Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 06:47

Lada Niva Travel FDX: новые технические решения для российских дорог

Lada Niva Travel FDX: новые технические решения для российских дорог

Пакет Ф-Дизайн для Lada Niva Travel - детали модернизации, особенности и уникальность внедорожника

Lada Niva Travel FDX: новые технические решения для российских дорог

Lada Niva Travel FDX выходит на рынок с комплексом доработок, ориентированных на сложные условия российских дорог. В условиях растущего спроса на надежные внедорожники, эта версия может изменить подход к экспедиционным автомобилям и привлечь внимание не только поклонников марки.

Lada Niva Travel FDX выходит на рынок с комплексом доработок, ориентированных на сложные условия российских дорог. В условиях растущего спроса на надежные внедорожники, эта версия может изменить подход к экспедиционным автомобилям и привлечь внимание не только поклонников марки.

Появление Lada Niva Travel FDX на российском рынке внедорожников стало заметным событием для тех, кто ищет автомобиль, способный справляться с реальными испытаниями вне асфальта. В условиях стабильно растущего спроса на надёжные и выносливые машины для экспедиций и путешествий по стране компания «Ф-Дизайн» предложила комплексный пакет технических доработок. Он может заинтересовать не только поклонников марки, но и всех, кто ценит практичность и индивидуальный подход.

В основе новой версии лежит акцент на усилении внедорожных качеств. Усиленные главные пары и дифференциалы с блокировкой позволяют уверенно преодолевать сложные участки бездорожья, а лифт-комплект увеличивает дорожный просвет — что особенно важно для российских условий. 29-дюймовые колёса с литыми дисками, дизайн которых согласовывается индивидуально, улучшают устойчивость и проходимость, сохраняя при этом уникальность каждого автомобиля.

Особое внимание уделено защите ключевых узлов: двигатель, коробка передач и раздаточная коробка могут быть оснащены стальными или алюминиевыми элементами — выбор материала и конструкции остаётся за клиентом. Внешний обвес включает силовой бампер с фаркопом, силовые пороги, лебедку, шноркель и светодиодную балку на крыше. Для перевозки багажа предусмотрены крышевая платформа, органайзеры в багажнике, подлокотник с ящиком, бокс для топора и лопаток, а также сетка-ограждение для животных. Такой набор опций делает автомобиль максимально удобным для длительных поездок и экспедиций.

Производство полностью локализовано в Тольятти, что позволяет не зависеть от зарубежных поставщиков и поддерживать высокий уровень контроля качества. Мощности предприятия ограничены — до шести автомобилей в месяц, поэтому к каждому проекту применяется индивидуальный подход. Несколько экземпляров уже находятся на финальной стадии сборки и готовятся к передаче заказчикам.

Стоимость Lada Niva Travel FDX пока не раскрывается, однако интерес к новинке среди автолюбителей уже заметен. Как отмечают эксперты, подобные проекты отражают развитие локальных решений для российских условий эксплуатации. Lada Niva Travel FDX — пример того, как отечественные производители адаптируют популярные модели под реальные запросы рынка. 

Lada Niva Travel остаётся одним из самых доступных и массовых внедорожников в России, а спрос на доработанные версии в последние годы стабильно растёт. Это может указывать на формирование нового сегмента рынка, где индивидуальные доработки становятся неотъемлемой частью выбора автомобиля для сложных условий.

Ранее 110km писал о том, стоит ли покупать полурекумбентный Arisetan II M-360: 130 км хода, 380 кг груза и посадка как на чоппере, и в чем его уникальность для российского рынка.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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