

Lada Niva Travel FDX от Ф-Дизайн - это не просто доработанный внедорожник, а ответ на растущий спрос на подготовленные автомобили для сложных условий. Новая версия сочетает усиленную трансмиссию, модернизированную подвеску и индивидуальные решения для российских дорог.

Lada Niva Travel FDX от Ф-Дизайн - это не просто доработанный внедорожник, а ответ на растущий спрос на подготовленные автомобили для сложных условий. Новая версия сочетает усиленную трансмиссию, модернизированную подвеску и индивидуальные решения для российских дорог.

Появление Lada Niva Travel FDX — заметное событие на российском рынке внедорожников. В условиях стабильно растущего спроса на автомобили, способные справляться со сложными дорогами, компания «Ф-Дизайн» предлагает комплексный пакет доработок. Он может заинтересовать не только преданных поклонников марки, но и всех, кто ищет надёжную машину для экспедиций и путешествий по России.

Главный акцент в новой версии сделан на технических изменениях. Усиленные главные пары и дифференциалы с блокировкой обеспечивают уверенное преодоление сложных участков бездорожья, а лифт-комплект увеличивает дорожный просвет. 29-дюймовые колёса с литыми дисками (их дизайн согласовывается индивидуально) повышают устойчивость и улучшают проходимость. Такой подход к деталям сохраняет индивидуальность каждого автомобиля.

Защита двигателя, коробки передач и раздаточной коробки выполняется из стали или алюминия — материал и конструкция выбираются по желанию клиента. Внедорожник оснащается внешними элементами: силовым бампером с фаркопом, силовыми порогами, лебедкой, шноркелем и светодиодной балкой на крыше. Для перевозки багажа предусмотрены крышевая платформа, органайзеры в багажнике, подлокотник с ящиком, бокс для топора и лопаток, а также сетка-ограждение для животных. Такой набор опций делает автомобиль максимально комфортным для длительных поездок и экспедиций.

Производство полностью локализовано в Тольятти, что позволяет не зависеть от зарубежных поставщиков и поддерживать высокий уровень контроля качества. Мощности предприятия ограничены — до шести автомобилей в месяц, поэтому к каждому проекту применяется индивидуальный подход. Несколько экземпляров уже находятся на финальной стадии сборки и готовятся к передаче заказчикам.

По имеющимся данным, стоимость Lada Niva Travel FDX пока не раскрывается, однако интерес к новинке среди автолюбителей уже заметен. Важно отметить, что подобные проекты отражают развитие локальных решений для российских условий эксплуатации. Lada Niva Travel FDX — пример того, как отечественные производители адаптируют популярные модели под реальные запросы рынка. Для справки: Lada Niva Travel остаётся одним из самых доступных и массовых внедорожников в России, а спрос на доработанные версии в последние годы стабильно растёт.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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